Saigontourist Group đẩy mạnh quảng bá du lịch tại Lễ hội Việt Nam - TP HCM ở Aichi, Nhật Bản

Từ ngày 8 đến 9-11-2025 tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tiếp tục tham gia tổ chức các chương trình hoạt động triển lãm giới thiệu, quảng bá du lịch tại Lễ hội Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Aichi, Nhật Bản năm 2025. Sự kiện này tiếp nối thành công của các kỳ lễ hội trước và là lần thứ 5 được tổ chức.

Mục đích của lễ hội nhằm thúc đẩy, trao đổi, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa Aichi và Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Hoạt động của Saigontourist Group nằm trong khuôn khổ thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và là một trong những giải pháp quan trọng để khai thác thị trường du lịch quốc tế, góp phần phục hồi ngành du lịch trên tiêu chí an toàn, hiệu quả.

Về ý nghĩa của sự kiện lần này, ông Trương Đức Hùng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group - cho biết: "Việc tham gia Lễ hội Việt Nam – TP HCM tại Aichi 2025 có ý nghĩa rất lớn, vừa là hoạt động thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai địa phương, vừa là cơ hội để Saigontourist Group chào mừng 50 năm thành lập một cách thiết thực và hiệu quả. Chúng tôi cam kết tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác với Đại sứ du lịch TP HCM tại Aichi để góp phần quảng bá du lịch Việt Nam, du lịch TP HCM và thương hiệu Saigontourist Group đến đông đảo du khách, người dân tại tỉnh Aichi và vùng lân cận, đặc biệt là sau những thành công của sự kiện này tại Nhật Bản vào các năm 2018, 2019, 2023 và 2024".

Năm 2025 là một năm đặc biệt, đánh dấu sự kiện "Saigontourist Group - 50 năm vươn mình cùng đất nước". Việc tham gia Lễ hội tại Aichi là hoạt động ý nghĩa nhằm quảng bá thương hiệu Saigontourist Group trên thị trường trọng điểm Nhật Bản.

Saigontourist Group tham gia chung khu vực triển lãm văn hóa du lịch của TP HCM và tích cực tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch TP HCM - Nhật Bản năm 2025 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM tổ chức. Aichi là một trong những địa phương có nền công nghiệp lớn nhất tại Nhật Bản. Aichi có nhiều doanh nghiệp đang đầu tư tại TP HCM, là địa phương có mối quan hệ kết nghĩa trọng điểm của TP HCM và cũng là địa phương có cộng đồng người Việt Nam đông nhất tại Nhật Bản. Đây chính là lý do để ban tổ chức tiếp tục triển khai thực hiện Hội nghị xúc tiến tại Aichi nhằm thúc đẩy việc đầu tư vào thành phố.

Đặc biệt, Saigontourist Group tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác với đại sứ du lịch Saigontourist Group tại Aichi - bà Hirose Noriko và đội ngũ nhân sự người Việt Nam tại Aichi trong công tác quảng bá, tiếp thị và hợp tác hai chiều.

Trong hai ngày diễn ra Lễ hội Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Aichi 2025, tại gian hàng của Saigontourist Group liên tục tổ chức các hoạt động nổi bật bao gồm: Quảng bá thương hiệu và điểm đến; Giới thiệu, quảng bá sản phẩm tour tuyến, dịch vụ của hệ thống Saigontourist Group, đặc biệt là các chương trình tour tuyến dành cho khách Nhật Bản. Ngoài ra, đến với gian hàng của Saigontourist Group, khách tham quan có thể tham gia khảo sát về nhu cầu, xu hướng du lịch của người dân Nhật Bản, nhận biết thương hiệu Saigontourist Group qua mã QR; tham gia các hoạt động tương tác, với cơ hội nhận nhiều quà tặng, giá trị, hấp dẫn từ Saigontourist Group.

Trong những năm gần đây, Saigontourist Group đã liên tục tổ chức và đồng tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến tại Nhật Bản để củng cố niềm tin và thúc đẩy lượng khách hai chiều Việt Nam – Nhật Bản:

Saigontourist Group đã phối hợp tổ chức thành công Vietnam Phở Festival 2023 tại Nhật Bản, thu hút hơn 85.000 lượt khách tham dự. Phối hợp với Vietnam Airlines, Hãng Hàng không Nhật Bản (ANA) tổ chức "Vietnam Tourism Promotion Conference" tại Tokyo và Osaka năm 2023; Chương trình giới thiệu điểm đến Việt Nam tại Nhật Bản năm 2024 và Lễ kỷ niệm 30 năm đường bay Việt Nam - Nhật Bản. Và trong tháng 6-2025 vừa qua, chúng tôi đã tổ chức thành công Lễ hội văn hóa ấm thực Saigontourist Group - Việt Nam tại Osaka, ký kết các biên bản hợp tác phát triển du lịch hai chiều Việt Nam - Nhật Bản. Và tất nhiên, việc tham gia các kỳ Lễ hội Việt Nam tại Aichi vào các năm 2018, 2019, 2023, 2024 và đều đặn tham gia Lễ hội Việt Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh hằng năm luôn mang lại kết quả kinh doanh tương xứng.

Ông Trương Đức Hùng cho biết thêm, trong quý IV năm 2025, Saigontourist Group tiếp tục tiên phong tham gia các chương trình xúc tiến, sự kiện quốc tế nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, đồng thời hưởng ứng những giải pháp tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến TP HCM, Việt Nam. Tiêu biểu, Saigontourist Group tiếp tục phối hợp với báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức sự kiện Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore từ ngày 18, 19-10-2025; tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia 2025 tại Singapore, Hội chợ Du lịch Thế giới WTM London 2025 tại Vương quốc Anh, Hội chợ du lịch quốc tế 2025 tại Qatar; các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường lớn như châu Âu, Phần Lan, Đan Mạch…

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...