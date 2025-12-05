HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Tiêu điểm

Saigontourist Group được vinh danh “Đối Tác Chiến Lược Du Lịch” của Vietnam Airlines

H.Đông

Giải thưởng là sự ghi nhận quý báu dành cho Saigontourist Group trong hành trình thúc đẩy du lịch Việt Nam hội nhập quốc tế.

Tại sự kiện quốc tế Platinum Partner Summit 2025 do Vietnam Airlines tổ chức trọng thể ở thủ đô Hà Nội ngày 4-12, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group được vinh danh và trao tặng giải thưởng "Đối tác Chiến lược Du lịch - Strategic Tourism Partner of the Year". Đây là một trong năm giải thưởng đặc biệt được trao tặng cho các đối tác chiến lược toàn cầu của Vietnam Airlines tại sự kiện nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật vào sự phát triển của ngành du lịch - hàng không Việt Nam.

Giải thưởng được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đặng Ngọc Hòa và Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà thay mặt Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam - Vietnam Airlines trân trọng trao tặng cho đại diện Lãnh đạo Saigontourist Group tại sự kiện, thể hiện sự đánh giá cao và ghi nhận mạnh mẽ của Vietnam Airlines đối với vai trò đối tác chiến lược của Saigontourist Group trong hệ sinh thái du lịch - hàng không quốc gia.

Saigontourist Group được vinh danh “Đối Tác Chiến Lược Du Lịch” của Vietnam Airlines - Ảnh 1.

Quang cảnh Platinum Partner Summit 2025 của Vietnam Airlines diễn ra tại Hà Nội

Saigontourist Group - Đối tác Chiến lược Du lịch của Vietnam Airlines

Trong sự kiện vinh danh, Vietnam Airlines khẳng định: "Saigontourist Group luôn là đối tác tin cậy, phối hợp chặt chẽ với Vietnam Airlines trong nhiều hoạt động quan trọng, từ quảng bá hình ảnh, truyền thông thương hiệu đến phát triển sản phẩm du lịch - hàng không trọn gói. Sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên đã góp phần kết nối điểm đến và nâng cao trải nghiệm của du khách đến Việt Nam".

Saigontourist Group được vinh danh “Đối Tác Chiến Lược Du Lịch” của Vietnam Airlines - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Vietnam Airlines trân trọng trao tặng giải thưởng “Đối tác Chiến lược Du lịch - Strategic Tourism Partner of the Year” cho đại diện Saigontourist Group là ông Võ Anh Tài - Phó Tổng Giám đốc (giữa)

Ông Trương Đức Hùng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group - chia sẻ: "Giải thưởng Strategic Tourism Partner of the Year là sự ghi nhận quý báu dành cho Saigontourist Group trong hành trình thúc đẩy du lịch Việt Nam hội nhập quốc tế. Chúng tôi trân trọng cảm ơn Vietnam Airlines đã đồng hành và tin tưởng. Saigontourist Group cam kết tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ và phối hợp triển khai các chương trình xúc tiến thị trường quốc tế trong thời gian tới".

Quan hệ hợp tác chiến lược giữa Saigontourist Group và Vietnam Airlines

Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai thương hiệu hàng đầu Việt Nam đã được phát triển liên tục qua nhiều năm, đặc biệt liên kết chặt chẽ nỗ lực phục hồi ngành du lịch - hàng không sau đại dịch Covid-19 đến nay, thể hiện qua:

•   Chương trình xúc tiến điểm đến Việt Nam quy mô, hiệu quả tại các thị trường trọng điểm ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ;

•   Hợp tác truyền thông thương hiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên hệ thống kênh quốc tế;

•   Phát triển các sản phẩm du lịch - hàng không tích hợp, tối ưu hóa hành trình, chi phí và trải nghiệm của du khách;

•   Đóng góp kết nối đường bay - điểm đến, gia tăng lượng khách đến Việt Nam qua các gói combo du lịch - hàng không.

Giải thưởng đặc biệt năm 2025 là minh chứng cho hiệu quả hợp tác thực chất, đồng thời củng cố vị thế của Saigontourist Group là đối tác chiến lược quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Vietnam Airlines.

Saigontourist Group được vinh danh “Đối Tác Chiến Lược Du Lịch” của Vietnam Airlines - Ảnh 3.

Saigontourist Group là 1 trong 5 đối tác chiến lược toàn cầu của Vietnam Airlines

Định hướng tiếp theo của Saigontourist Group

Trong thời gian tới, Saigontourist Group tiếp tục:

•   Mở rộng hợp tác xúc tiến du lịch với Vietnam Airlines tại các thị trường quốc tế trọng điểm;

•   Đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch - hàng không trọn gói;

•   Tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong trải nghiệm khách hàng;

•   Góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn, thân thiện và chất lượng cao.

Saigontourist Group cam kết đồng hành tăng cường phát triển liên kết ngành du lịch - hàng không Việt Nam trong giai đoạn mới.

Platinum Partner Summit 2025 - sự kiện hợp tác toàn cầu của Vietnam Airlines, quy tụ mạng lưới đối tác chiến lược của Vietnam Airlines đến từ nhiều quốc gia và lĩnh vực: hàng không, lữ hành, thương mại, dịch vụ, công nghệ và truyền thông. Sự kiện năm nay mang trọng tâm:

• Củng cố hợp tác quốc tế của Vietnam Airlines;

• Giới thiệu chiến lược kết nối điểm đến mới;

• Công bố các sáng kiến phát triển du lịch bền vững;

• Vinh danh những đối tác có đóng góp tiêu biểu và ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển của Vietnam Airlines.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...

