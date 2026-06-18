Rộng đường đến thị trường Halal

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal (hợp pháp) trên địa bàn tỉnh, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường Halal toàn cầu với quy mô hàng tỉ người.

Xây nền móng vững chắc

Theo kế hoạch, Khánh Hòa đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ Halal đồng bộ, từ sản xuất, chế biến, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận Halal, xúc tiến thương mại đến phát triển du lịch và các dịch vụ phục vụ khách du lịch Hồi giáo.

Du khách Malaysia tham quan Khánh Hòa

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết thị trường Hồi giáo rất tiềm năng với các quốc gia như Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và các nước Trung Đông. Tuy nhiên, để tiếp cận thị trường này, các sản phẩm và dịch vụ cần có chứng nhận Halal. Đây là giấy chứng nhận xác nhận sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ các tiêu chuẩn của Luật Hồi giáo. Qua đó, bảo đảm không chứa các thành phần bị cấm, có người chế biến thực phẩm phù hợp, đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ tại sân bay, không gian yên tĩnh tại khách sạn và các điểm du lịch.

Theo ông Anh, Khánh Hòa sở hữu nhiều lợi thế để tham gia sâu vào thị trường Halal nhờ thế mạnh về kinh tế biển, du lịch và các sản phẩm đặc trưng địa phương. Chẳng hạn, du khách Hồi giáo không sử dụng một số loại thực phẩm từ súc vật nên ẩm thực Khánh Hòa với thế mạnh hải sản, trái cây rất phù hợp. Nhiều sản phẩm có thể xuất khẩu hoặc làm quà tặng như yến sào, rong nho, nha đam, nông sản địa phương và thực phẩm chế biến đạt chứng nhận OCOP. Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch đa dạng, đường bay thuận lợi và dịch vụ chất lượng cao cũng là những lợi thế của địa phương.

Thực tế, từ năm 2025, tỉnh đón 15.100 lượt khách Malaysia. Việc nhiều đơn vị áp dụng tiêu chuẩn Halal Việt Nam để phục vụ thị trường Malaysia cho thấy hệ sinh thái du lịch của địa phương đã đáp ứng được các yêu cầu của du khách Hồi giáo.

"Tuy nhiên, mục tiêu mà Khánh Hòa đang hướng đến là tiêu chuẩn Halal quốc tế. Việc áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe sẽ giúp địa phương tự tin tiếp cận thị trường tỉ dân của các nước Hồi giáo, không chỉ riêng Malaysia" - ông Anh nói.

Nâng cao năng lực, chất lượng

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa, các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, quản trị chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và tiếp cận các tiêu chuẩn, chứng nhận Halal trong nước và quốc tế.

Một trong những nội dung trọng tâm là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với sản phẩm, dịch vụ Halal. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch thông tin và hỗ trợ DN tiếp cận thị trường.

DN cũng được khuyến khích áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, sử dụng mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc điện tử và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với những sản phẩm, dịch vụ chưa có tiêu chuẩn phù hợp.

Khánh Hòa sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về DN, sản phẩm, cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm du lịch và đơn vị lữ hành có khả năng phục vụ khách Hồi giáo. Đồng thời, tỉnh nghiên cứu xây dựng bản đồ số các cơ sở dịch vụ phục vụ khách Hồi giáo trên địa bàn.

Các dữ liệu này sẽ được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và cơ sở dữ liệu Halal quốc gia khi được triển khai. Để giúp DN đáp ứng yêu cầu của thị trường Halal, tỉnh sẽ hỗ trợ cải tiến quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, đóng gói, vận chuyển và trưng bày sản phẩm nhằm hạn chế các yếu tố không phù hợp tiêu chuẩn Halal.

Ông Nguyễn Huy Toàn, Giám đốc Truyền thông Công ty CP Halal Hub Việt Nam, cho rằng thị trường Hồi giáo rất tiềm năng, góp phần đa dạng hóa thị trường và giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Thực tế, tại Việt Nam vẫn còn hiểu chưa nhiều về Halal. Khi tiếp cận, nhiều DN dịch vụ chưa thực sự cởi mở với thị trường được xem là "khó tính" này. Tuy nhiên, nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn Halal và tạo dựng niềm tin, Khánh Hòa sẽ trở thành điểm đến lý tưởng, không chỉ thu hút khách du lịch mà còn kéo theo làn sóng đầu tư từ các nước Hồi giáo, đặc biệt là các quốc gia vùng Vịnh.

"Để đón luồng khách này, cần có sự chung tay của cả hệ thống, từ chính quyền, DN đến người dân, nhằm thể hiện sự hiếu khách và tạo sự an tâm cho du khách. Chúng tôi rất mong kế hoạch mà Khánh Hòa vừa ban hành sẽ sớm được triển khai hiệu quả. Về phía DN, chúng tôi đang ký kết các bản ghi nhớ để liên kết đào tạo nhân sự, hỗ trợ chứng nhận tiêu chuẩn Halal và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm" - ông Toàn cho hay.

Việt Nam - điểm đến mới của du khách Hồi giáo Mới đây, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa đã gửi lời mời đến Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tham dự Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam với chủ đề "Việt Nam: Điểm đến mới của du khách Hồi giáo". Hội nghị dự kiến do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào tháng 7-2026 tại Khánh Hòa.



