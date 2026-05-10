Thời sự

Ruộng dưa hấu sắp thu hoạch của người nông dân nghèo bị kẻ xấu phá nát

Đức Ngọc

(NLĐO) - Một ruộng dưa hấu diện tích hơn 1.700 m2 sắp đến ngày thu hoạch của một nông dân nghèo bị kẻ xấu phá nát.

Ngày 10-5, theo một lãnh đạo UBND xã Diễn Châu, Nghệ An cho biết địa phương đang chỉ đạo lực lượng công an làm rõ vụ việc ruộng dưa hấu của người dân trên địa bàn nghi bị kẻ xấu phá hoại.

Ruộng dưa hấu của người nông dân nghèo bị kẻ xấu phá nát - Ảnh 1.

Hình ảnh các quả dưa hấu của gia đình ông Cao Đức Tốn bị phá nát. Ảnh: MXH

Trước đó, theo trình báo của ông Cao Đức Tốn (48 tuổi, trú xã Diễn Châu), khoảng 6 giờ cùng ngày, ông ra ruộng để bơm nước cho ruộng dưa hấu thì thấy hàng loạt quả dưa hấu nằm ngổn ngang trên ruộng. Nhiều quả bị chặt nhiều nhát, có quả bị vật nhọn đâm xuyên, hư hỏng, dập nát.

Theo thông tin ban đầu, diện tích ruộng dưa hấu bị phá khoảng hơn 3,5 sào (1 sào bằng 500 m2). Trong đó, gần 6 luống dưa bị hư hỏng nặng, mỗi luống có từ 5-10 quả bị chặt phá. Diện tích dưa hấu còn khoảng 7 ngày sẻ thu hoạch, trong đó có nhiều quả dưa đã đạt trọng lượng khoảng 4 kg.

Được biết, gia đình ông Tốn thuộc diện khó khăn. Vợ chồng ông có con nhỏ 10 tuổi bị dị tật bẩm sinh, mù cả hai mắt nên cuộc sống rất vất vả. Thương hoàn cảnh gia đình ông, một số người dân đã cho mượn thêm đất để trồng dưa.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xót xa hình ảnh cả ngàn buồng chuối xuất khẩu sắp thu hoạch bị chặt phá trong đêm

(NLĐO) - Cả ngàn buồng chuối xuất khẩu giá 14.000 đồng/kg sắp thu hoạch ở Đồng Nai bị kẻ xấu chặt phá trong đêm không thương tiếc

Đau xót cảnh gia đình nông dân bị kẻ xấu chặt phá 325 cây chanh dây

(NLĐO) - Có 325 trong tổng số 450 cây chanh dây đang vào giai đoạn thu hoạch của ông Dũng (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) bị kẻ xấu cắt đứt ngang thân.

Người phụ nữ sống một mình nhiều lần bị chặt phá vườn cây

(NLĐO) - Theo bà Kiều Thị Hiển, vườn cây của bà đã nhiều lần bị chặt phá. Tuy nhiên, đây là lần bị thiệt hại nhiều nhất, ước tính khoảng 30 triệu đồng.

