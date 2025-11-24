Saigontourist Group tham gia Hội chợ Du lịch Qatar - Đẩy mạnh thị trường cao cấp Trung Đông

Sự kiện diễn ra từ ngày 24-11-2025 đến 26-11-2025 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Doha, Qatar, khẳng định chiến lược tiên phong của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) trong việc mở rộng thị trường MICE và du lịch cao cấp tại khu vực Trung Đông.

Việc tham gia Hội chợ QTM 2025 là một bước đi chiến lược, được triển khai theo Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar, nhằm tăng cường quảng bá du lịch Việt Nam và thúc đẩy hợp tác Quốc tế. Hội chợ QTM là sự kiện quốc tế thường niên lớn nhất về du lịch và lữ hành ở Qatar, được tổ chức dưới sự bảo trợ của chính phủ Qatar, cho thấy tầm quan trọng của sự kiện trong chiến lược phát triển du lịch quốc gia.

QTM 2025 được định vị là nền tảng quyết định cho ngành du lịch và lữ hành toàn cầu tại khu vực Vịnh Ả Rập, hội tụ các điểm đến hàng đầu thế giới để giới thiệu những xu hướng mới nhất về Du lịch Thể thao, MICE (Hội nghị, Triển lãm), Kinh doanh, Văn hóa, Giải trí, Cao cấp, Y tế và Du lịch Halal.

Với những thành công ấn tượng từ kỳ Hội chợ trước, QTM 2025 dự kiến tiếp tục thu hút một lượng lớn khách tham dự và đối tác quốc tế. Năm ngoái, Hội chợ QTM 2024 ghi nhận sự tham gia của hơn 300 đơn vị triển lãm đến từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, cùng với hơn 10.678 lượt khách tham quan và 137 Hosted Buyers (người mua được mời) có chất lượng. Sự kiện này là cơ hội vàng để Saigontourist Group tiếp cận trực tiếp các nhà điều hành tour, công ty du lịch và khách sạn, từ đó mở rộng mạng lưới đối tác và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh quốc tế.

Ông Nguyễn Huy Hiệp - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Qatar và Phu nhân đến thăm gian hàng Saigontourist Group

Phát biểu về tầm quan trọng của sự kiện, ông Trương Đức Hùng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group - nhấn mạnh: "Việc tham gia Hội chợ Qatar Travel Mart 2025 đáp ứng yêu cầu chiến lược của Saigontourist Group, giúp mở rộng thị trường mới về lĩnh vực MICE tại vùng Trung Đông, đồng thời tăng độ nhận diện tại các thị trường du lịch cao cấp và sức khỏe toàn cầu này".

Ông Trương Đức Hùng chia sẻ thêm: "Đây là cơ hội mới để Saigontourist Group và các đơn vị thành viên tiếp cận thị trường ngách với tiềm năng chi tiêu cao, đặc biệt cho các sản phẩm du lịch cao cấp, MICE và du lịch Halal. Chúng tôi cam kết tăng cường công tác quảng bá tiếp thị hình ảnh, thương hiệu Saigontourist Group, khôi phục và mở rộng nguồn khách, và khai thác các cơ hội hợp tác đặc biệt với các đối tác du lịch quốc tế".

Khách tham quan gian hàng Saigontourist Group

Tại Hội chợ QTM 2025, Saigontourist Group và Đại sứ quán Việt Nam đồng tổ chức gian hàng triển lãm du lịch Saigontourist Group - Việt Nam. Saigontourist Group có sự đồng hành của các đơn vị thành viên chủ chốt như Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (Lữ hành Saigontourist), Khách sạn Rex và Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

QTM thu hút chủ yếu thị trường MICE và du lịch cao cấp, kết hợp du lịch sức khỏe - thể thao - văn hóa - Halal. Đây là phân khúc rất phù hợp với thế mạnh của các đơn vị thành viên hàng đầu của Saigontourist Group như Lữ hành Saigontourist, Khách sạn Rex và các khách sạn 5 sao khác cũng như SECC.

Khách tham quan gian hàng Saigontourist Group

Lữ hành Saigontourist, Khách sạn Rex tập trung vào các sản phẩm du lịch cao cấp, du lịch gia đình cao cấp và doanh nhân. Đối với SECC, việc tham gia Hội chợ QTM 2025 mang ý nghĩa chiến lược, giúp đơn vị mở rộng kết nối với các trung tâm triển lãm quốc tế (như DECC - Doha Exhibition and Convention Center, đơn vị có mô hình tương đồng), từ đó thúc đẩy hợp tác và thu hút các sự kiện quốc tế về Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh SECC trên bản đồ triển lãm khu vực Trung Đông - châu Á.

Trong quý IV năm 2025, Saigontourist Group tiếp tục tiên phong tham gia các chương trình xúc tiến, sự kiện quốc tế nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, đồng thời hưởng ứng những giải pháp tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến TP HCM và Việt Nam. Tiêu biểu, Saigontourist Group tiếp tục phối hợp với báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức sự kiện Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore; tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia 2025 tại Singapore, Hội chợ Du lịch Thế giới WTM London 2025; quảng bá du lịch tại Lễ hội Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Aichi, Nhật Bản năm 2025 và các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường lớn như châu Âu, Phần Lan, Đan Mạch…

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...