HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sai phạm trong mua kit test ở Cần Thơ, vì sao 2 giám đốc không bị truy cứu?

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Cơ quan điều tra xác định có sai phạm trong đấu thầu kit test tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và CDC Cần Thơ nhưng đã đình chỉ điều tra.

Ngày 16-8, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra liên quan đến vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra vào năm 2020-2021, tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ.

Có sai phạm trong mua sắm kit test ở Cần Thơ

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020-2021, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mượn, mua 19.914 kit test của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) sản xuất. Bệnh viện đã thanh toán 3.414 kit test và sinh phẩm trị giá hơn 2,4 tỉ đồng, với đơn giá từ 470.000 đồng đến hơn 509.000 đồng/kit test; số còn lại 16.500 kit test chưa thanh toán.

Trong đó, có 3 hợp đồng mua sắm thường xuyên có giá trị nhỏ, mỗi hợp đồng dưới 100 triệu đồng thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Lộ sai phạm trong mua sắm kit test ở Cần Thơ nhưng vì sao không truy cứu 2 giám đốc? - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã mượn kit test của Công ty Việt Á sử dụng trước để xét nghiệm cho cán bộ phục vụ bầu cử và HĐND các cấp, giám đốc bệnh viện không vụ lợi

Qua kiểm tra thực tế hồ sơ, các gói thầu trên không thực hiện đúng quy trình, không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hình thức chỉ định thầu rút gọn được phê duyệt và không đăng cổng thông tin đấu thầu theo quy định…

Theo Công an TP Cần Thơ, cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm của ông Trần Quốc Luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cùng ông Huỳnh Quốc Hưng, thành viên tổ lựa chọn nhà thầu và Trưởng khoa Dược của bệnh viện đã cấu thành tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại CDC TP Cần Thơ, cơ quan điều tra xác định, đơn vị này liên hệ Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất (Công ty Hợp Nhất) để mượn trước test xét nghiệm PCR COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất. Sau đó, đề xuất làm hồ sơ chỉ định thầu để thanh toán cho số hàng đã mượn, có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Quang Thông, nguyên Giám đốc CDC; ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC TP Cần Thơ – người trực tiếp ký kết hợp đồng cùng 2 cá nhân khác.

Lý do đình chỉ vụ án ở Cần Thơ

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đưa ra lý do đình chỉ điều tra vụ án trên. Hành vi của ông Luận và ông Hưng thực hiện trong bối cảnh cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đang thực hiện Chỉ thị 15, 16 và phòng chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã mượn kit test của Công ty Việt Á sử dụng trước để xét nghiệm cho cán bộ phục vụ bầu cử và HĐND các cấp, phục vụ công tác phòng chống dịch cấp bách, sau đó hợp thức hoá các hồ sơ mua sắm để thanh toán lại. Công an xác định ông Luận và ông Hưng không vụ lợi.

Tương tự, tại CDC TP Cần Thơ, cơ quan điều tra cũng xác định ông Thông, Trúc và 2 cá nhân khác cũng không vụ lợi. Những người này thực hiện hành vi trên trong bối cảnh CDC Cần Thơ không có test xét nghiệm hoặc lượng test không đủ đáp ứng nhu cầu cấp bách, kinh phí chưa được cấp hoặc cấp không đủ…

Trong khi lãnh đạo cấp trên chỉ đạo phải chuẩn bị đầy đủ sinh phẩm, vật tư để kịp thời phòng chống dịch bệnh nên phải đi mượn hàng sử dụng trước. CDC Cần Thơ đã mượn sản phẩm của Công ty Việt Á từ Công ty Hợp Nhất để sử dụng trước, sau đó hoàn thiện các hồ sơ đấu thầu để hoàn trả lại.

Cơ quan điều tra kiến nghị Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ và CDC Cần Thơ xử lý trách nhiệm đối với những người nói trên.

Tin liên quan

Giám đốc CDC Lâm Đồng xuống chức vì cấp dưới "dính chàm" Việt Á

Giám đốc CDC Lâm Đồng xuống chức vì cấp dưới "dính chàm" Việt Á

(NLĐO) - Ông Nguyễn Quốc Minh bị điều chuyển từ vị trí Giám đốc xuống Phó giám đốc CDC Lâm Đồng, do nhiều cấp dưới vi phạm liên quan Công ty Việt Á.

Infographic: Danh sách 38 bị cáo vụ án "thổi giá" kit xét nghiệm Việt Á

(NLĐO) - TAND TP Hà Nội ngày 3-1 xét xử 38 bị cáo liên quan đến vụ án "thổi giá" kit xét nghiệm của Công ty CP Công nghệ Việt Á. Phiên tòa dự kiến kéo dài 20 ngày do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ toạ.

Sắp xét xử 4 vụ án trọng điểm, có 2 vụ liên quan Việt Á

(NLĐO) - Phấn đấu từ nay đến hết năm 2023 kết thúc xác minh, xử lý 10 vụ việc; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án; xét xử sơ thẩm 4 vụ án trọng điểm

Cần Thơ kit test Việt Á Covid-19
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo