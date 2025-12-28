Chiều 28-12, một lãnh đạo UBND xã Ea Kly (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm.

Hồ nước nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, 4 cháu nhỏ ở thôn 12 (xã Ea Kly) rủ nhau ra hồ nước gần nhà để tắm. Trong đó, có 1 cháu đứng trên bờ, không xuống tắm.

Trong lúc tắm, 3 cháu nhỏ không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, cháu bé đứng trên bờ chạy về gọi người thân.

Chính quyền địa phương tới thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các cháu nhỏ

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng chạy ra hiện trường, trục vớt 3 cháu nhỏ lên bờ nhưng các nạn nhân đã tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm các cháu: L.V.H. (SN 2018), L.V.N. (SN 2017) và V.V.T. (SN 2018) cùng ngụ thôn 12, xã Ea Kly. Trong đó, hai cháu H. và N. là anh em.

Hồ nước xảy ra vụ đuối nước có diện tích khoảng 1.000m2, được sử dụng tưới tiêu nông nghiệp.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Ea Kly đã lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự.