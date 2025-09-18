Rùng mình trước "bom thép" chực chờ lăn trên phố

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Rùng mình trước "bom thép" chực chờ lăn trên phố

Bài và ảnh: ANH VŨ

Những cuộn thép chằng buộc sơ sài gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh trên các tuyến đường

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, mỗi ngày trên các đường Đỗ Mười, Quốc lộ 1A... đoạn qua TP HCM, xe đầu kéo chở cuộn thép di chuyển liên tục.

"Bom" hẹn giờ

Chiều 14-9, đường Đỗ Mười (đoạn qua phường Linh Xuân), cứ vài phút là xe chở cuộn thép chạy qua, đi sát với làn hỗn hợp. Mỗi khối thép nặng khoảng 20 tấn, đường kính gần 2 m, được chằng cố định bằng dây xích sắt.

Thường chạy xe vào giờ cao điểm trên đường Đỗ Mười, ông Nguyễn Trọng Trách (phường Đông Hòa) nói mỗi khi thấy xe chở cuộn thép là ông chẳng dám đi so kè, phải đi chậm lại hoặc tấp vào lề đợi xe đi qua rồi mới dám đi tiếp. "Từng chứng kiến ô tô làm rơi cuộn thép khiến tôi không khỏi kinh hãi" - ông Trách chia sẻ.

Trên tuyến đường Xa lộ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp, tình trạng xe chở cuộn thép được chằng buộc bằng dây sắt, dây dù cũng diễn ra phổ biến khiến người dân bất an.

"Ai cũng biết cuộn thép hay khối bê-tông mà rơi xuống trúng người là nát xương, tan thịt. Các cơ quan chức năng phải xử lý mạnh tay và có biện pháp ngăn chặn thì mới ngăn được những tai nạn có thể xảy ra" - chị Phan Thanh Vy kiến nghị. Trong khi đó, ở đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Văn Linh, xe chở cuộn thép thậm chí đi chung làn với xe hai bánh.

Mới đây nhất, 2 vụ rơi cuộn thép đều xảy ra tại vòng xoay Hắc Dịch (phường Tân Thành, TP HCM) khiến nhiều người không khỏi ớn lạnh.

Theo đó, sáng 22-8, xe đầu kéo biển số TP HCM chở 3 cuộn thép. Khi đi vào vòng xoay Hắc Dịch, dây xích chằng buộc bị đứt, làm 2 trong 3 cuộn thép rơi xuống. Một cuộn lăn hàng chục mét lên vỉa hè, làm sập quầy vé số rồi dừng lại khi đè lên xe máy dựng trước cửa siêu thị điện máy. Cuộn còn lại nằm giữa đường.

Tiếp đến, sáng 27-8, cũng tại vòng xoay Hắc Dịch, xe đầu kéo biển số TP HCM chở theo 6 cuộn thép. Khi xe đang đi trong giao lộ thì 2 cuộn thép trên xe rớt xuống đường.

Hồi tháng 10-2019, xe đầu kéo chở cuộn thép nặng 20 tấn chạy trên đường Nguyễn Văn Linh (TP HCM) phanh gấp do gặp vật cản phía trước đã khiến cuộn thép tuột xích, lăn đè bẹp cabin khiến tài xế tử vong.

Rùng mình trước "bom thép" chực chờ lăn trên phố - Ảnh 1.

Xe đầu kéo chở cuộn thép 20 tấn trên đường Đỗ Mười, phường Linh Xuân

Siết từ gốc đến ngọn

Lý giải tình trạng trên, đại diện Phòng CSGT (PC08) - Công an TP HCM cho biết nguyên nhân chính là do nhiều doanh nghiệp vì lợi nhuận mà xem nhẹ an toàn, trong khi công tác giám sát còn lỗ hổng và chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.

Để ngăn chặn hiểm họa, PC08 sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ. Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, ứng dụng công nghệ (camera, giám sát hành trình) và đề xuất tăng nặng chế tài xử phạt. Bên cạnh đó, yêu cầu nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của mỗi chủ doanh nghiệp, tài xế, xem việc chằng buộc hàng hóa chắc chắn là bảo vệ an toàn cho người dân. Khuyến khích cộng đồng trong việc phản ánh vi phạm để tạo áp lực, buộc doanh nghiệp phải thay đổi.

Đại diện PC08 nhấn mạnh: "Đằng sau mỗi chuyến xe chở cuộn thép không chỉ là hàng hóa, mà còn là sự bình an của hàng triệu người. Đừng để sự thờ ơ hôm nay trở thành nỗi đau ngày mai".

Theo luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, pháp luật hiện hành đã có những quy định rất chi tiết, chặt chẽ về việc chằng buộc hàng hóa có trọng lượng lớn, hình thể đặc biệt. Ông cho rằng các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra chủ yếu xuất phát từ việc người vận chuyển không am hiểu hoặc không tuân thủ nghiêm túc các quy định này.

Để giải quyết triệt để, luật sư Tuấn đề xuất 2 giải pháp trọng tâm. Đó là tăng cường kiểm tra tính an toàn của phương tiện và hàng hóa ngay tại nơi xuất phát nhằm ngăn chặn rủi ro từ gốc. Kế đến, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh doanh vận tải phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Ông Tuấn nhấn mạnh an toàn trên đường không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng chức năng, mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Chỉ khi mọi người cùng chung tay thì tình trạng "bom thép" trên đường mới được giải quyết một cách hiệu quả.

Chuyên gia giao thông Đỗ Văn Cầu đề xuất mỗi tài xế trước khi chở hàng cần kiểm tra đã sử dụng xích hoặc dây tăng đơ chịu tải nặng với số lượng phù hợp chưa, đồng thời đặt thiết bị bảo vệ góc, cố định cuộn thép bằng phương pháp chằng buộc trực tiếp, kết hợp chặn và khóa.

Song song đó, cần bảo đảm kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của các dụng cụ chằng buộc trước khi vận chuyển.

"Về kỹ thuật, được cố định bằng cách nào cũng vẫn có thể xảy ra rủi ro. Vì vậy, những xe chở cuộn thép nên di chuyển với tốc độ vừa phải và đều đặn, không tăng tốc bất ngờ hay phanh gấp" - chuyên gia giao thông Đỗ Văn Cầu lưu ý. 

Tin liên quan

Xe container chở cuộn thép cắm đầu xuống hồ nước ở TP HCM

Xe container chở cuộn thép cắm đầu xuống hồ nước ở TP HCM

(NLĐO) - Xe container đang chạy trên đường Nguyễn Văn Linh thì bất ngờ mất lái.

Cuộn thép trên container rơi trúng đầu ôtô

(NLĐO)- Có thể do tài xế phanh gấp khiến cuộn thép trên xe container rơi xuống đường và đè trúng 1 ôtô

TP HCM: Tài xế xe đầu kéo để cuộn thép hàng chục tấn rơi xuống đường

(NLĐO) - Nam tài xế sẽ bị phạt 10 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe do để cuộn thép rơi xuống đường.

cuộn thép bom thép thép tai nạn xe đầu kéo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo