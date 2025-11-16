Rước họa vì muốn "nâng cấp bản lĩnh"

Gần đây, anh T.N.N (24 tuổi, nhân viên văn phòng TP HCM) cảm thấy "phong độ" giảm sút, kiểu như "chưa đi đến chợ đã hết tiền". Ngại ngùng, anh tự mua thuốc rao bán trên mạng xã hội hết 7 triệu đồng trong một thời gian dài, nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.

Tiền mất tật mang

Khi liên hệ lại địa chỉ nơi bán thuốc thì đầu dây bên kia bặt vô âm tín. Phải trải qua 2 tháng điều trị tại Bệnh viện An Bình (TP HCM), kết hợp liệu pháp tâm lý chuyên khoa, tình trạng của anh mới cải thiện, tâm lý ổn định và tự tin trở lại.

ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình TP HCM, tư vấn cho người bệnh

Một trường hợp khác là ông N.V.T (50 tuổi, ở Tây Ninh) đi tăng kích thước dương vật sau khi xem quảng cáo trên mạng về "công nghệ độc quyền nước ngoài" do một thẩm mỹ viện ở TP HCM thực hiện. Tại đây, ông được một người tự xưng là "bác sĩ" Hàn Quốc thăm khám và tư vấn tăng kích thước "cậu nhỏ" kèm theo gói bảo hành giảm mỡ bụng, chỉ một lần thực hiện với giá 60 triệu đồng. Sau khoảng 1 giờ thực hiện thủ thuật và về nhà tháo bông băng, ông phát hiện "cậu nhỏ" không hề có sự thay đổi. Liên hệ lại, viện thẩm mỹ yêu cầu ông quay lại để kiểm tra. Tại đây, "bác sĩ" tiến hành thủ thuật lại nhưng kết quả vẫn không cải thiện. "Làm tới làm lui mất thời gian, vừa tốn tiền vừa đau đớn, thậm chí tôi cảm thấy "bản lĩnh đàn ông" của mình còn kém hơn trước" - ông T. than thở.

ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình, cho biết trong khoảng 5-10 năm trở lại đây, tỉ lệ nam giới đến khám về các bệnh lý rối loạn chức năng sinh dục tăng 20%-30% mỗi năm, đặc biệt ở nhóm tuổi 25-40, vốn trước đây ít gặp. Số liệu nội bộ tại các phòng khám nam khoa và tiết niệu lớn tại TP HCM cho thấy các vấn đề thường gặp nhất ở nam giới là rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, giảm ham muốn, vô sinh nam và viêm nhiễm đường sinh dục.

Theo BS Phong, nguyên nhân dẫn đến suy giảm sức khỏe tình dục ở nam giới là do áp lực công việc, căng thẳng tâm lý kéo dài, rối loạn giấc ngủ, lạm dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích, cùng lối sống ít vận động và thừa cân béo phì. Những yếu tố này dẫn đến rối loạn nội tiết, đặc biệt là giảm testosterone sớm, rối loạn tuần hoàn và giảm tưới máu đến cơ quan sinh dục. "Phần lớn nam giới ngại đi khám do tâm lý e dè, tự mua thuốc, thực phẩm chức năng hoặc thảo dược tăng cường sinh lý không rõ nguồn gốc. Việc sử dụng các sản phẩm này kéo dài không kiểm soát có thể dẫn đến tác dụng phụ về tim mạch, gan, thận, đồng thời làm chậm trễ chẩn đoán các bệnh lý nền nguy hiểm như đái tháo đường, mạch máu" - BS Phong cảnh báo.

Chọn cơ sở y tế uy tín

Giới chuyên môn cho biết nhiều trường hợp tìm đến những phòng khám "kín đáo" bên ngoài để điều trị, dẫn đến hậu quả: người không bệnh lại thành bệnh. Những cơ sở này thường dùng chiêu trò đánh vào tâm lý để "moi tiền" bệnh nhân. Lúc quảng cáo, chi phí khoảng 5-7 triệu đồng, nhưng khi người bệnh đã nằm trên bàn thủ thuật trong tình trạng không mặc đồ, họ bị "vẽ" thêm bệnh và hét giá lên gấp hàng chục lần. Lúc này "khổ chủ" rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan", bất tuân cũng phải bấm bụng đồng ý. Điều đáng lo là khi nam giới ngại chuyện tế nhị, không đến bệnh viện kiểm tra mà tìm đến các phòng khám "trôi nổi", họ mất cơ hội điều trị sớm, khiến bệnh tiến triển nặng hơn và tốn kém về kinh tế. Nhiều trường hợp đến bệnh viện sau khi gặp biến chứng, phổ biến nhất là nhiễm khuẩn sau khi đốt nốt sùi mào gà, chiếu tia hoặc chiếu đèn hồng ngoại.

Theo TS-BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân (TP HCM), để tránh "tiền mất tật mang", tốt nhất nam giới cần tìm đến những cơ sở uy tín, các bệnh viện có chuyên khoa nam học. Hãy tự tìm hiểu những thông tin về bệnh lý và các phương pháp điều trị chính thống để đưa ra lựa chọn phù hợp. Khi thăm khám, không nên chỉ nghe bác sĩ nói mà hãy thẳng thắn chia sẻ về tình trạng bệnh của mình.

"Nhiều nam giới chủ quan xem nhẹ các vấn đề sức khỏe sinh lý, nhưng đây là những bệnh lý không chỉ giới hạn ở chức năng tình dục mà tác động toàn diện đến sức khỏe thể chất, tâm thần và chất lượng sống. Vì vậy, quý ông nên mạnh dạn đến các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa để được tư vấn, hướng dẫn và điều trị kịp thời, tránh rủi ro nếu đến sai địa chỉ hoặc tự ý chữa trị vô tội vạ" - chuyên gia nam khoa khuyến cáo.

Thay đổi lối sống Các chuyên gia đưa ra lời khuyên cải thiện chức năng ở nam giới: Thay đổi lối sống như tập thể dục tối thiểu 150 phút/tuần, ngủ đủ giấc, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia và thuốc lá, quản lý stress. Điều trị nội khoa như sử dụng thuốc đặc hiệu nhóm ức chế PDE5 (như sildenafil, tadalafil, avanafil) cho rối loạn cương, hoặc thuốc điều hòa dẫn truyền thần kinh trung ương cho xuất tinh sớm, được kê theo chỉ định và theo dõi của bác sĩ. Điều trị tâm lý hành vi như tái lập sự tự tin, giảm lo âu, hướng dẫn giao tiếp và kết nối lại với bạn tình. Can thiệp ngoại khoa áp dụng cho các nguyên nhân thực thể như giãn tĩnh mạch thừng tinh, cong dương vật, tổn thương mạch máu dương vật hoặc vô sinh do tắc nghẽn. Vấn đề cốt lõi là chẩn đoán chính xác nguyên nhân vì mỗi bệnh nhân có cơ chế bệnh sinh và yếu tố tâm lý khác nhau, không thể áp dụng điều trị đại trà. Cần khám sức khỏe tổng quát và tầm soát nam khoa định kỳ ít nhất 1 lần/năm, đặc biệt khi có dấu hiệu như giảm ham muốn, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, thay đổi cân nặng hoặc khó đạt cương.



