Rủ nhau ra đập nước tắm khi trời nắng nóng, 2 học sinh tử vong

Sáng 8-7, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khi trời nóng, một nhóm học sinh đi tắm tại đập nước, 2 học sinh không may tử vong do đuối nước.

Đập nước nơi 2 học sinh tắm bị đuối nước tử vong. Ảnh: H. Quân

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 8-7, một số người dân ở gần đập nước xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc (cũ) nghe thấy tiếng hô hoán có người bị đuối nước. Người dân liền chạy tới thì phát hiện một nhóm em nhỏ bị đuối nước.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ tới đập nước tìm kiếm, cứu nạn. Một em nhỏ được cứu sống, 2 em còn lại khi tìm thấy đã tử vong. Danh tính hai nam sinh tử vong là P.V.Đ.T. (10 tuổi) và N.S.A.D. (11 tuổi), cùng ngụ xóm 6, xã Nghi Công Bắc (cũ).

Được biết, khu vực xảy ra vụ đuối nước là đập nước thủy lợi có nhiều đoạn sâu 3-4m, phục vụ nước tưới tiêu nông nghiệp, sinh hoạt cho người dân.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ ngày 15-12-2024 đến ngày 21-4-2025, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 13 vụ tai nạn đuối nước, khiến 15 người tử vong, trong đó có 9 vụ tai nạn đuối nước liên quan đến các em học sinh. Trong công điện mới nhất về công tác phòng chống đuối nước mới nhất, UBND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan nếu không triển khai đầy đủ các nội dung, biện pháp phòng, chống đuối nước, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong triển khai các giải pháp phòng, chống đuối nước theo quy định.