Rộn ràng ngày hội non sông

Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, 2-9, tại Quảng trường Ba Đình, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

Sẵn sàng cho đại lễ

Cách đây 80 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây không chỉ là một dịp kỷ niệm thông thường, mà thực sự là ngày hội non sông, lời nhắc nhớ về hành trình 80 năm đầy tự hào của dân tộc Việt Nam.

Trước thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, những ngày qua, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pa nô, khẩu hiệu, áp phích rực rỡ đã được trang hoàng trải dài khắp thủ đô, từ Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến từng con đường, ngõ phố, mái nhà ở ngoại thành. Những dòng người dài như bất tận trên khắp các tuyến đường, nhà ga, bến xe, thức thâu đêm suốt sáng để theo dõi các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành. Tất cả đều toát lên không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào khi hướng về ngày Quốc khánh - Tết Độc lập, ngày hội của non sông.

Hoàng Quốc Việt, sinh viên năm 3 Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, cho biết vô cùng vinh dự, tự hào khi được tham gia khối đứng thực hiện nhiệm vụ A80 ở Quảng trường Ba Đình. Việt nói thế hệ trẻ hôm nay biết ơn cha ông, bao lớp anh hùng đã hy sinh xương máu để giành lại độc lập cho dân tộc, cho đất nước được hòa bình, ổn định và phát triển. "Em luôn nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm, nỗ lực tu dưỡng đạo đức, rèn luyện học tập thật tốt để mai này cống hiến một phần nhỏ bé cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của cha ông" - Việt bày tỏ.

Ngay từ sáng sớm 1-9, cách thời điểm diễn ra sự kiện đúng 1 ngày, dọc tuyến đường Thanh Niên, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ… hàng vạn người dân đã mang theo lều bạt, ô, áo mưa ngồi kín các vỉa hè sát mặt đường để chờ xem Đại lễ Quốc khánh sáng nay.

Nhiều người già cũng có mặt từ rất sớm trên mọi góc phố để mong muốn được chứng kiến thời khắc lịch sử. Cựu chiến binh Bùi Xuân Nhượng (SN 1947, quê Thanh Hóa) chia sẻ dù tuổi đã cao, sức yếu, ông vẫn quyết định thức thâu đêm để sống lại khoảnh khắc lịch sử của đất nước. Ông xúc động nhắc đến những đồng đội đã ngã xuống trong chiến tranh, không còn cơ hội trở về để nhìn thấy quê hương trọn vẹn hòa bình, no ấm.

Trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Trung ương tin cậy, cả nước hướng về thủ đô, cho nên cả thành phố không chỉ làm việc với trách nhiệm cao nhất, mà phải làm bằng tất cả tâm huyết, tình cảm của thủ đô và đất nước. Đây là lúc các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở và mỗi người dân thủ đô thể hiện phẩm chất thanh lịch, văn minh, nghĩa tình, khẳng định vinh quang của thời đại Hồ Chí Minh.

Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị, hậu cần phục vụ Đại lễ đã vào guồng hoạt động, kết nối thông suốt, đồng bộ. Từ ngày 30-8 đến hết 2-9, 128 tuyến buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội cùng gần 200 điểm trông giữ xe sẽ phục vụ người dân miễn phí. 8.800 tình nguyện viên đến từ 43 trường đại học, cao đẳng và các xã, phường trên địa bàn Hà Nội được huy động để phục vụ đại lễ.

Các phường Phú Thượng, Ngọc Hà, Giảng Võ, Ba Đình - những địa phương có các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua… cũng đã chuẩn bị một số lượng lớn áo mưa, nước uống, bánh mì... để phát tặng người dân. Hàng ngàn cán bộ, công chức, thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ, hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Phường Ba Đình bố trí 8.000 ghế ưu tiên trên vỉa hè các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương để các cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành; bố trí 6 điểm để người già, trẻ nhỏ nghỉ qua đêm trong 2 ngày 31-8 và 1-9.

Các lực lượng đã sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hạnh phúc ngập tràn

Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, từ nhiều tháng qua, các lực lượng tham gia đã miệt mài rèn luyện với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm cao. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cùng lực lượng quần chúng đã được huy động, tổ chức thành từng khối đội hình nghiêm trang, chặt chẽ, bảo đảm sự chính xác và đồng đều. Sau những tháng ngày tập luyện với tinh thần kỷ luật thép, đợt tổng hợp luyện lần thứ nhất (21-8), lần thứ 2 (24-8), Sơ duyệt cấp Nhà nước (27-8) và Tổng duyệt cấp Nhà nước (30-8) lần lượt diễn ra trong không khí trang nghiêm, hào hùng trước sự cổ vũ của đông đảo người dân thủ đô và khắp cả nước hội tụ về Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Trong ngày 1-9, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã chủ trì hội nghị giao ban các lực lượng thực hiện nhiệm vụ A80. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương các lực lượng đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị về mọi mặt. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối, góp phần vào thành công trọn vẹn của sự kiện chính trị, lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước.

Cùng với những chương trình văn nghệ, thể thao, hoạt động tri ân và chăm lo đời sống nhân dân, không khí vui tươi, phấn khởi đang lan tỏa khắp nơi, tạo nên một bức tranh ngày hội vừa rộn ràng, vừa đậm nghĩa tình, khẳng định niềm tự hào, niềm tin son sắt của người dân với Tổ quốc. Theo chị Hoàng Thị Thoàn, cán bộ Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Hát Môn, từ nhiều ngày trước lễ, bà con đã cùng nhau trang hoàng nhà cửa, treo cờ trước ngõ. "Ngày 2-9 không chỉ là dịp nghỉ lễ, mà còn là ngày chúng tôi cùng nhau nhớ ơn Bác Hồ, nhớ thế hệ đi trước. Nhìn cờ bay phấp phới, ai cũng thấy lòng rộn ràng" - chị Thoàn nói.

Trong ngày 31-8 và sáng 1-9, các xã, phường khu vực ngoại thành Hà Nội khẩn trương chi trả tiền quà tặng của Chính phủ đến người dân nhân dịp Quốc khánh 2-9. Người dân các địa phương rất phấn khởi, vui mừng, xúc động khi được nhận quà trong dịp Tết Độc lập. Việc trao quà của Đảng và Nhà nước đến tay người dân đang lan tỏa niềm tin, tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc, minh chứng đất nước ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trong khi đó, trong căn nhà của anh Trần Trung Kiên nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Hào Nam, phường Ba Đình, những ngày này rộn ràng tiếng cười bởi sự hiện diện của nhiều cựu chiến binh đến từ khắp các tỉnh, thành về thủ đô tham dự lễ diễu binh, diễu hành. Những người lính năm xưa được chào đón đến đây ăn ở, nghỉ ngơi hoàn toàn miễn phí. Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân nhân, bản thân từng tham gia quân ngũ, anh Kiên hiểu phần nào sự hy sinh, cống hiến của người lính. "Khi thấy các bác cựu chiến binh từ xa về Hà Nội, tôi quyết định mở cửa nhà chào đón, lo chỗ ăn ở và hỗ trợ di chuyển" - anh Kiên nói.

Từ sáng 1-9, tất cả lực lượng phục vụ dọn dẹp vệ sinh môi trường làm việc hết sức mình, sẵn sàng để thủ đô bước vào đại lễ với diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp. Hàng ngàn công nhân môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) và sinh viên tình nguyện đã tỏa về các tuyến phố của Hà Nội. Tiếng chổi tre quét đều tay xen lẫn âm thanh ầm ì của xe quét hút cơ giới, khiến bầu không khí chuẩn bị càng trở nên khẩn trương.

Tất cả đã sẵn sàng cho Đại lễ Quốc khánh 2-9. Niềm vui, niềm tin và khát vọng vươn lên đang lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm động lực để toàn dân tộc vững bước trên con đường hội nhập, phát triển, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Các sự kiện chính của lễ kỷ niệm Theo chương trình lễ kỷ niệm, bắt đầu lúc 6 giờ 30 là nghi thức rước đuốc truyền thống; lễ chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chương trình diễu binh, diễu hành; màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc. Hoạt động diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm là điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm và kỳ vọng của đông đảo nhân dân. Sự kiện này có sự tham gia của hơn 40.000 người. Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 26 khối Quân đội, 17 khối Công an; 4 khối quân đội nước ngoài gồm: Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; khối Văn hóa - Thể thao. Lực lượng đứng gồm: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang). Trong Đại lễ 2-9, 800 chú bồ câu đua được huấn luyện kỹ càng sẽ đồng loạt tung cánh trên bầu trời Ba Đình lịch sử, mang thông điệp hòa bình, đoàn kết, đồng thời tạo điểm nhấn đặc sắc cho "Ngày hội non sông".



