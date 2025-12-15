HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Saigon Co.op khởi động chương trình "Chuyến xe hạnh phúc"

T.Nga

Saigon Co.op đã khởi động chương trình "Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết Bính Ngọ 2026" lần thứ 4.

Nhằm hỗ trợ người lao động (NLĐ) khó khăn về quê dịp Tết, Saigon Co.op đã khởi động chương trình "Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết Bính Ngọ 2026" lần thứ 4. Theo kế hoạch, 20 chuyến xe sẽ xuất phát từ TP HCM vào ngày 12-2-2026 (25 tháng chạp), đưa 900 NLĐ, sinh viên khó khăn về các tỉnh, thành như Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh...

Saigon Co.op khởi động chương trình "Chuyến xe hạnh phúc" - Ảnh 1.

Saigon Co.op sẽ tổ chức xe đưa 900 sinh viên, người lao động về quê đón Tết

Từ nay đến hết ngày 15-1-2026, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn có thể đăng ký trực tuyến tại https://chuyenxehanhphucsaigoncoop.vn; hoặc tại quầy Dịch vụ khách hàng Co.opmart/Co.opXtra khu vực TP HCM. Saigon Co.op sẽ đồng hành cùng LĐLĐ TP HCM và Thành Đoàn thành phố, các KCX-KCN để rà soát, xét chọn đúng đối tượng. Danh sách hành khách được công bố ngày 2-2-2026, vé xe phát từ ngày 5 đến 8-2-2026.

Niềm vui trên những chuyến xe 0 đồng

Niềm vui trên những chuyến xe 0 đồng

(NLĐO) - Những chuyến xe 0 đồng mang theo niềm vui đoàn viên, giúp những người lao động khó khăn được sum họp bên gia đình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc

Giọt nước mắt hạnh phúc trên “Chuyến xe mùa Xuân”

(NLĐO) - Xúc động khi được tặng vé xe và quà để về quê đón Tết cùng gia đình, nhiều công nhân, người lao động không kiềm được nước mắt

Niềm vui của công nhân trên những chuyến xe 0 đồng ở Thủ đô

(NLĐO) - Hàng chục chuyến xe miễn phí của LĐLĐ thành phố Hà Nội lăn bánh đưa 1.200 công nhân lao động về quê đón Tết Nguyên đán

