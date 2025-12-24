HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Ronaldo lại "chơi trội"

Hải Hưng

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo chi gần 250 tỉ đồng mua cùng lúc 2 biệt thự hạng sang trên đảo tư nhân Nujuma, nơi chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc thủy phi cơ.

Siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục khiến "tất cả phải ngước nhìn" khi đầu tư mạnh tay vào bất động sản cao cấp tại Ả Rập Saudi.

Ronaldo lại "chơi trội" - Ảnh 1.

Tiền đạo 40 tuổi cùng vị hôn thê Georgina Rodriguez đã mua 2 căn biệt thự sang trọng trên đảo riêng Nujuma, một trong những điểm đến xa xỉ bậc nhất nằm giữa Biển Đỏ. Ảnh: X

img

Đảo Nujuma nằm cách bờ biển Ả Rập Saudi khoảng 26 km. Đây là khu vực biệt lập, chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc thủy phi cơ, với điểm trung chuyển là sân bay Quốc tế biển Đỏ gần đó. Chính yếu tố riêng tư và biệt lập này khiến Nujuma trở thành điểm đến yêu thích của giới thượng lưu toàn cầu. Ảnh: X

Ronaldo lại "chơi trội" - Ảnh 3.

Truyền thông Anh cho hay 2 căn biệt thự mà cựu tiền đạo Man Utd vừa mua có giá khoảng 7 triệu bảng Anh (gần 250 tỉ đồng). Đây được xem là khoản đầu tư đáng chú ý của siêu sao có biệt danh CR7, chỉ vài tháng sau khi anh ký hợp đồng 2 năm trị giá 492 triệu bảng Anh để tiếp tục khoác áo Al-Nassr. Ảnh: X

img

Hai căn biệt thự của Ronaldo được thiết kế theo dạng vòng tròn trên mặt biển, tạo thành một tổng thể kiến trúc hài hòa với thiên nhiên xung quanh. Theo mô tả, một căn có 3 phòng ngủ rất phù hợp cho sinh hoạt gia đình, trong khi căn còn lại có 2 phòng ngủ để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng hoặc tiếp đón khách thân thiết. Ảnh: X

img

Ronaldo và hôn thê Georgina nằm trong nhóm những chủ nhân đầu tiên sở hữu bất động sản tại Nujuma, nơi giá mỗi căm dao động từ 3 – 4,5 triệu bảng Anh. Bên cạnh những căn biệt thự đắt đỏ, đảo Nujuma còn được quy hoạch với hàng loạt tiện ích cao cấp như sân golf, nhà hàng ẩm thực hàng đầu và 11 khu nghỉ dưỡng dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới. Ảnh: X

img

Ronaldo là tỉ phú đầu tiên của bóng đá thế giới. Theo tính toán của hãng tài chính Bloomberg, anh sở hữu khối tài sản 1,02 tỉ bảng Anh với phần lớn từ bản hợp đồng khổng lồ ở Ả Rập Saudi cùng các thương hiệu toàn cầu như Nike, Armani hay Louis Vuitton. Ảnh: X

Ronaldo lại "chơi trội" - Ảnh 7.

Ronaldo đang sở hữu bộ sưu tập siêu xe trị giá hơn 9 triệu bảng Anh. Ngoài ra, anh còn có máy bay riêng, siêu du thuyền … và cuộc sống sang chảnh như bậc đế vương. Ảnh: The Sun

Ả Rập Saudi Cristiano Ronaldo Ronaldo Al Nassr Georgina Rodriguez
