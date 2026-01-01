HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Rượu giả gây ngộ độc 7 người ở Hải Phòng, 1 người tử vong

N.Dung

(NLĐO) - Mẫu rượu chứa tới 30,3% methanol (cồn công nghiệp) được xác định là rượu giả, gây ngộ độc 7 người, khiến một người tử vong.

Ngày 1-1, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết cuối tháng 12-2025, Trung tâm Chống độc tiếp nhận 6 bệnh nhân trong tình trạng rối loạn hô hấp, toan chuyển hóa nặng, 2 người bị tổn thương thần kinh thị giác. Hiện cả 6 người đã hồi phục và xuất viện.

img

Mẫu rượu gây ngộ độc. Ảnh: Nguyên Hà

Những bệnh nhân nói trên trong nhóm 7 người (ở Hải Phòng) trước đó đã uống khoảng 5 lít rượu tại một bữa tiệc. Sau bữa biệc, 1 người đã tử vong trước khi được cấp cứu.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong máu các bệnh nhân dao động 44,6-256,9 mg/dL. Mẫu rượu họ sử dụng chứa 30,3% methanol, trong khi ethanol chỉ 1,84%.

Đây là rượu giả pha từ cồn công nghiệp methanol, không phải rượu gạo hay rượu truyền thống. Rượu tự nấu nếu có methanol cũng chỉ ở mức vết, không thể gây ngộ độc nặng.

Vụ việc bắt nguồn từ một bữa tiệc tối tại gia đình. Trong số 11 người tham dự, có 7 người uống khoảng 5 lít rượu tự ngâm thảo dược, được cung cấp bởi người quen và giới thiệu là "rượu có nguồn gốc". Sáng hôm sau, các nạn nhân xuất hiện triệu chứng nhìn mờ, hoa mắt, chóng mặt, khó thở...

Bác sĩ Nguyên cho biết methanol là chất cực độc, không màu, mùi vị khó phân biệt với ethanol. Ban đầu, người uống có thể say tương tự rượu thông thường, nhưng sau 8- 48 giờ, methanol chuyển hóa thành axit formic gây toan chuyển hóa nặng, tổn thương não, thần kinh thị giác, thở nhanh sâu và có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Tỉ lệ tử vong do ngộ độc methanol tại Việt Nam rất cao, khoảng 30% ngay cả khi được điều trị tại cơ sở chuyên sâu, và có thể lên tới 50% ở vùng sâu, vùng xa. Đáng lo ngại, bệnh cảnh mù mắt, hôn mê do methanol dễ bị nhầm với đột quỵ, dẫn đến chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị.

img

Bệnh viện từng tiếp nhận, điều trị cho nhiều ca ngộ độc rượu chứa methanol

Các bác sĩ cảnh báo vấn nạn rượu giả, cồn sát trùng giả chứa methanol vẫn len lỏi trong cộng đồng. Methanol là hóa chất công nghiệp được nhập khẩu và sản xuất với số lượng lớn, nhưng khâu quản lý còn lỏng lẻo, dễ bị pha trộn thành rượu giả gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế.

Theo bác sĩ Nguyên, bệnh viện đã báo cáo vụ ngộ độc cho Bộ Y tế, đồng thời thông tin tới Sở Y tế Hải Phòng và công an địa phương để truy tìm nguồn gốc rượu độc, ngăn chặn nguy cơ lan rộng trong cộng đồng.

ngộ độc người tử vong ngộ độc rượu cồn công nghiệp methanol tổn thương não rượu giả
