Thời sự

Rộn ràng ngày hội Xuân gắn kết

Huỳnh Như

(NLĐO) - Trong không khí rộn ràng những ngày cận Tết, ngày hội tại xã Hưng Long mang đến không gian xuân ấm áp, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần sẻ chia

Tối 9-2, Ban Công tác Mặt trận liên ấp 19 – 27, xã Hưng Long, TPHCM tổ chức Ngày hội "Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình" trong không khí rộn ràng, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Rộn ràng ngày hội Xuân gắn kết, vun bồi tình làng nghĩa xóm tại xã Hưng Long, TPHCM - Ảnh 1.

Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” do xã Hưng Long, TPHCM tổ chức diễn ra trong không khí vui tươi, đậm sắc xuân

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, đậm nét truyền thống. Nổi bật là công trình trang trí tuyến đường Đại đoàn kết trên đường Nguyễn Văn Long với 80 trụ cờ, tổng kinh phí thực hiện là 20 triệu đồng; thiết kế tiểu cảnh "Góc phố ngày Tết" tại trụ sở văn phòng ấp, các góc phố và tuyến hẻm. Không gian xuân thêm ấm áp với các hoạt động kết cành mai, gói – nấu bánh tét, cùng các gian hàng thư pháp, chuyển đổi số và gian hàng 0 đồng phục vụ người dân.

Rộn ràng ngày hội Xuân gắn kết, vun bồi tình làng nghĩa xóm tại xã Hưng Long, TPHCM - Ảnh 2.
Rộn ràng ngày hội Xuân gắn kết, vun bồi tình làng nghĩa xóm tại xã Hưng Long, TPHCM - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM và xã Hưng Long trao quà hỗ trợ các hộ dân khó khăn tại ngày hội

 Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ban tổ chức hỗ trợ 97 hộ cận nghèo với tổng kinh phí 97 triệu đồng và 69 hộ vừa thoát nghèo, tổng kinh phí chăm lo 34,5 triệu đồng. Nguồn quỹ của xã Hưng Long tiếp tục chăm lo cho 113 hộ khó khăn với tổng kinh phí 56,5 triệu đồng; đồng thời tặng quà cho 58 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 29 triệu đồng.

Rộn ràng ngày hội Xuân gắn kết, vun bồi tình làng nghĩa xóm tại xã Hưng Long, TPHCM - Ảnh 4.
Rộn ràng ngày hội Xuân gắn kết, vun bồi tình làng nghĩa xóm tại xã Hưng Long, TPHCM - Ảnh 5.

Nhiều người dân có mặt từ rất sớm để hòa mình vào không khí ngày hội

Các hoạt động do Ban Công tác Mặt trận liên ấp phối hợp tổ chức không chỉ tạo khí thế phấn khởi chào Xuân Bính Ngọ 2026, mà còn góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống "tương thân tương ái", chăm lo Tết cho gia đình chính sách và hộ dân khó khăn.

Rộn ràng ngày hội Xuân gắn kết, vun bồi tình làng nghĩa xóm tại xã Hưng Long, TPHCM - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Long phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Long, nhấn mạnh chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sinh động nét đẹp đoàn kết và văn hóa nghĩa tình của TPHCM. 

Việc tổ chức theo hình thức liên ấp cho thấy sự gắn bó của cộng đồng dân cư; ngày hội không chỉ gìn giữ truyền thống qua các hoạt động trang trí, gói bánh tét, chưng mâm quả, mà còn lồng ghép nội dung chuyển đổi số, hướng đến xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Rộn ràng ngày hội Xuân gắn kết, vun bồi tình làng nghĩa xóm tại xã Hưng Long, TPHCM - Ảnh 7.

Lãnh đạo TPHCM cùng lãnh đạo xã Hưng Long tham quan không gian trưng bày xuân

Trao 120 “áo mới mừng xuân” cho thiếu nhi khó khăn

Cùng ngày, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long cũng đã khai mạc Hội Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Mừng Xuân Bính Ngọ – Mừng Đảng quang vinh", thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân tham dự.

Hội Xuân được tổ chức như một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng giàu bản sắc, kết hợp vui chơi – giải trí với giáo dục truyền thống. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 120 phần quà "Áo mới mừng xuân" cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Những phần quà mang ý nghĩa sẻ chia, thể hiện sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng, giúp các em đón Tết vui tươi, ấm áp hơn, qua đó lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp của ngày hội.

