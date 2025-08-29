Saigon Co.op đồng hành nâng tầm hàng Việt

Nhà bán lẻ thuần Việt lâu đời nhất Việt Nam - Saigon Co.op đã chính thức khởi động chương trình khuyến mãi và quảng bá hàng Việt lớn nhất trong năm mang tên "Tự hào siêu thị Việt" tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc.

"Tự hào siêu thị Việt" không chỉ là chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm của Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), mà còn là hành trình 28 năm kiên trì tôn vinh sản phẩm nội địa, tiếp sức doanh nghiệp và đồng hành cùng người tiêu dùng Việt. Ghi nhận tại lễ khởi động chương trình ngày 28-8 ở Co.opmart Quang Trung - Foodcosa (TP HCM), chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ đông đảo người tiêu dùng.

Tiếp sức doanh nghiệp

"Tự hào siêu thị Việt" từ lâu đã trở thành chương trình kích cầu trọng điểm do Saigon Co.op tổ chức thường niên suốt 28 năm qua. Đây không chỉ là hoạt động khuyến mãi mà còn là chiến lược nhất quán nhằm khẳng định vị thế hàng Việt chất lượng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Năm nay, từ ngày 28-8 đến 17-9, hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op trên toàn quốc như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.opSmile và Cheers đồng loạt khoác diện mạo mới với những khu trưng bày rực rỡ cờ hoa. Toàn bộ vị trí trung tâm, đẹp nhất tại siêu thị đều được ưu tiên dành cho hàng Việt, đi kèm hàng ngàn ưu đãi sâu đến 50% cho nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, trứng, sữa, rau củ quả, hóa mỹ phẩm, gia dụng… Đây là nhóm hàng có tỉ lệ nội địa hóa cao, nơi hàng Việt giữ ưu thế vượt trội cả về chất lượng và giá cả.

Không chỉ dừng lại ở khuyến mãi, Saigon Co.op còn tổ chức hàng loạt hoạt động gắn kết: lễ hội ẩm thực, roadshow, quảng bá đặc sản vùng miền, livestream bán nông - thủy - hải sản ngay tại Co.opmart và Co.opXtra. Đây chính là nhịp cầu giúp nông sản và sản vật Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng, tạo sự gắn kết trực tiếp giữa nhà sản xuất - nhà bán lẻ - khách hàng.

Theo đại diện Saigon Co.op, để đưa ra được mức giảm sâu, hệ thống đã nhận được sự đồng hành tích cực từ hàng trăm doanh nghiệp sản xuất trong nước, từ các tập đoàn lớn trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, hóa mỹ phẩm đến những doanh nghiệp nhỏ và vừa với đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP. Mỗi chương trình khuyến mãi quy mô lớn đều được tính toán kỹ để vừa hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ vừa giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết trong 36 năm phát triển, Saigon Co.op luôn kiên định với cam kết đồng hành cùng hàng Việt. "Chúng tôi duy trì việc ưu tiên trưng bày sản phẩm nội địa ở vị trí trung tâm, tổ chức nhiều tuần lễ hàng Việt quanh năm và sát cánh cùng nhà sản xuất trong việc cải thiện chất lượng, mẫu mã. Mục tiêu là để hàng Việt không chỉ chinh phục người Việt mà còn sẵn sàng vươn ra thế giới" - ông Thắng nói.

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, "Tự hào siêu thị Việt" càng trở nên gần gũi và ý nghĩa: từ những món hàng trong giỏ mua sắm hằng ngày, thương hiệu Việt được tôn vinh, khẳng định bản lĩnh ngay trên sân nhà, đồng thời chuẩn bị hành trang vững chắc để hội nhập quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM tham quan quầy hàng nông sản Việt tại Co.opmart

Xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng bền vững

Song hành cùng hoạt động tại siêu thị, Saigon Co.op cũng ra mắt phiên bản mới của trang mua sắm trực tuyến Co.op Online. Với giao diện hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích số và cập nhật khuyến mãi theo thời gian thực, nền tảng này ưu tiên hiển thị sản phẩm Việt ngay trên trang chủ, giúp khách hàng tiếp cận hàng Việt dễ dàng hơn qua kênh trực tuyến.

Điểm nhấn nhân văn trong chương trình năm nay là hoạt động "Cùng em vững bước" do Saigon Co.op phối hợp với Unilever, trao tặng 800 phần quà nhu yếu phẩm cho trẻ em tại Làng SOS. Bên cạnh đó, cuộc thi vẽ "Cùng Co.opmart lớn lên" cùng nhiều suất học bổng dành cho thiếu nhi vùng khó khăn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, chiến lược phát triển của Saigon Co.op không chỉ nhằm tiêu thụ hàng Việt mà còn hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng bền vững, nơi giá trị bản địa được trân trọng và lan tỏa.

Đặc biệt, trong bối cảnh công tác sáp nhập tỉnh, thành phố đang được nhà nước chú trọng triển khai, Saigon Co.op đã chủ động phối hợp cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và các sở, ban, ngành cùng các địa phương rà soát lại mạng lưới chi nhánh, cửa hàng, kho vận để tối ưu theo địa giới hành chính mới, nhằm bảo đảm ổn định thị trường cung ứng, đồng thời hỗ trợ pháp lý, hoàn thiện thương hiệu, trưng bày sản phẩm cũng như xây dựng chuỗi cung ứng xanh - an toàn - bền vững cho hàng Việt.

"Khi hàng Việt được nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận hiệu quả với người dân, niềm tin nội địa sẽ thực sự bền vững. Trong chặng đường tới, Saigon Co.op tiếp tục lấy hàng Việt làm trọng tâm, không ngừng đổi mới mô hình bán lẻ và phát triển mạnh kênh phân phối hiện đại để góp phần đưa hàng Việt vươn xa". Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op

