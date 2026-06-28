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Giáo dục

Rộng cửa sau tốt nghiệp THCS

Bài và ảnh: HUẾ XUÂN

Mặc dù chưa có điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 công lập, song nhiều thí sinh đã chủ động "rẽ hướng" sang học nghề

Đầu tháng 6, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (phường Hạnh Thông) tổ chức nhập học đợt đầu tiên cho học sinh tốt nghiệp THCS theo học chương trình phổ thông 9+. Đây là một trong những trường cao đẳng đầu tiên tại TP HCM tổ chức nhập học sớm trong năm nay.

Giảm áp lực học tập

Chương trình phổ thông 9+ là hướng đi mới dành cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, kết hợp giữa học văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên và học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Khoác vai con trai sau khi hoàn tất hồ sơ nhập học, ông Minh Quân (ngụ xã Đông Thạnh) cho biết hoàn toàn tin tưởng sự lựa chọn và đam mê nghề nghiệp của con. "Khi con chia sẻ lộ trình học tập và cơ hội làm việc, tôi đã gật đầu và cho con học nghề thay vì chờ kết quả vào THPT công lập. Tôi nghĩ đây là hướng đi tắt thông minh, rút ngắn con đường tiến thân lập nghiệp" - ông Quân bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Mộng Lành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, cho biết sau buổi lễ khai giảng, thay vì bắt đầu học văn hóa ngay, học sinh có một tuần học trải nghiệm định hướng để hiểu rõ hơn về những ngành nghề, công việc đã chọn trong tương lai. "Ở tuổi này, việc giúp các em chọn đúng ngành học đam mê rất quan trọng. Nếu chỉ học vì đó là ngành "hot", hoặc theo mong muốn của ba mẹ thì việc học sẽ trở nên nặng nề, thậm chí có thể "gãy" giữa chừng" - bà Lành nhấn mạnh.

Rộng cửa sau tốt nghiệp THCS - Ảnh 1.

ThS Thân Thanh Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An, trao đổi với phụ huynh học sinh về chương trình học nghề dành cho học sinh tốt nghiệp THCS

Ở khu vực Bình Dương cũ, những ngày qua, số lượng học sinh và phụ huynh tìm hiểu về hệ đào tạo 9+ ngày càng nhiều. Theo ThS Thân Thanh Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An, năm nay nhà trường dự kiến tổ chức một lớp học theo mô hình đặc biệt dành cho học sinh sau THCS. Bên cạnh chương trình học nghề, học sinh vẫn học 7 môn văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên để có thể dự thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, lớp học được tăng cường tiếng Anh, STEM, học tập trải nghiệm với giáo viên người bản xứ. Nhờ đó, học sinh sau khi ra trường vừa vững tay nghề vừa có thể tự tin gia nhập thị trường lao động với trình độ văn hóa tốt.

Bám sát nhu cầu thị trường lao động

Trong bối cảnh giáo dục và thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng, nhiều chuyên gia cho rằng phụ huynh không nên chỉ dừng lại ở câu hỏi: "Con có đậu trường công hay không?", mà cần nhìn xa hơn: "Sau 3 năm nữa, con sẽ có gì trong tay?".

Theo ThS Huỳnh Thị Thu Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Quốc tế TP HCM (phường An Lạc), nhiều năm trước, mục tiêu của phần lớn phụ huynh là cố gắng để con vào được một trường THPT công lập. Nhưng hiện nay, khi doanh nghiệp ngày càng coi trọng năng lực thực hành, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích nghi trong môi trường làm việc, cách lựa chọn lộ trình học cũng đang dần thay đổi. ThS Huỳnh Thị Thu Tâm chia sẻ: "Một kỳ thi lớp 10 chỉ kéo dài vài ngày, nhưng lộ trình học tập sau đó sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của học sinh. Điều phụ huynh cần cân nhắc không chỉ là con học ở đâu, mà sau 3 năm học con sẽ có kiến thức, kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp như thế nào".

Đồng quan điểm, TS Đinh Văn Đệ - quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM, cho rằng mô hình đào tạo song hành học nghề kết hợp học văn hóa đang là hướng đi tối ưu, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho học sinh.

Theo TS Đinh Văn Đệ, tại các đô thị lớn, đặc biệt là TP HCM, áp lực từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập luôn rất lớn với tỉ lệ cạnh tranh cao. Tuy nhiên, việc thi rớt lớp 10 không phải là kết thúc con đường học tập, mà là cơ hội để học sinh nhìn nhận lại năng lực thực tế để đưa ra lựa chọn phù hợp hơn. Ở nhiều quốc gia có nền giáo dục phát triển như Đức, Nhật Bản hay Hàn Quốc, mô hình kết hợp giữa học văn hóa và đào tạo nghề đã được áp dụng từ nhiều năm nay. Thay vì chờ đến sau khi tốt nghiệp THPT mới bắt đầu học nghề, học sinh được định hướng chuyên môn từ sớm, vừa hoàn thành chương trình phổ thông, vừa tích lũy kỹ năng thực hành và kinh nghiệm nghề nghiệp.

Tại Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM, học sinh tốt nghiệp THCS chọn học hệ trung cấp chính quy, được học 4 môn văn hóa rút gọn theo Thông tư 15/2022 của Bộ GD-ĐT. Sau 2,5 năm, học sinh sẽ nhận "văn bằng kép" gồm bằng Trung cấp chính quy và Giấy chứng nhận đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT, cho phép các em đi làm ngay để tự chủ tài chính hoặc tiếp tục học liên thông 1,5 năm lên cao đẳng rồi tiếp tục liên thông lên đại học. "Logistics, cơ khí, điện - điện tử, động lực, công nghệ thông tin, xây dựng, nhiệt lạnh, kinh tế... là những ngành "khát" nhân lực hiện nay, doanh nghiệp liên tục "đặt hàng" nhà trường. Mỗi năm, có khoảng 97% sinh viên tốt nghiệp làm đúng chuyên ngành đã học, 3% còn lại học trái ngành hoặc tiếp tục học liên thông" - TS Đệ thông tin. 

Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 vào ngày 30-6

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết dự kiến vào ngày 30-6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10.

Năm nay, TP HCM ghi nhận con số kỷ lục, hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi. Để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, các trường THPT công lập trên địa bàn tuyển 117.355 chỉ tiêu lớp 10, tương đương 78% thí sinh có cơ hội vào học tại các trường công lập. Số học sinh còn lại có thể học THPT tư thục, trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.


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