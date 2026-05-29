Saigontourist Group đồng hành cùng Lễ hội Ẩm thực Chay - Huế 2026

Lễ hội diễn ra trong hai ngày 28 và 29-5-2026 tại Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

Lễ hội là hoạt động văn hóa - du lịch ý nghĩa nhằm giới thiệu, quảng bá tinh hoa ẩm thực chay đến với người dân và du khách, góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa lối sống xanh, hướng thiện và tinh thần sẻ chia. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 5.000 lượt khách tham dự trong hai ngày diễn ra sự kiện.

Với quy mô 56 gian hàng cùng hơn 100 món chay đặc sắc đến từ các khách sạn, nhà hàng và chùa trong và ngoài thành phố, lễ hội hứa hẹn mang đến cho công chúng không gian ẩm thực thanh tịnh, tinh tế và đậm đà bản sắc văn hóa Huế. Không chỉ là dịp để thưởng thức các món ăn chay hấp dẫn, lễ hội còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi toàn bộ nguồn kinh phí đóng góp, tài trợ từ chương trình sẽ được dành cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học.

Đồng hành cùng Lễ hội Ẩm thực Chay - Huế 2026, Saigontourist Group có sự tham gia của hai đơn vị thành viên là Khách sạn Majestic Sài Gòn và Khách sạn Continental Sài Gòn.

Tại sự kiện, các đầu bếp tài hoa đến từ khách sạn Majestic Sài Gòn sẽ phục vụ thực khách hai món chay đặc sắc gồm xôi nấm hương dừa non và cơm gấc bát bửu - những món ăn kết hợp hài hòa giữa hương vị truyền thống và nghệ thuật trình bày tinh tế. Trong khi đó, đội ngũ ẩm thực khách sạn Continental Sài Gòn mang đến nét mới lạ với món bánh cookie "Công tước", góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm ẩm thực dành cho khách tham quan.

Việc tham gia đồng hành cùng Lễ hội Ẩm thực Chay - Huế tiếp tục khẳng định cam kết của Saigontourist Group trong việc đồng hành cùng các hoạt động quảng bá, xúc tiến và phát triển du lịch tại các địa phương trên cả nước; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, nâng tầm hình ảnh du lịch Việt trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ẩm thực là một trong những lĩnh vực dịch vụ thế mạnh của Saigontourist Group. Với năng lực tổ chức chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dạn, Saigontourist Group đã tổ chức thành công nhiều sự kiện ẩm thực quy mô lớn trong nước và quốc tế. Tiêu biểu là Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group - sự kiện vinh dự được Giải thưởng Ẩm thực Thế giới (World Culinary Awards) bình chọn là "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" bốn năm liên tiếp 2022, 2023, 2024, 2025 và "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới" ba năm liên tiếp 2023, 2024, 2025.

Bên cạnh đó, sự kiện Vietnam Phở Festival do Saigontourist Group phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Nhật Bản năm 2023, Hàn Quốc năm 2024 và Singapore năm 2025 đã tạo tiếng vang lớn, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách quốc tế tham dự, trải nghiệm và khám phá tinh hoa ẩm thực Việt Nam.

Thông qua việc đồng hành cùng các lễ hội văn hóa - ẩm thực trên khắp cả nước, Saigontourist Group tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, trung tâm triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...