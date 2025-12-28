HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Rộn ràng vú sữa Lò Rèn, nhà vườn "bỏ túi" hàng trăm triệu đồng

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Giá vú sữa Lò Rèn dù giảm vào cuối vụ nhưng nhờ năng suất ổn định và đầu vụ giá cao, nhiều nhà vườn vẫn đạt lợi nhuận cao.

Ngày 28-12, ông Trần Văn Chiến, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Vườn cây ăn trái Trường Khương A (TP Cần Thơ), cho biết vú sữa Lò Rèn được thương lái mua tại vườn từ 20.000-22.000 đồng/kg, vú sữa bơ hồng từ 15.000-16.000 đồng/kg.

Trồng vú sữa một vụ, nông dân lãi hơn 200 triệu đồng/ha - Ảnh 1.

Trồng vú sữa một vụ, nông dân lãi hơn 200 triệu đồng/ha - Ảnh 2.

Nhà vườn thu lãi hơn 200 triệu đồng/vụ nhờ trồng vú sữa

"Do thời điểm này rơi vào cuối vụ nên giá sụt giảm. Hồi đầu vụ vào cuối tháng 8, giá vú sữa Lò Rèn dao động từ 50.000 – 55.000 đồng/kg. Năm nay, năng suất vú sữa từ 11-12 tấn/ha, với giá bán từ 20.000 – 55.000 đồng/kg trong suốt vụ thu hoạch, nhà vườn thu lãi hơn 200 triệu đồng/ha" – ông Chiến thông tin.

HTX Vườn cây ăn trái Trường Khương A có hơn 20 ha vú sữa được cấp mã số vùng trồng và sản xuất theo chuẩn VietGAP. Diện tích này bị thu hẹp hơn so với những năm trước do xã viên chuyển sang trồng sầu riêng.

Cũng theo Giám đốc HTX Vườn cây ăn trái Trường Khương A, những năm về trước, diện tích trồng vú sữa của HTX hơn 30 ha, nhưng khoảng 2 năm nay, xã viên chuyển một phần diện tích sang trồng sầu riêng vì cây vú sữa đã lão hoá, năng suất không đạt như trước.

Trồng vú sữa một vụ, nông dân lãi hơn 200 triệu đồng/ha - Ảnh 3.

Vú sữa của Vườn cây ăn trái Trường Khương A được trồng theo chuẩn VietGAP

Trong khi đó, ghi nhận tại một số chợ tại Vĩnh Long và TP Cần Thơ, giá vú sữa Lò Rèn được bán từ 35.000-40.000 đồng/kg, vú sữa tím từ 15.000-20.000 đồng/kg.

Tin liên quan

VIDEO: Kiếm 3 tỉ đồng mỗi năm nhờ trồng vú sữa cho trái quanh năm

VIDEO: Kiếm 3 tỉ đồng mỗi năm nhờ trồng vú sữa cho trái quanh năm

(NLĐO) - Sau thời gian dày công mày mò, ông Trần Anh Nhân ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã thành công với việc trồng và nhân rộng giống vú sữa đột biến.

Cần mở rộng vùng trồng vú sữa Vĩnh Kim

Bảo tồn, nhân giống và mở rộng vùng trồng cây bản địa có giá trị cao để phát triển kinh tế địa phương như cây vú sữa lò rèn là yêu cầu đặt ra trong chính sách phát triển đa dạng sinh học

Vú sữa đầu mùa Việt Nam bán ở Mỹ gần 500.000 đồng/kg

(NLĐO) – Sau 5 năm mở cửa được thị trường Mỹ, quả vú sữa Việt Nam đã có chỗ đứng tại thị trường khó tính này, giá bán lẻ lên đến 20 USD/kg

Vĩnh Long Cần Thơ Hợp tác xã vú sữa Lò Rèn vú sữa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo