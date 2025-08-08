HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Rúng động, nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử ở phường Bình Dương

Thanh Thảo

(NLĐO) - Người chồng nghi đã sát hại vợ rồi tự tử, vụ việc gây rúng động tại phường Bình Dương, TP HCM

Ngày 8-8, cơ quan chức năng TP HCM đang điều tra, làm rõ vụ án mạng tại phường Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 7-8, tại đường NB4 thuộc Khu phố Phú Tân 1, phường Bình Dương, TP HCM đã xảy ra vụ án giết người.

Đối tượng T.T.H (SN 1982, ngụ tỉnh An Giang) đã dùng dao chém chị T.T.T.T (SN 1985- là vợ đối tượng), người con gái của hai người là T.T.B.N (SN 2005) cũng bị thương. Sau khi gây án, đối tượng đã tự sát.

Rúng động, nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử ở phường Bình Dương- Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng

Một số người dân cho biết, phòng trọ nơi xảy ra vụ việc là nơi sinh sống của hai mẹ con bà T. Tối 7-8, người chồng đến phòng trọ này chơi rồi xảy ra mâu thuẫn với vợ.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng, Công an phường Bình Dương và Công an TP HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa cả ba người đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả hai vợ chồng đã tử vong.

Rúng động, nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử ở phường Bình Dương- Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Bình Dương thăm hỏi gia đình chị T.

Vụ việc không chỉ gây bàng hoàng trong dư luận mà còn để lại nỗi đau đớn cho gia đình nạn nhân. Trong buổi tối cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Đoàn cũng trao số tiền 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn, đau thương trước mắt.

tỉnh an giang công an phường Bình Dương sát hại vợ con tự sát
