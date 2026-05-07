Săn mây ngàn, lướt sóng bạc ở Lâm Đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Săn mây ngàn, lướt sóng bạc ở Lâm Đồng

Bài và ảnh: Trường Nguyên

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động "Chào mùa du lịch hè năm 2026" trên địa bàn.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, chương trình nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch địa phương; kích cầu du lịch mùa hè năm 2026, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Lâm Đồng.

"Chào mùa du lịch hè năm 2026" ở Lâm Đồng sẽ được tổ chức với chủ đề chính "Đến Lâm Đồng - săn mây ngàn, lướt sóng bạc" gồm các thông điệp "Lâm Đồng - Đến để yêu", "Người Lâm Đồng - Trải nghiệm Du lịch Lâm Đồng" diễn ra trên khắp các địa bàn từ vùng biển đến cao nguyên.

Săn mây ngàn, lướt sóng bạc ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Du khách xếp hàng trải nghiệm dịch vụ xe trượt tại khu du lịch thác Datanla

Từ cuối tháng 5-2026, tỉnh sẽ tổ chức khảo sát, xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch, chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch trên địa bàn, diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Tháng 6-2026, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tổ chức giải chạy Đà Lạt Music Night Run 2026 và đêm Concert. Đây là giải chạy thường niên và độc đáo tổ chức quanh hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại phường Phan Thiết trong tháng 8-2026 sẽ diễn ra Lễ hội Cầu ngư chính mùa tại Vạn Thủy Tú và Lễ hội Nghinh Ông tại Quan Đế Miếu cùng việc diễu hành quanh địa bàn.

Ðặc biệt, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Ðồng sẽ phối hợp với Sở Du lịch TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM và các sở, ngành liên quan tổ chức Ngày Văn hóa - Du lịch Lâm Đồng tại TP HCM năm 2026 trong tháng 8-2026 để quảng bá du lịch Lâm Ðồng đến với người dân TP HCM.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tổ chức hội thảo phát triển kinh tế biển tỉnh Lâm Đồng với chủ đề "Phát huy lợi thế, phát triển đột phá kinh tế biển đưa Lâm Đồng vươn mình trong kỷ nguyên mới cùng đất nước" tại đặc khu Phú Quý; hội thảo khoa học về giải pháp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại phường Phan Thiết.

UBND tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng "Chào mùa du lịch hè năm 2026" sẽ góp phần phát triển thương hiệu điểm đến "Lâm Đồng - Hành trình của biển, hoa, đại ngàn"; định vị và nâng cao giá trị thương hiệu du lịch Lâm Ðồng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Chuỗi hoạt động cũng sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu đón hơn 25 triệu lượt khách trong năm 2026, đóng góp chung vào việc thực hiện mục tiêu "tăng trưởng 2 con số" năm 2026 của tỉnh Lâm Đồng.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Ðồng, giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm các nội dung kế hoạch này.

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, tỉnh Lâm Đồng đón 970.000 lượt du khách, trong đó có 35.000 lượt du khách quốc tế, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của tỉnh đạt 2.188 tỉ đồng.

Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không ghi nhận tình trạng ép giá, chèo kéo khách gây bức xúc trong dư luận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo