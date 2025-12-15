Saigon Co.op khởi động chương trình "Chuyến xe hạnh phúc"

Nhằm hỗ trợ người lao động (NLĐ) khó khăn về quê dịp Tết, Saigon Co.op đã khởi động chương trình "Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết Bính Ngọ 2026" lần thứ 4. Theo kế hoạch, 20 chuyến xe sẽ xuất phát từ TP HCM vào ngày 12-2-2026 (25 tháng chạp), đưa 900 NLĐ, sinh viên khó khăn về các tỉnh, thành như Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh...
Từ nay đến hết ngày 15-1-2026, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn có thể đăng ký trực tuyến tại https://chuyenxehanhphucsaigoncoop.vn; hoặc tại quầy Dịch vụ khách hàng Co.opmart/Co.opXtra khu vực TP HCM. Saigon Co.op sẽ đồng hành cùng LĐLĐ TP HCM và Thành Đoàn thành phố, các KCX-KCN để rà soát, xét chọn đúng đối tượng. Danh sách hành khách được công bố ngày 2-2-2026, vé xe phát từ ngày 5 đến 8-2-2026.
