Saigontourist Group thúc đẩy hợp tác chiến lược tại thị trường Sri Lanka

H.Đông

Việc kết nối chặt chẽ với các đối tác chiến lược tại Sri Lanka là bước đi then chốt để Saigontourist Group khai phá tiềm năng to lớn của thị trường Nam Á

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka trong hai ngày 7 và 8-5-2026, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tham gia chuỗi hoạt động ngoại giao kinh tế, xúc tiến thương mại và du lịch quan trọng, khẳng định cam kết mở rộng thị trường tại khu vực Nam Á.

Trong chuỗi các hoạt động, Saigontourist Group cùng với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký kết các Biên bản ghi nhớ (MOU) với các đối tác hàng đầu Sri Lanka như Hiệp hội Các Nhà điều hành Du lịch Inbound Sri Lanka (SLAITO), Hiệp hội Các Đại lý Du lịch Sri Lanka (TAASL)… góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại và tăng cường kết nối hàng không giữa hai nước.

Dấu ấn tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Sri Lanka 2026

Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào ngày 8-5 tại Thành phố Colombo đã trở thành nhịp cầu quan trọng cho doanh nghiệp hai nước. Tại diễn đàn, Saigontourist Group (Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist - đơn vị thành viên thuộc Saigontourist Group - làm đại diện) cùng Vietnam Airlines tiến hành ký kết 2 Bản ghi nhớ (MOU) quan trọng với các tổ chức du lịch quốc gia của Sri Lanka. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group - tham dự, chứng kiến lễ ký kết và trực tiếp trao MOU cho các bên.

Đầu tiên là Biên bản ghi nhớ giữa Saigontourist Group - Vietnam Airlines - Hiệp hội Các Nhà điều hành Du lịch Inbound Sri Lanka (SLAITO). Đây là bước chuẩn bị cho kế hoạch khai trương đường bay thẳng mới kết nối Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Colombo (Sri Lanka) do Vietnam Airlines khai thác vào cuối năm 2026, các bên cùng chia sẻ mục tiêu chung trong nỗ lực thúc đẩy phát triển du lịch của hai địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group cùng các đối tác tại Lễ công bố đường bay thẳng Colombo - Thành phố Hồ Chí Minh

Các bên thống nhất hợp tác trong các lĩnh vực: Xúc tiến và tiếp thị chung; Phát triển các gói sản phẩm du lịch tích hợp, kết hợp vận chuyển hàng không và dịch vụ mặt đất tại Sri Lanka; Thúc đẩy các phân khúc du lịch giá trị cao như du lịch nghỉ dưỡng, di sản văn hóa, chăm sóc sức khỏe, MICE và du lịch trải nghiệm; Thiết kế các sản phẩm chuyên biệt dành cho khách du lịch Việt Nam đi Sri Lanka. Các bên đồng thời thống nhất tạo điều kiện thúc đẩy kết nối "B2B" giữa các công ty lữ hành outbound Việt Nam và các nhà điều hành inbound Sri Lanka; Trao đổi thông tin thị trường và xu hướng nhu cầu nhằm tối ưu hóa việc định vị sản phẩm.

Biên bản ghi nhớ giữa Saigontourist Group - Vietnam Airlines - Hiệp hội Các Đại lý Du lịch Sri Lanka (TAASL) thể hiện nỗ lực phối hợp nâng cao năng lực bán sản phẩm, tổ chức các hoạt động kết nối "B2B" và roadshow để thúc đẩy dòng khách hai chiều. Các bên thống nhất hợp tác trong các lĩnh vực Xúc tiến và tiếp thị chung; Phát triển sản phẩm du lịch; Kết nối thương mại; Nâng cao năng lực và Phát triển kết nối.

Bên cạnh các thỏa thuận cấp Tổng Công ty, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cũng đã ký kết MOU với Incredible Asia Private Ltd. Đây là bước đi cụ thể nhằm phát triển các sản phẩm du lịch "thiết kế riêng" (tailor-made), kết nối hai quốc gia như một điểm đến chung dành cho du khách quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group cùng các đối tác tại lễ ký kết các Biên bản ghi nhớ (MOU) diễn ra tại Sri Lanka

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn công tác của Saigontourist Group cũng thực hiện các buổi gặp gỡ, làm việc với các đối tác, khách hàng, doanh nghiệp Sri Lanka nhằm thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác dịch vụ, du lịch uy tín tại thị trường giàu tiềm năng này; khảo sát thực tế tại các điểm đến nổi tiếng nhằm xây dựng các chương trình tour hấp dẫn, đáp ứng thị hiếu đa dạng của du khách Việt Nam đến Sri Lanka.

Cột mốc mới trong quan hệ hữu nghị song phương

Chuyến công tác lần này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần thắt chặt quan hệ ngoại giao truyền thống 56 năm giữa Việt Nam và Sri Lanka (1970-2026). Với vị thế là tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam, Saigontourist Group kỳ vọng sự hiện diện mạnh mẽ tại quốc gia được mệnh danh "Hòn ngọc Ấn Độ Dương" sẽ tạo ra bước đột phá trong hợp tác du lịch và thương mại, góp phần ứng phó hiệu quả với những biến động của tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group dẫn đầu đoàn Saigontourist Group tham gia xúc tiến quảng bá tại Ấn Độ và Sri Lanka

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group - chia sẻ: "Sự kiện ký kết các biên bản ghi nhớ các bên không chỉ đơn thuần là hoạt động hợp tác kinh doanh, phát triển sản phẩm du lịch của nhau mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống 56 năm giữa Việt Nam và Sri Lanka. Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ, việc kết nối chặt chẽ với các đối tác chiến lược tại Sri Lanka là bước đi then chốt để Saigontourist Group khai phá tiềm năng to lớn của thị trường Nam Á, đồng thời chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón đầu đường bay thẳng kết nối hai quốc gia dự kiến khai thác vào cuối năm 2026".

Theo đó, Saigontourist Group không chỉ nỗ lực đưa Sri Lanka trở thành điểm đến hấp dẫn, mới lạ đối với du khách Việt Nam mà còn quyết tâm quảng bá mạnh mẽ hình ảnh một Việt Nam an toàn, giàu bản sắc và mến khách đến với người dân Sri Lanka. Đây chính là lời cam kết của Saigontourist Group trong việc thúc đẩy tăng trưởng dòng khách hai chiều bền vững, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, trung tâm triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...

