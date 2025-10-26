Saigontourist Group góp mặt tại Hội chợ Mùa thu 2025

Tiếp nối thành công vang dội từ Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hanh phúc", Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chính thức góp mặt tại Hội chợ mùa Thu 2025, sự kiện xúc tiến thương mại đầu tiên ở tầm quốc gia do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai. Sự kiện này được định hướng trở thành cầu nối quan trọng, tích hợp xúc tiến thương mại, du lịch và quảng bá văn hóa Việt Nam, nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa và tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế đất nước. Hội chợ quy tụ hơn 2.500 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 100 doanh nghiệp quốc tế đến từ nhiều châu lục.

Tại Hội chợ mùa Thu 2025, Saigontourist Group tham gia trưng bày, triển lãm tại khu vực dành cho dịch vụ du lịch, nằm trong Không gian triển lãm chung của Thành phố Hồ Chí Minh. Gian hàng của tập đoàn mở cửa đón khách từ 9 giờ đến 22 giờ hằng ngày, giới thiệu hành trình "50 năm vươn mình cùng đất nước" và đa dạng các sản phẩm, dịch vụ chủ lực bao gồm lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí, dịch vụ MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm), cùng các chương trình đào tạo nghiệp vụ du lịch và khách sạn.

Saigontourist Group tham gia Hội chợ với sự góp mặt của các đơn vị thành viên chủ lực vừa vinh dự đón nhận các giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, bao gồm: Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, các khách sạn Majestic Sài Gòn, Caravelle Sài Gòn, Continental Sài Gòn, Sài Gòn - Hạ Long, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) và Trường Du lịch và Khách sạn Saigontourist (STHC).

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện: "Việc Saigontourist Group tham gia Hội chợ mùa Thu 2025 mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Đây không chỉ là một cơ hội xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch đơn thuần, mà còn là sự kiện ở tầm vóc quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc kích cầu tiêu dùng và phát triển thị trường nội địa. Với vai trò là doanh nghiệp du lịch hàng đầu, Saigontourist Group mong muốn khẳng định vị thế tiên phong của ngành du lịch Việt Nam, giới thiệu những sản phẩm chất lượng, đồng thời góp phần lan tỏa văn hóa và tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho đất nước trong kỷ nguyên hội nhập".

Nhằm kích cầu du lịch mạnh mẽ, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist giới thiệu chùm sản phẩm, dịch vụ tour du lịch trong và ngoài nước với giá ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách tham gia Hội chợ. Đặc biệt, đơn vị ưu đãi đến 2.000.000 đồng đối với tour du lịch nước ngoài; tặng voucher du lịch trị giá 500.000 đồng, 1.000.000 đồng và 2.000.000 đồng cho khách mua tour Tết Bính Ngọ 2026, cùng nhiều chương trình tour tuyến trọn gói, điểm đến du lịch TP HCM và các tỉnh thành trong cả nước, với giá tiết kiệm.

Bên cạnh đó, gian hàng của Saigontourist Group sẽ liên tục diễn ra các hoạt động mini game rút thăm may mắn, mang đến cho khách hàng cơ hội nhận những phần quà tặng du lịch hấp dẫn từ Saigontourist Group, các đơn vị thành viên và quà du lịch độc quyền đến từ Tổng Cục Du lịch Nhật Bản.

Với bề dày 50 năm hình thành và phát triển, Saigontourist Group luôn được tín nhiệm là đối tác tin cậy trong các sự kiện lớn mang tầm vóc quốc gia và quốc tế tại Việt Nam. Gần đây nhất, Saigontourist Group vinh dự đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hanh phúc" (sự kiện A80) tại Hà Nội; chương trình tri ân đặc biệt - chiêu đãi hơn 10.000 phần quà ẩm thực miễn phí đến quý đại biểu, người dân Thủ đô và du khách tại sự kiện A80.

Saigontourist Group đã vinh dự tham gia phục vụ công tác hậu cần cho Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 và Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2025). Sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn trong việc phục vụ các đoàn khách cấp cao, cùng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại đã giúp Saigontourist Group hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ này.

Saigontourist Group đã từng phục vụ thành công công tác hậu cần toàn diện các sự kiện quy mô lớn, tầm cỡ thế giới, trong đó tiêu biểu nhất là các sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị cấp cao ASEAN, các kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc…

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, trung tâm triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...