Sắc vàng rực rỡ ở làng mai Háo Đức

Thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định là làng nghề trồng mai cảnh nổi danh cả nước. Không hổ danh là "thủ phủ mai vàng" của An Nhơn, những ngày cận Tết, vừa bước qua khỏi cổng chào của thôn, một sắc vàng trải dài lối đi từ đầu đến cuối làng.

Làng nghề trồng mai cảnh tại thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thôn Háo Đức có đến 99% hộ dân tham gia trồng mai. Chỉ nhờ vào chuyên nghề trồng cây mai Tết, một làng thuần nông vốn khó nghèo đã thay đổi diện mạo, phát triển và thăng hoa.

Theo các nhà vườn, mai năm nay trúng mùa, nở đúng độ dù Tết có trễ hơn mọi năm. Trên những thân mai uốn lượn cầu kỳ, nụ xanh vẫn còn chi chít bên cạnh vài chùm hoa khoe sắc dưới nắng.

Đủ loại mai kiểng Háo Đức cho hoa đúng dịp Tết

Đủ loại mai kiểng từ mai dáng long, mai cổ thụ, mai phân tầng, mai bonsai, đua nhau khoe lộc xanh. Nổi danh nhất vẫn là dòng mai dáng long – truyền thống mai Bình Định, luôn được dân chơi mai kiểng ưng ý: "Nhất gốc, nhì thế, tam thân, tứ hoa…".

Những nghệ nhân đã sáng tạo để tạo ra dáng thế đặc trưng của làng mai này: dáng hình rồng, thế rồng thăng, rồng lượn ngẩng đầu, các chi nhánh xòe ra xung quanh và bộ gốc rễ được đôn lên khỏi đất.

Một cây mai dáng long rộ hoa và nụ.

Mai bonsai

Thông thường các năm, cứ từ cuối tháng 11 âm lịch đến những ngày đầu tháng Chạp, thương lái đến đây tấp nập để chọn mua, đặt cọc tiền. Qua rằm tháng Chạp, mai vàng thôn Háo Đức được tỏa đi khắp nước để bán phục vụ cho người chơi trong dịp Tết Nguyên đán. Vậy nhưng năm nay, khi chỉ còn vài ngày nữa là Tết đến, sắc vàng vẫn ngập lối.

Vắng bóng thương lái, nhìn mai nở mà xót xa, không khí lo lắng bao trùm gương mặt những chủ nhà vườn.

Ông Nguyễn Trường Hào, chủ vườn mai Trường Hào, có thâm niên trồng mai kiểng 31 năm. Tựa cửa nhìn ra vườn mai có khoảng 7.000 - 8.000 gốc, ông Hào lo lắng vì chưa đủ thu hồi vốn đầu tư cho vườn mai.

Ông Nguyễn Trường Hào, chủ vườn mai Trường Hào, chấp nhận để mai lại vườn chứ không bán quá lỗ.

Giá mai thấp hơn nhiều so với mọi năm. Một cây mai dáng long bình thường giá trên dưới chục triệu, nay giảm hơn một nửa. Có những cây nhà vườn chấp nhận bán lỗ, chỉ còn khoảng 300.000 - 400.000 đồng.

Để có một mùa mai bội thu, ông Hào đã đầu tư khoảng 200 triệu đồng/năm cho vườn mai. Tết năm ngoái, dù kinh tế mới vực dậy sau dịch COVID-19 nhưng ông vẫn bán được tầm 1,1 tỉ đồng. Năm nay không có khách, nhưng ông chấp nhận không bán lỗ để dưỡng cây cho năm sau.

Cây mai dáng long cao tầm 1m rưỡi đang rộ nụ nhưng không có khách mua.

Vẫn còn rất nhiều mai tại vườn.

Với mong muốn bán được mai, nhiều chủ nhà vườn thuê lô ven QL 1A rồi di chuyển mai lên bán lẻ trải dài từ Bình Định đến Quảng Ngãi.

Một nông dân tên Trường chở mai từ vườn ở An Nhơn ra bán ở Quốc lộ 1A, đoạn chợ Tam Quan. Ông Trường cho biết bán giá vốn, không nói thách nhưng sức mua vẫn chậm.

Với sắc vàng rực rỡ, làng mai Háo Đức vẫn tỏa sáng giữa những thách thức và khó khăn của thời đại. Hy vọng mùa Tết dù ít nhưng vẫn đủ đầy cho những người nông dân, để nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống mà còn là biểu tượng cho sự kiên trì, mạnh mẽ.

Mai năm nay được mùa, nở đúng dịp Tết.