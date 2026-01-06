Sách về nhạc sĩ Trần Tiến

Sách dày 540 trang, là chân dung tinh thần đầy đủ và sâu sắc nhất về nhạc sĩ Trần Tiến từ trước đến nay.

Tập sách không chỉ là tuyển tập ca khúc tiêu biểu mà còn kết hợp hồi ký, tản văn, lời ca, ảnh minh họa, tái hiện hành trình sống và sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Phần mở đầu ghi lại ký ức gắn với Hà Nội, tình yêu, bạn bè và những giai đoạn nghệ thuật sôi nổi như "Đối thoại 87" hay "Du ca đồng nội", thể hiện tư duy và cảm xúc riêng biệt của một nghệ sĩ du ca.

Tập sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện”. (Ảnh: ĐÔNG A BOOKS)

Phần hai gồm 108 ca khúc tiêu biểu, mỗi bài được đi kèm những câu chuyện đời nghề do chính Trần Tiến kể bằng giọng văn ngang tàng, giàu xúc cảm. Phần ba tập hợp các bình luận, nhận định từ bạn bè, giới chuyên môn và báo chí, góp phần tạo nên bức chân dung đa chiều về cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Bên cạnh nội dung, sách còn sử dụng hàng trăm tấm ảnh tư liệu quý, nhiều tấm lần đầu công bố, góp phần minh họa và dẫn dắt mạch cảm xúc người đọc. Đây được xem là một trong số ít dự án xuất bản kết hợp hài hòa giữa mỹ thuật, âm nhạc và văn chương.

Với thiết kế hiện đại, nội dung sâu sắc, tác phẩm được kỳ vọng sẽ là món quà tinh thần đặc biệt dành cho độc giả yêu âm nhạc và những ai muốn hiểu hơn về con người cũng như nghệ thuật của nhạc sĩ Trần Tiến.