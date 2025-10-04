HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Saigon Co.op khai trương Co.opmart Pro Vũ Yên tại Hải Phòng

P.An

(NLĐO)- Co.opmart pro Vũ Yên đi vào hoạt động tạo điểm nhấn bán lẻ hiện đại tại thành phố hoa phượng đỏ

Ngày 3-10, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) chính thức khai trương siêu thị Co.opmart Pro Vũ Yên tại Vincom Mega Mall Vũ Yên, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đây là mô hình siêu thị cao cấp đầu tiên của hệ thống Co.opmart, được đầu tư 50 tỉ đồng trên diện tích 3.200 m², hướng đến chuẩn mực bán lẻ quốc tế.

Saigon Co.op khai trương Co.opmart Pro Vũ Yên tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Lễ khai trương Co.opmart Pro Vũ Yên

Ngay ngày đầu khai trương, hàng ngàn khách hàng đã đến trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại cùng loạt dịch vụ mới mẻ như hệ thống self-checkout, tủ gửi đồ Smart Locker, robot phục vụ tự động, hóa đơn điện tử tức thì và dịch vụ đặt hàng đa kênh với giao hàng miễn phí trong bán kính 6 km. Khu vực ẩm thực cũng tạo ấn tượng với máy nấu mì tự động và thực đơn phong phú theo vùng miền.

Saigon Co.op khai trương Co.opmart Pro Vũ Yên tại Hải Phòng - Ảnh 2.

Khách hàng đến trải nghiệm không gian mua sắm hiện đâị của Co.opmart Pro Vũ Yên

Co.opmart Pro Vũ Yên cung cấp hơn 30.000 sản phẩm, trong đó 80% là hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng OCOP và nhóm nhãn riêng của Saigon Co.op. Siêu thị còn triển khai chương trình khuyến mãi "Best Seller" giảm giá đến 50% cùng nhiều ưu đãi cho khách hàng thành viên.

Saigon Co.op khai trương Co.opmart Pro Vũ Yên tại Hải Phòng - Ảnh 3.

Đặc biệt, từ 3 đến 31-10, khách hàng còn có cơ hội rinh xe máy điện Vinfast Theon S, tủ lạnh LG, máy lọc không khí FujiE và nhiều giải thưởng giá trị khác. Với sự kết hợp giữa công nghệ - chất lượng - dịch vụ, Co.opmart Pro Vũ Yên hứa hẹn trở thành điểm đến mua sắm - giải trí hiện đại, góp phần nâng cao diện mạo thương mại - dịch vụ của thành phố cảng.