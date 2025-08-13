HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Sắc màu "50 năm niềm vui thống nhất"

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong khắc họa 50 năm thống nhất bằng hình ảnh đời thường, chân thật và đầy cảm xúc.

Sáng 13-8, triển lãm và ra mắt sách ảnh "50 năm niềm vui thống nhất" diễn ra tại Đường sách TP HCM (phường Sài Gòn, TP HCM). Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 22 của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong.

Cuốn sách là bộ sưu tập hình ảnh ghi lại những nụ cười, ánh mắt, khoảnh khắc đời thường của người dân Việt Nam trong 50 năm sau ngày thống nhất. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện về niềm vui, hạnh phúc, sự an yên, phản ánh tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng về một cuộc sống tươi đẹp.

Sắc màu "50 năm niềm vui thống nhất"- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM và bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, cùng đến dự và xem triển lãm

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong bày tỏ mong muốn tác phẩm là lời tri ân lịch sử, là cánh cửa mở ra đối thoại giữa các thế hệ, để những ai chưa từng sống trong chiến tranh vẫn có thể cảm nhận được giá trị của hòa bình bằng cảm xúc.

"Tập sách ảnh "50 năm niềm vui thống nhất" là cái duyên, may mắn của tôi. Trong quá trình đi chụp nhiều ngày, tôi được tiếp xúc, trò chuyện với rất nhiều nhân vật đặc biệt. Chính tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc của mọi tầng lớp, thế hệ, đã thôi thúc tôi thực hiện triển lãm và sách ảnh" - nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong xúc động.

Sắc màu "50 năm niềm vui thống nhất"- Ảnh 2.

Tác giả Trần Thế Phong chụp hình lưu niệm cùng đại biểu, khách mời và các nhân vật trong triển lãm

Có mặt tại triển lãm ảnh, nhiều người xem đã xúc động, cho rằng qua ống kính của Trần Thế Phong, những hình ảnh trở nên sống động: nước mắt của đứa trẻ lần đầu đến trường, nụ cười của người mẹ buôn gánh bán bưng, hay dáng hình của người cựu chiến binh lặng lẽ giữa đời thường... Đó không chỉ là hình ảnh, mà còn là những "chứng nhân" của thời gian, thấm đẫm tâm huyết và tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, lớn lên.

Triển lãm ảnh "50 năm niềm vui thống nhất" trưng bày từ ngày 13 đến ngày 15-8.

Sắc màu "50 năm niềm vui thống nhất"- Ảnh 3.

sách ảnh "50 năm niềm vui thống nhất" gồm 108 bức ảnh

Sắc màu "50 năm niềm vui thống nhất"- Ảnh 4.

tại buổi khai mạc triển lãm và ra mắt sách ảnh "50 năm niềm vui thống nhất", tác giả Trần Thế Phong đã trao học bổng và quà cho các em học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP HCM)

Sắc màu "50 năm niềm vui thống nhất"- Ảnh 5.
Sắc màu "50 năm niềm vui thống nhất"- Ảnh 6.
Sắc màu "50 năm niềm vui thống nhất"- Ảnh 7.

Một số hình ảnh tại triển lãm sáng 13-8


Tin liên quan

“Hành trình về nguồn” của Trần Thế Phong

“Hành trình về nguồn” của Trần Thế Phong

(NLĐO) - Triển lãm “Hành trình về nguồn” trưng bày 50 tác phẩm ảnh có giá trị văn hóa lịch sử, dấu ấn truyền thống báo chí cách mạng.

Chân dung số phận qua ống kính của Trần Thế Phong

Cuốn sách ảnh "Chân dung" gồm 100 tác phẩm của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong (NXB Trẻ ấn hành) ra mắt công chúng tại triển lãm ảnh cùng tên, trưng bày 55 tác phẩm ảnh chân dung đen trắng, khai mạc vào chiều 22-6 và kéo dài tới hết ngày 26-6 tại Hội Mỹ thuật TP HCM.

"Ánh sáng cuộc sống" của Trần Thế Phong

Người xem dễ nhận ra “Ánh sáng cuộc sống” của Trần Thế Phong là hành trình của một đời người bắt đầu là đứa trẻ mồ côi được cưu mang che chở bởi tấm lòng nhân ái ở cửa Phật. Đứa trẻ ấy lớn lên trong tình thương của giới tu hành và ánh sáng của Phật pháp, giác ngộ và hành đạo giúp đời .

