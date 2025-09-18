Rùng mình trước "bom thép" chực chờ lăn trên phố

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, mỗi ngày trên các đường Đỗ Mười, Quốc lộ 1A... đoạn qua TP HCM, xe đầu kéo chở cuộn thép di chuyển liên tục.

"Bom" hẹn giờ

Chiều 14-9, đường Đỗ Mười (đoạn qua phường Linh Xuân), cứ vài phút là xe chở cuộn thép chạy qua, đi sát với làn hỗn hợp. Mỗi khối thép nặng khoảng 20 tấn, đường kính gần 2 m, được chằng cố định bằng dây xích sắt.

Thường chạy xe vào giờ cao điểm trên đường Đỗ Mười, ông Nguyễn Trọng Trách (phường Đông Hòa) nói mỗi khi thấy xe chở cuộn thép là ông chẳng dám đi so kè, phải đi chậm lại hoặc tấp vào lề đợi xe đi qua rồi mới dám đi tiếp. "Từng chứng kiến ô tô làm rơi cuộn thép khiến tôi không khỏi kinh hãi" - ông Trách chia sẻ.

Trên tuyến đường Xa lộ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp, tình trạng xe chở cuộn thép được chằng buộc bằng dây sắt, dây dù cũng diễn ra phổ biến khiến người dân bất an.

"Ai cũng biết cuộn thép hay khối bê-tông mà rơi xuống trúng người là nát xương, tan thịt. Các cơ quan chức năng phải xử lý mạnh tay và có biện pháp ngăn chặn thì mới ngăn được những tai nạn có thể xảy ra" - chị Phan Thanh Vy kiến nghị. Trong khi đó, ở đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Văn Linh, xe chở cuộn thép thậm chí đi chung làn với xe hai bánh.

Mới đây nhất, 2 vụ rơi cuộn thép đều xảy ra tại vòng xoay Hắc Dịch (phường Tân Thành, TP HCM) khiến nhiều người không khỏi ớn lạnh.

Theo đó, sáng 22-8, xe đầu kéo biển số TP HCM chở 3 cuộn thép. Khi đi vào vòng xoay Hắc Dịch, dây xích chằng buộc bị đứt, làm 2 trong 3 cuộn thép rơi xuống. Một cuộn lăn hàng chục mét lên vỉa hè, làm sập quầy vé số rồi dừng lại khi đè lên xe máy dựng trước cửa siêu thị điện máy. Cuộn còn lại nằm giữa đường.

Tiếp đến, sáng 27-8, cũng tại vòng xoay Hắc Dịch, xe đầu kéo biển số TP HCM chở theo 6 cuộn thép. Khi xe đang đi trong giao lộ thì 2 cuộn thép trên xe rớt xuống đường.

Hồi tháng 10-2019, xe đầu kéo chở cuộn thép nặng 20 tấn chạy trên đường Nguyễn Văn Linh (TP HCM) phanh gấp do gặp vật cản phía trước đã khiến cuộn thép tuột xích, lăn đè bẹp cabin khiến tài xế tử vong.

Xe đầu kéo chở cuộn thép 20 tấn trên đường Đỗ Mười, phường Linh Xuân

Siết từ gốc đến ngọn

Lý giải tình trạng trên, đại diện Phòng CSGT (PC08) - Công an TP HCM cho biết nguyên nhân chính là do nhiều doanh nghiệp vì lợi nhuận mà xem nhẹ an toàn, trong khi công tác giám sát còn lỗ hổng và chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.

Để ngăn chặn hiểm họa, PC08 sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ. Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, ứng dụng công nghệ (camera, giám sát hành trình) và đề xuất tăng nặng chế tài xử phạt. Bên cạnh đó, yêu cầu nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của mỗi chủ doanh nghiệp, tài xế, xem việc chằng buộc hàng hóa chắc chắn là bảo vệ an toàn cho người dân. Khuyến khích cộng đồng trong việc phản ánh vi phạm để tạo áp lực, buộc doanh nghiệp phải thay đổi.

Đại diện PC08 nhấn mạnh: "Đằng sau mỗi chuyến xe chở cuộn thép không chỉ là hàng hóa, mà còn là sự bình an của hàng triệu người. Đừng để sự thờ ơ hôm nay trở thành nỗi đau ngày mai".

Theo luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, pháp luật hiện hành đã có những quy định rất chi tiết, chặt chẽ về việc chằng buộc hàng hóa có trọng lượng lớn, hình thể đặc biệt. Ông cho rằng các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra chủ yếu xuất phát từ việc người vận chuyển không am hiểu hoặc không tuân thủ nghiêm túc các quy định này.

Để giải quyết triệt để, luật sư Tuấn đề xuất 2 giải pháp trọng tâm. Đó là tăng cường kiểm tra tính an toàn của phương tiện và hàng hóa ngay tại nơi xuất phát nhằm ngăn chặn rủi ro từ gốc. Kế đến, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh doanh vận tải phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Ông Tuấn nhấn mạnh an toàn trên đường không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng chức năng, mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Chỉ khi mọi người cùng chung tay thì tình trạng "bom thép" trên đường mới được giải quyết một cách hiệu quả.

Chuyên gia giao thông Đỗ Văn Cầu đề xuất mỗi tài xế trước khi chở hàng cần kiểm tra đã sử dụng xích hoặc dây tăng đơ chịu tải nặng với số lượng phù hợp chưa, đồng thời đặt thiết bị bảo vệ góc, cố định cuộn thép bằng phương pháp chằng buộc trực tiếp, kết hợp chặn và khóa.

Song song đó, cần bảo đảm kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của các dụng cụ chằng buộc trước khi vận chuyển.

"Về kỹ thuật, được cố định bằng cách nào cũng vẫn có thể xảy ra rủi ro. Vì vậy, những xe chở cuộn thép nên di chuyển với tốc độ vừa phải và đều đặn, không tăng tốc bất ngờ hay phanh gấp" - chuyên gia giao thông Đỗ Văn Cầu lưu ý.