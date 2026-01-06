HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Sách về nhạc sĩ Trần Tiến

K.Ngân

Tập sách "Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện" do Đông A Books và Nhà Xuất bản Hội Nhà văn liên kết ấn hành, dự kiến phát hành ngày 20-1

Sách dày 540 trang, là chân dung tinh thần đầy đủ và sâu sắc nhất về nhạc sĩ Trần Tiến từ trước đến nay.

Tập sách không chỉ là tuyển tập ca khúc tiêu biểu mà còn kết hợp hồi ký, tản văn, lời ca, ảnh minh họa, tái hiện hành trình sống và sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Phần mở đầu ghi lại ký ức gắn với Hà Nội, tình yêu, bạn bè và những giai đoạn nghệ thuật sôi nổi như "Đối thoại 87" hay "Du ca đồng nội", thể hiện tư duy và cảm xúc riêng biệt của một nghệ sĩ du ca.

Sách về nhạc sĩ Trần Tiến - Ảnh 1.

Tập sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện”. (Ảnh: ĐÔNG A BOOKS)

Phần hai gồm 108 ca khúc tiêu biểu, mỗi bài được đi kèm những câu chuyện đời nghề do chính Trần Tiến kể bằng giọng văn ngang tàng, giàu xúc cảm. Phần ba tập hợp các bình luận, nhận định từ bạn bè, giới chuyên môn và báo chí, góp phần tạo nên bức chân dung đa chiều về cuộc đời và sự nghiệp của ông.

TIN LIÊN QUAN

Bên cạnh nội dung, sách còn sử dụng hàng trăm tấm ảnh tư liệu quý, nhiều tấm lần đầu công bố, góp phần minh họa và dẫn dắt mạch cảm xúc người đọc. Đây được xem là một trong số ít dự án xuất bản kết hợp hài hòa giữa mỹ thuật, âm nhạc và văn chương.

Với thiết kế hiện đại, nội dung sâu sắc, tác phẩm được kỳ vọng sẽ là món quà tinh thần đặc biệt dành cho độc giả yêu âm nhạc và những ai muốn hiểu hơn về con người cũng như nghệ thuật của nhạc sĩ Trần Tiến.

Tin liên quan

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc xúc động ra mắt sách, "thần đồng piano" Nguyễn Việt Trung thăng hoa

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc xúc động ra mắt sách, "thần đồng piano" Nguyễn Việt Trung thăng hoa

(NLĐO)-Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc nhận sự hưởng ứng của người nghe khi đưa nhiều làn điệu chèo vào tác phẩm giao hưởng trong đêm nhạc "Cổ điển và hiện đại" tối 12-11. "Thần đồng piano" Nguyễn Việt Trung đã có màn độc tấu piano thăng hoa

Soạn giả Đức Hiền, nhạc sĩ Phạm Hoàng Long trao tặng tác phẩm viết về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

(NLĐO) - Bằng tấm lòng ngưỡng mộ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, soạn giả Đức Hiền, nhạc sĩ Phạm Hoàng Long đã sáng tác hai tác phẩm phổ thơ Trần Thiện Hà thật da diết, giàu cảm xúc

Nhạc sĩ Hồng Đăng, Văn Ký được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh

(NLĐO)- Nhạc sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Văn Ký, nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành, họa sĩ Bùi Trang Chước…được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhạc sĩ Trần Tiến Hội Nhà văn Đông A Books Người hát thơ mình Ca khúc & những câu chuyện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo