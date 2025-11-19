HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Rộng thêm lối vào khu vực trung tâm

Bài và ảnh: NGỌC QUÝ

Mở rộng đường bộ, nối lại đường thủy là 2 trong nhiều biện pháp TP HCM đã và đang làm để cửa ngõ Đông Bắc thêm thông thoáng

Sáng sớm mỗi ngày ở cửa ngõ Đông Bắc TP HCM, dòng xe theo các ngả Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh đổ về trung tâm qua nút giao Hàng Xanh ken đặc.

"Bơi" trong khó nhọc

Trên những đường này, xe máy, xe đạp, xe hàng rong, xe buýt, ô tô tải… chen nhau. Khói bụi làm nóng không khí, âm thanh hỗn loạn của còi, động cơ tạo nên cảm giác ngột ngạt về không gian lẫn tâm trạng bức bối, sốt ruột của nhiều người bởi trễ giờ làm.

Thả chân giữ xe máy chờ nhịp đèn xanh kế tiếp để nhích lên, chị Nguyễn Bích Vân (ngụ phường Bình Thạnh) chỉnh lại váy chống nắng, kéo cao khẩu trang bằng động tác bực bội. Nữ nhân viên văn phòng kể hôm nào cũng chủ động đi làm sớm để hạn chế phần nào cảnh vất vả "bơi" trong ồn ào và chật ních người xe, bởi chỉ ra khỏi nhà chậm một chút là "coi như xong phim!".

"Còn cứ đi sau 6 giờ là tới văn phòng trễ gần 1 giờ vì kẹt" - chị Vân phàn nàn.

Anh Thành, sống trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhận xét dù xây thêm cầu vượt nhưng từ lâu hạ tầng quanh khu vực Hàng Xanh vẫn quá tải. Thông tin TP HCM chuẩn bị mở rộng 3 tuyến đường khiến anh phấn khởi. "Không riêng tôi, ai cũng mong chờ. Những dự án này hứa hẹn giảm ùn tắc triền miên, mang lại không gian không còn tiếng còi inh ỏi, không còn cảnh "bò" từng mét, giúp hành trình mỗi ngày nhẹ nhàng hơn" - nam thanh niên hình dung.

Rộng thêm lối vào khu vực trung tâm - Ảnh 1.

Quốc lộ 13 luôn trong tình trạng chật như nêm

Các chuyển động trên bờ, dưới nước

Để giải tỏa ùn tắc và hoàn thiện hạ tầng kết nối khu vực Đông Bắc, TP HCM tập trung 3 dự án giao thông trọng điểm, gồm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Đinh Bộ Lĩnh.

Đối với Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương trước đây, HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư, UBND thành phố đã thống nhất triển khai dự án theo hình thức BOT với số vốn hơn 21.000 tỉ đồng với 2 hợp phần chính gồm bồi thường, hỗ trợ tái định cư và nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

Hiện Sở Xây dựng đang khẩn trương khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến trình thành phố phê duyệt vào tháng 12-2025, lựa chọn nhà đầu tư trong quý I, II/2026 và khởi công vào tháng 12 cùng năm. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cũng được giao khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án.

Cạnh đó, trục Hàng Xanh - Bình Triệu thoáng hơn bằng 2 dự án đầu tư công. Trong đó, dự án nâng cấp, mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu 1, Sở Xây dựng dự kiến trình HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 12-2025, khởi công vào cuối năm 2026.

Tiếp đó, dự án nâng cấp, mở rộng đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ Điện Biên Phủ đến Phạm Văn Đồng, cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất, dự kiến được phê duyệt và khởi công cùng thời điểm.

Không chỉ tập trung dự án hạ tầng quy mô lớn, TP HCM còn linh hoạt triển khai giải pháp giảm áp lực giao thông tức thời. Theo đó, Sở Xây dựng vừa điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay Hàng Xanh, mở giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Cửu Vân, cho phép phương tiện quay đầu tại đây thay vì dồn về vòng xoay Hàng Xanh. Điểm quay đầu mới giúp phân tán lưu lượng xe, giảm ùn tắc, đồng thời thuận tiện cho người dân.

UBND thành phố còn chấp thuận gia hạn hoạt động phà Bình Quới trong tháng 12, tạo thêm phương tiện kết nối, giảm lưu lượng xe qua cầu Bình Triệu và góp phần điều tiết giao thông khu vực cửa ngõ. 

Hạ tầng kết hợp biện pháp mềm

Theo kỹ sư cầu đường Trần Văn Tường, việc mở rộng các tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh và Quốc lộ 13 nên thực hiện càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, để giảm kẹt xe bền vững, TP HCM không chỉ nâng cấp hạ tầng mà cần thêm biện pháp "mềm", ví dụ phân làn, giảm xung đột giữa các hướng lưu thông khu vực cửa ngõ để bớt áp lực cho Hàng Xanh.

Điều quan trọng nữa, là phát triển giao thông công cộng. Kỹ sư Trần Văn Tường nhấn mạnh giảm xe cá nhân mới giải quyết triệt để tình trạng kẹt xe tại trung tâm và cửa ngõ thành phố.

Rộng thêm lối vào khu vực trung tâm - Ảnh 1.

Giao thông công cộng như metro đang góp phần giảm phương tiện cá nhân

Được biết, sức nóng của giao thông cửa ngõ sắp tới phần nào hạ nhiệt khi công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 bước vào giai đoạn hoàn thiện để kịp thông xe ngày 23-11, sớm một tuần so với kế hoạch. Cách đó vài km, cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1 dự kiến khai thác trở lại cuối tháng 12 sau khi hoàn tất nâng tĩnh không.


