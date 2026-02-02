HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Tiêu điểm

Saigontourist Group đồng hành cùng Hội chợ Mùa xuân - Khởi đầu hành trình Tết Việt rực rỡ

H.Đông

Tiếp nối sứ mệnh quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất - năm 2026.

Sự kiện diễn ra từ ngày 2-2 đến 13-2-2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất - năm 2026 với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng", Saigontourist Group góp mặt trong không gian triển lãm chung của TP Hồ Chí Minh nhằm mang đến những trải nghiệm du lịch đẳng cấp, đậm đà bản sắc phương Nam đến với người dân thủ đô và du khách thập phương. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động thương mại, văn hóa và tiêu dùng trong dịp Tết Bính Ngọ với quy mô tổ chức lớn cùng sự tham gia rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhằm mục tiêu thúc đẩy quảng bá và kích cầu tiêu dùng sản phẩm trong nước, kết nối cung cầu, kết nối các chuỗi cung ứng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, hội chợ còn là nơi lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối vùng miền và tôn vinh bản sắc Tết Việt thông qua các hoạt động trưng bày, biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực.

Saigontourist Group đồng hành cùng Hội chợ Mùa xuân - Khởi đầu hành trình Tết Việt rực rỡ - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng đến tham quan gian hàng Saigontourist Group

Đây cũng là lần thứ hai, Saigontourist Group tham gia một sự kiện thương mại, văn hóa và tiêu dùng với quy mô tổ chức lớn, tầm quốc gia tiếp sau Hội chợ mùa Thu diễn ra hồi tháng 10, 11-2025.

Chia sẻ về ý nghĩa của việc tham gia sự kiện tầm cỡ quốc gia này, ông Trương Đức Hùng -Tổng Giám đốc Saigontourist Group - cho biết: "Việc đồng hành cùng Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất không chỉ là hoạt động khởi đầu chiến dịch xúc tiến thương mại, du lịch trọng điểm của tập đoàn trong năm 2026, mà còn thể hiện trách nhiệm của Saigontourist Group trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Tết cổ truyền. Đây là cơ hội vàng để Saigontourist Group kết nối cung - cầu, kích cầu tiêu dùng nội địa và giới thiệu những dòng sản phẩm xuân đặc sắc, góp phần tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành du lịch ngay từ những ngày đầu năm mới Bính Ngọ".

Saigontourist Group đồng hành cùng Hội chợ Mùa xuân - Khởi đầu hành trình Tết Việt rực rỡ - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng tham quan gian hàng Saigontourist Group

Tại gian hàng của Saigontourist Group, bên cạnh không gian trưng bày hình ảnh và chuỗi sản phẩm, dịch vụ đặc sắc mùa Tết của các đơn vị thành viên trong hệ thống, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thuộc Saigontourist Group) triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn mang tên "Hẹn nhau tại Hội chợ Mùa Xuân - Săn Deal Lễ hội đón Xuân Bính Ngọ". Khách tham quan sẽ có cơ hội nhận được các đặc quyền hấp dẫn: Ưu đãi "khủng" cho tour nước ngoài khi giảm trực tiếp đến 5.000.000 đồng cho khách đăng ký tour; ưu đãi 2.000.000 đồng cho các tuyến châu Âu, châu Mỹ, Úc (bao gồm lễ hội hoa Keukenhof, Bắc Âu...).

Đơn vị còn giảm ngay 5.000.000 đồng cho tour Dubai (áp dụng nhóm từ 4 khách); giảm từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng cho các tour Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Ấn Độ.

Dịp này, Lữ hành Saigontourist giới thiệu chương trình "Du xuân khám phá Việt Nam tươi đẹp" với chùm tour đa dạng từ các vùng miền như Hà Giang, Cao Bằng, Sa Pa đến các tour "Sài Gòn chớm Tết", "Nhịp Tết miền Tây", "City tour Hà Nội"… với giá ưu đãi chỉ từ 800.000 đồng.

Saigontourist Group đồng hành cùng Hội chợ Mùa xuân - Khởi đầu hành trình Tết Việt rực rỡ - Ảnh 3.

Khách tham quan và tìm hiểu sản phẩm của Saigontourist Group

Bên cạnh đó, gian hàng của Saigontourist Group liên tục diễn ra các hoạt động mini game rút thăm may mắn, mang đến cho khách hàng cơ hội nhận những phần quà tặng du lịch hấp dẫn từ Saigontourist Group trong khung giờ từ 9 giờ đến 21 giờ hằng ngày.

Với bề dày 51 năm hình thành và phát triển, Saigontourist Group luôn được tín nhiệm là đối tác tin cậy trong các sự kiện lớn mang tầm vóc quốc gia và quốc tế tại Việt Nam. Cũng tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Saigontourist Group đã vinh dự đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (sự kiện A80) vào tháng 8-2025; chương trình tri ân đặc biệt - chiêu đãi hơn 10.000 phần quà ẩm thực miễn phí đến quý đại biểu, người dân thủ đô và du khách tại sự kiện A80; tham gia Hội chợ mùa Thu tháng 10, 11-2025, sự kiện xúc tiến thương mại đầu tiên ở tầm quốc gia do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...

