Sá xị Chương Dương – thương hiệu gắn với ký ức của nhiều thế hệ – đang đứng trước “ngã rẽ sinh tử”, khi Công ty CP Nước giải khát Chương Dương (Sá xị Chương Dương) đang có nguy cơ phá sản vì lỗ lũy kế hơn 340 tỉ đồng.

Cụ thể, báo cáo tài chính quý III vừa qua, công ty báo lỗ ròng 26,5 tỉ đồng, nâng mức lỗ lũy kế từ đầu năm lên 73 tỉ đồng (kế hoạch cả năm lỗ 80,5 tỉ đồng).

Đáng nói, mức lỗ này tăng gấp đôi so với cùng kỳ do chi phí cố định lớn. Và chi phí bán hàng tăng 310% lên 16 tỉ đồng, chủ yếu là tiền thuê đất và nhân sự... Vì vậy, sau nhiều quý lỗ liên tiếp, vốn chủ sở hữu của công ty đang âm hơn 150 tỉ đồng.

Công ty phải xin công ty mẹ là Công ty CP Sabeco gia hạn khoản nợ để tránh nguy cơ phá sản.

Thương hiệu Sá xị Chương Dương được nhiều người tiêu dùng biết đến

Đại hội cổ đông bất thường tháng 9 vừa qua, lãnh đạo công ty cho biết khó khăn đến từ lãi suất cao của các khoản vay trước đây cũng như chi phí thuê đất cao, đến 50 tỉ đồng/năm vì vậy mà công ty khó thoát lỗ dù cố gắng cắt giảm chi phí.

Từ khó khăn này, Sá Xị Chương Dương đã đề xuất công ty mẹ là Sabeco gia hạn 2 khoản vay tín chấp gần 488 tỉ đồng. Nếu không được chấp nhận thì Sá Xị Chương Dương có thể đối mặt với nguy cơ phá sản.

Đến hết quý III/2025, nợ phải trả của Sá Xị Chương Dương đã hơn 743 tỉ đồng, trong đó nợ vay chiếm tới 85%, với 631,5 tỉ đồng. 9 tháng đầu năm, chi phí lãi vay đã gần 32 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ 2024.

Cổ phiếu SCD của Sá Xị Chương Dương đã bị hủy niêm yết trên HoSE từ tháng 5-2024 vì lỗ 3 năm liên tiếp. Sau đó, SCD chuyển sang sàn UPCoM, và hiện đang bị hạn chế giao dịch.