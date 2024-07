Saigontourist Group tưng bừng ưu đãi quý III-2024 dịp kỷ niệm 49 năm thành lập

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Saigontourist Group đạt mức tăng trưởng rất tích cực, đã đón tiếp và phục vụ trên 923.000 lượt khách, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2023; tổng doanh thu đạt trên 7.770 tỉ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ; tổng lãi gộp 1.936 tỉ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ.



"Kể cả trong giai đoạn đạt mức tăng trưởng tốt thì Saigontourist Group cũng luôn áp dụng chương trình khuyến mãi, kích cầu trong toàn hệ thống nhằm tri ân và mang lại nhiều lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. Trong dịp kỷ niệm sinh nhật tập đoàn thì mức ưu đãi có thêm nhiều lựa chọn hơn", ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group, trao đổi.

Ưu đãi đến 60% dịch vụ lưu trú

Tại TP HCM, khách sạn 5 sao Rex Sài Gòn ưu đãi dành cho những khách hàng đặt tối thiểu 5 đêm liên tiếp và chọn gói khuyến mãi "Long Stay" trên website www.rexhotelsaigon.com gồm: miễn phí một chiều đón hoặc tiễn sân bay, ưu đãi 15% giá thực đơn À-la-carte, 30% dịch vụ giặt ủi và miễn phí 1 lượt sử dụng minibar cho giai đoạn lưu trú. Khách sạn 5 sao Grand Sài Gòn giới thiệu 3 gói phòng ngủ Heritage Package, Premier Luxe Package và Elegance Retreat Package giá từ 2,699 triệu đồng/phòng đơn/đêm, tặng kèm miễn phí một trong các dịch vụ giặt ủi, mini bar, bữa ăn trưa hoặc tối, hoặc đón/tiễn sân bay; ưu đãi 10% giá thực đơn À-la-carte hoặc dịch vụ tại phòng.

Khách sạn 5 sao Majestic Sài Gòn có gói "Trải nghiệm khách sạn di sản 5 sao" giá 4 triệu đồng dành cho 2 khách, gồm 1 đêm phòng Colonial City Deluxe, buffet sáng và miễn phí 1 chiều đón hoặc tiễn sân bay. Trong khi đó, khách sạn boutique cổ Continental Sài Gòn ưu đãi 10% giá phòng, tặng xe đón sân bay cho khách lưu trú liên tục từ 3 đêm trở lên và tặng đưa đón sân bay 2 chiều cho khách lưu trú liên tục từ 5 đêm trở lên.

Tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ, khách sạn 4 sao Kim Đô giá phòng chỉ còn từ 1,4 triệu đồng, tặng kèm ưu đãi 10% chi phí phòng hội nghị, tiệc liên hoan, 15% chi phí đón, tiễn sân bay, 15% dịch vụ giặt ủi. Khách sạn 4 sao Oscar Sài Gòn áp dụng giá phòng ưu đãi, chỉ còn từ 1,13-2,3 triệu đồng cho phòng đơn và từ 1,25-2,5 triệu đồng cho phòng đôi.

Khách sạn 4 sao Đệ Nhất giá phòng chỉ từ 1-2,3 triệu đồng/đêm, kèm ưu đãi miễn phí đưa hoặc đón sân bay (áp dụng phòng từ 1,1 triệu đồng trở lên), miễn phí nâng hạng phòng, nhận phòng sớm, trả phòng trễ, miễn phí phòng họp trong 1 tiếng, ưu đãi 10% trên giá thực đơn nhà hàng Hoa Viên, ưu đãi 20% trên giá vé tại nhà hàng Buffet.

Tại khu vực quận 5, khách sạn Đồng Khánh ưu đãi 30% trên giá phòng công bố cho khách đặt trực tiếp tại khách sạn. Khách sạn Thiên Hồng có 2 gói combo phòng bao gồm đón tiễn sân bay giá 1,15 triệu đồng/đêm và phòng bao gồm dịch vụ giặt ủi giá 700.000 đồng/đêm. Khách sạn đồng thời giới thiệu chương trình "Vi vu quận 5 - hàng trăm deal xịn" dành cho khách đặt phòng trực tiếp tại website khách sạn: www.arcencielhotel.vn, nhận mã khuyến mãi "VIVUQUAN5", giảm ngay 99.000 đồng. Ngoài ra, đối với khách lưu trú dài hạn, khách sạn miễn phí 1 đêm phòng cho khách đặt từ 6 đêm liên tiếp trở lên, ưu đãi 10% đơn giá món ăn À-la-carte hoặc 10% đơn giá món ăn phục vụ tại phòng, 10% dịch vụ giặt ủi.

Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Cần Giờ có 3 combo dành cho nhóm từ 10 khách, gồm combo phòng ngủ đầu tuần và 2 buổi ăn giá 540.000 đồng/khách, combo phòng ngủ cuối tuần và 2 buổi ăn giá 580.000 đồng/khách và combo phòng ngủ, ăn uống và tham quan giá 740.000 đồng/khách. Ngoài ra, khách lưu trú 3 đêm liên tục, tính tiền 2 đêm.

Tại khu vực miền Nam, khách sạn 4 sao Sài Gòn - Vĩnh Long (Vĩnh Long) ưu đãi giá phòng còn từ 950.000 đồng đến 1,95 triệu đồng/đêm.

Tại khu vực miền Trung, khu nghỉ dưỡng 4 sao Sài Gòn - Ninh Chữ (Ninh Thuận) ưu đãi đến 50% giá phòng, chỉ còn từ 1,2 triệu đồng/đêm dành cho 2 khách và 2 trẻ em dưới 6 tuổi, bao gồm ăn sáng, trà chiều, kèm ưu đãi 5% dịch vụ ẩm thực, ưu đãi 20% phí giặt ủi; đặc biệt khách ở 10 phòng miễn phí 1 phòng, ở 20 phòng miễn phí 3 phòng, ở 30 phòng miễn phí 4 phòng. Khách sạn 4 sao Sài Gòn - Phú Yên (Phú Yên) có phòng cho 1 khách với giá chỉ từ 350.000 đồng/đêm, phòng cho 2 khách chỉ từ 450.000 đồng/đêm (không ăn sáng). Khách sạn 4 sao Yasaka Sài Gòn - Nha Trang (Nha Trang) ưu đãi hơn 60% giá phòng, chỉ còn từ 500.000 đồng/đêm, kèm ưu đãi 5% dịch vụ ăn uống, 10% dịch vụ giặt ủi, 10% dịch vụ đưa đón sân bay và 20% dịch vụ massage, spa. Khách sạn 4 sao Sài Gòn - Đà Lạt (Đà Lạt) ưu đãi 25% giá phòng.

Khách sạn cổ 4 sao Sài Gòn - Morin (Huế) có các gói khuyến mãi Business Package 2 ngày 1 đêm, giá từ 1,699 triệu đồng/đêm, tặng kèm dịch vụ đón hoặc tiễn sân bay Huế; gói Hue Discovery Package 3 ngày 2 đêm, giá từ 1,799 triệu đồng/đêm, bao gồm tour tham quan 1 ngày Đại Nội, chùa Thiên Mụ, lăng Khải Định; gói Weekend Package 2 ngày 1 đêm, giá từ 1,47 triệu đồng/phòng đơn/đêm, tặng kèm 1 bữa ăn buffet tối. Khách sạn 4 sao Sài Gòn - Kim Liên (Nghệ An) giá phòng chỉ còn từ 600.000 đồng/đêm.

Tại khu vực miền Bắc, khách sạn 4 sao Sài Gòn - Phú Thọ (Phú Thọ) ưu đãi 50% hạng phòng Deluxe, 60% hạng phòng Suite và Executive Suite, lần lượt chỉ còn 960.000 đồng/đêm, 1,8 triệu đồng/đêm và 2,4 triệu đồng/đêm, kèm ưu đãi miễn phí dịch vụ giặt ủi dành cho khách ở từ 5 đêm liên tiếp. Khách sạn 5 sao Majestic - Móng Cái (Quảng Ninh) giá phòng còn từ 1,1-3,5 triệu đồng dành cho 2 khách (giai đoạn từ ngày 1-7 đến 15-8-2024) và từ 1-3,5 triệu đồng dành cho 2 khách (giai đoạn từ ngày 16-8 đến 30-9-2024), bao gồm ăn sáng, miễn phí sử dụng dịch vụ bể bơi, miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi ngủ chung với bố mẹ.

Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Ba Bể (Bắc Kạn) ưu đãi nghỉ dưỡng trọn gói chỉ với 799.0000 đồng/phòng, bao gồm 1 đêm phòng Superior, ăn sáng, ưu đãi 10% giá thực đơn À-la-carte, miễn phí dịch vụ xe đạp, miễn phí trẻ em cao dưới 1,4 m ở cùng bố mẹ. Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc (Cao Bằng) dịp này giá phòng chỉ còn từ 850 ngàn đồng - 1,35 triệu đồng/đêm.

Đa dạng hình thức ưu đãi các dịch vụ ẩm thực, tiệc cưới, hội nghị

Tại TP HCM, khách sạn Rex Sài Gòn có chương trình "mua 1 tặng 1" khi khách mua nước trái cây tại các nhà hàng trong khách sạn từ 10 giờ - 22 giờ hằng ngày.

Khách sạn Grand Sài Gòn ưu đãi 20% giá thuê phòng họp, bia trong vòng 2,5 tiếng; tặng nước ngọt, nước suối khi đặt ăn đoàn trên 50 khách hoặc khi đặt gói hội nghị có kèm ăn trưa/ăn tối; chương trình giờ vàng "mua 1 tặng 1" tại nhà hàng lầu 20 từ 15 giờ - 17 giờ và tại lầu 1 từ 17 giờ - 19 giờ.

Khách sạn Majestic Sài Gòn phục vụ buffet BBQ hải sản tối thứ 7 hàng tuần tại Sky bar với giá 1,2 triệu đồng/người lớn, bao gồm nước ngọt, nước suối, bia, rượu vang Pháp cao cấp suốt tiệc; khách mua 1 tặng 1 từ 15 giờ - 18 giờ hằng ngày tại Mbar, có ban nhạc Flamenco chơi tất cả các ngày trong tuần. Khách sạn Continental Sài Gòn ưu đãi 10% giá thuê phòng họp kèm ăn trưa, tặng phòng tân hôn cho các booking tiệc cưới trên 30 bàn, giảm 10% cho khách mua bánh Trung thu của khách sạn trước ngày 31-7-2024.

Khách sạn Kim Đô phục vụ tiệc cưới giá từ 5 triệu đồng/bàn, tặng 1 đêm phòng tân hôn tại khách sạn, tặng bia, nước ngọt, nước suối trong 2,5 giờ, hoặc tặng 1 voucher nghỉ dưỡng tại các tỉnh thuộc hệ thống Saigontourist Group; ưu đãi 5% cho tiệc cưới từ 15 bàn trở lên.

Khách sạn Oscar Sài Gòn ưu đãi giờ vàng, tặng 1 ly nước detox chanh sả giải nhiệt khi khách hàng gọi ít nhất 1 món ăn bất kỳ trong thực đơn À-la-carte từ 12 giờ - 14 giờ; ưu đãi 10% giá món ăn À-la-carte và 15% nước uống từ 15 giờ - 17 giờ.

Khách sạn Đệ Nhất ưu đãi tiệc cưới giá từ 3,8 triệu đồng/bàn, với mỗi 10 bàn chính thức tặng miễn phí 1 bàn; ưu đãi 10% giá thức ăn cho khách đăng ký đặt tiệc từ ngày 1 đến 31-7-2024 cho các tiệc diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9-2024, kèm ưu đãi 50% giá vé bơi cho trẻ em tham dự tiệc; ưu đãi 20% giá thuê phòng hội nghị, 50% giá thuê màn hình Led; ưu đãi từ 10% đến 50% các dịch vụ ẩm thực, phòng họp, tiệc cưới hội viên dành cho các hội đồng hương, hiệp hội doanh nghiệp, hội tennis.

Khách sạn Đồng Khánh ưu đãi tiệc trưa cứ mỗi 10 bàn tặng miễn phí 1 bàn, tiệc tối cứ mỗi 15 bàn tặng 1 bàn; chương trình buffet chay mua 5 vé tặng thêm 1 vé. Khách sạn Thiên Hồng ưu đãi 20% giá thuê sảnh hội nghị khi khách đặt dịch vụ ăn uống tại khách sạn; buffet chay mua 10 vé tặng 1 vé, 20 vé tặng 3 vé hoặc giảm 10% khi khách mua từ 10 vé; tiệc cưới chỉ từ 4,1 triệu đồng/bàn.

Làng Du lịch Bình Quới tặng ngay voucher ưu đãi 10% khi khách sử dụng các dịch vụ có đặt trước như tiệc, thực đơn À-la-carte, buffet, lưu trú, cano; phiếu ưu đãi có giá trị giảm đến 1 triệu đồng cho dịch vụ lần sau tại các cơ sở thuộc làng; miễn phí sân vườn cho tiệc cưới ngoài trời từ 20 bàn tại KDL Tân Cảng. Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Cần Giờ ưu đãi 10% cho khách sử dụng phòng họp Mango cả ngày.

Tại khu vực miền Nam, khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long ưu đãi 10% giá thuê phòng, sảnh hội nghị (không đặt tiệc); ưu đãi 10% giá thuê sảnh, phòng hội nghị (kèm đặt tiệc) và tặng âm thanh karaoke sử dụng trong 2 tiếng dành cho tiệc từ 50 đến dưới 100 khách.

Tại khu vực miền Trung, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Ninh Chữ ưu đãi 20% giá thuê phòng họp. Khách sạn Sài Gòn - Phú Yên ưu đãi 5% giá thực đơn ăn, 10% giá thuê phòng họp tại khách sạn. Khách sạn Yasaka Sài Gòn - Nha Trang tặng ngay voucher món ăn cho khách sử dụng dịch vụ ăn uống; đoàn từ 10 khách trở lên đặt ăn tại nhà hàng sân vườn cứ mỗi 10 suất tặng miễn phí 2 suất; nhóm dưới 10 khách giảm 10% giá thực đơn; ưu đãi 20% dịch vụ hội nghị; 15% dịch vụ vận chuyển, đón tiễn, tour tham quan; 30% dịch vụ massage, spa.

Khách sạn Sài Gòn - Morin có chương trình buffet cuối tuần giá chỉ từ 270.000 đồng/khách; tiệc cưới chỉ từ 3 triệu đồng/bàn, tặng voucher nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Saigontourist Group; tặng 1 phòng họp nhỏ dành cho các đoàn khách sử dụng từ 20 phòng và lưu trú từ 2 đêm; miễn phí âm thanh và màn hình Led áp dụng cho tiệc gala dinner từ 200 khách.

Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên ưu đãi 10% dịch vụ vận chuyển loại xe Fortuner 7 chỗ; miễn phí thuê hội trường, hệ thống âm thanh cho đoàn từ 100 khách trở lên (có đặt tiệc) hoặc giảm 20% phí thuê hội trường (không đặt tiệc).

Tại khu vực miền Bắc, khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ ưu đãi lên đến 50% giá phòng hội nghị, chỉ còn từ 3-11 triệu đồng cho nửa ngày và từ 4-20 triệu đồng cho cả ngày; tiệc cưới thực đơn chỉ từ 250.000 đồng/khách, từ 30 bàn trở lên tặng phòng lưu trú, bàn ăn thử, MC đám cưới, phòng honeymoon và từ 60 bàn trở lên tặng 1 chỉ vàng 9999, MC, ca sĩ, nhạc công dành cho tiệc cưới.

Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long giảm ngay 100.000 đồng/hạng phòng/đêm khi khách đặt dịch vụ ăn uống tại khách sạn; tiệc buffet tết Trung thu giá vé 399.000 đồng/người lớn và 299.000 đồng/trẻ em; áp dụng ưu đãi tiệc cưới từ 300 khách và thực đơn tiệc từ 550.000 đồng/khách bao gồm gói trang trí, MC, voucher nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Saigontourist Group, xe đưa đón nội thị và ban nhạc biểu diễn. Ngoài ra, khách sạn còn ưu đãi đến 25% giá phòng họp khi đặt các dịch vụ phòng ngủ, ăn uống.

Khách sạn Majestic - Móng Cái ưu đãi tiệc cưới cứ mỗi 15 bàn tặng miễn phí 1 bàn, tặng 1 đêm phòng trăng mật tại khách sạn 4 sao Sài Gòn - Hạ Long, miễn phí tổ chức chương trình.