Rút BHXH một lần tại TPHCM: Hệ thống thông suốt, nhiều tiện ích, không lo chờ đợi

Theo BHXH TPHCM, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại hệ thống BHXH trên địa bàn, toàn Thành phố hiện có 33 cơ sở BHXH tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Người dân có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ cơ sở BHXH nào thuận tiện, không phụ thuộc địa giới hành chính theo quy định hiện hành.

Người dân làm thủ tục tại BHXH TPHCM

Hiện nay, cơ quan BHXH triển khai đồng thời 4 hình thức tiếp nhận hồ sơ gồm: Trực tiếp tại bộ phận một cửa; thông qua dịch vụ bưu chính công ích; trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam; qua ứng dụng VssID.

Đáng chú ý, TPHCM là địa phương đầu tiên trong toàn ngành triển khai thí điểm hệ thống đặt lịch làm việc trực tuyến kết hợp lấy số thứ tự tự động tại bộ phận một cửa. Giải pháp này giúp người dân chủ động thời gian giao dịch, giảm áp lực tập trung đông người, đồng thời từng bước hiện đại hóa công tác phục vụ người dân, hướng tới sự công khai, minh bạch trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

BHXH TPHCM cho biết, thời gian gần đây tại một số cơ sở khu vực Bình Dương (cũ) xuất hiện tình trạng đông người đến giao dịch vào một số thời điểm do thói quen tập trung nộp hồ sơ tại một địa điểm như trước đây. Tuy nhiên, đây chỉ là tình trạng cục bộ, không phải tình trạng chung của toàn hệ thống.

Thực tế qua kiểm tra dữ liệu hệ thống cho thấy, vào lúc 20 giờ ngày 7-5-2026, hệ thống đặt lịch làm việc tại BHXH cơ sở Bình Dương vẫn hiển thị các khung giờ trống vào 8 giờ 15, 8 giờ 45, 9 giờ 45 ngày 12-5-2026 và nhiều khung giờ khác trong các ngày làm việc tiếp theo của tháng 5 để người dân đăng ký giao dịch. Tuy nhiên, khi đặt lịch, ông Tuấn lại lựa chọn vào tháng 8.

Qua rà soát thông tin giao dịch, trường hợp ông Trần Thanh Tuấn mới thực hiện thao tác đặt lịch làm việc trực tuyến, chưa thực hiện bước nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần theo quy định. Đồng thời, loại thủ tục được lựa chọn trên hệ thống là "điều chỉnh thông tin sổ BHXH", không phải thủ tục "nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần".

Theo cơ quan BHXH, thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng BHXH một lần hiện nay tối đa là 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Do đó, việc hiển thị lịch hẹn giao dịch không đồng nghĩa với thời hạn giải quyết chế độ BHXH một lần.

Cũng theo đơn vị này, cần phân biệt giữa việc đặt lịch giao dịch và thời hạn cơ quan BHXH chính thức tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ để giải quyết chế độ theo quy định. Trong quá trình triển khai thí điểm hệ thống đặt lịch trực tuyến, một số trường hợp có thể gặp khó khăn trong thao tác hoặc lựa chọn loại thủ tục giao dịch phù hợp, dẫn đến phát sinh thông tin chưa đầy đủ về thời gian tiếp nhận hồ sơ.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, BHXH cơ sở Bình Dương đã chủ động liên hệ, mời công dân đến làm việc cụ thể để hướng dẫn thủ tục, giải quyết hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, BHXH TPHCM luôn ưu tiên giải quyết nhanh đối với các trường hợp cần xử lý gấp như người lao động chốt sổ để hưởng trợ cấp thất nghiệp, người bệnh cần gia hạn thẻ BHYT cấp cứu hoặc lao động nước ngoài giải quyết chế độ trước khi xuất cảnh.