Sân bay Gia Bình sẽ thành trung tâm trung chuyển quy mô khu vực

Dương Ngọc

(NLĐO)- Phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch sân bay Gia Bình hướng tới hình thành trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa quy mô khu vực.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới hình thành trung tâm trung chuyển hành khách và hàng hóa quy mô khu vực.

Sân bay Gia Bình sẽ thành trung tâm trung chuyển quy mô khu vực - Ảnh 1.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Theo quyết định, quy hoạch được lập cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với phạm vi nghiên cứu khoảng 1.960 ha và khu vực lân cận. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được định hướng đạt quy mô cấp sân bay 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có kết cấu hạ tầng hiện đại, chất lượng dịch vụ hàng đầu khu vực và thế giới, bảo đảm năng lực cạnh tranh, an toàn khai thác và quốc phòng - an ninh.

Các nội dung chính của nhiệm vụ lập quy hoạch gồm: khảo sát, thu thập dữ liệu cần thiết; cập nhật các quy hoạch liên quan của địa phương; nghiên cứu phương án điều chỉnh quy mô, cấp sân bay, cấu hình khu bay và khu hàng không dân dụng nhằm tối ưu hóa không gian, đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn. Đồng thời, cơ quan lập quy hoạch sẽ nghiên cứu các nội dung điều chỉnh khác (nếu có), ước tính tổng mức đầu tư và đề xuất phương án phân kỳ đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thời hạn lập quy hoạch là 30 ngày, không bao gồm thời gian thẩm định và phê duyệt theo quy định. Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam tiếp thu kết quả thẩm định để hoàn thiện nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch; đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và nhà tài trợ trong quá trình lập, giám sát và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Trong quá trình khảo sát và lập hồ sơ điều chỉnh, Cục Hàng không Việt Nam được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị liên quan, bảo đảm tuân thủ quy định về an ninh, an toàn; đồng thời phối hợp thực hiện công tác cắm mốc giới quy hoạch.

Nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch là Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không, có trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc và quy định của Chính phủ trong quá trình thực hiện.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xác định là cảng hàng không dùng chung cho mục đích dân dụng và quốc phòng. Mục tiêu quy hoạch giai đoạn 2021-2030 là đạt cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn ICAO, với công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; có khả năng khai thác các loại tàu bay lớn như B777, B787, A350, A321 cùng các tàu bay chuyên cơ và chuyên dụng khác.

Phương thức tiếp cận hạ cánh của sân bay được quy hoạch theo tiêu chuẩn CAT III cho đường băng 07L/25R và CAT II cho đường băng 07R/25L.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến đạt công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm, duy trì cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn ICAO, với hệ thống đường cất hạ cánh đáp ứng tiêu chuẩn CAT III cho các hướng 07L/25R, 07R/25L và 06/24.

Điều chỉnh quy hoạch sân bay Gia Bình hơn 1.900 ha, lớn nhất miền Bắc

Điều chỉnh quy hoạch sân bay Gia Bình hơn 1.900 ha, lớn nhất miền Bắc

(NLĐO)- Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sân bay Gia Bình sẽ trở thành sân bay lớn nhất miền Bắc

(NLĐO)- Sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) ước tính chi phí đầu tư khoảng 120.839 tỉ đồng thời kỳ 2021-2030, khoảng 61.455 tỉ đồng tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch sân bay: Tăng công suất sân bay Gia Bình, giảm công suất sân bay Nội Bài

(NLĐO)- Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc theo trình tự, thủ tục rút gọn.

sân bay Gia Bình
