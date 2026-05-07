Săn mây ngàn, lướt sóng bạc ở Lâm Đồng

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, chương trình nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch địa phương; kích cầu du lịch mùa hè năm 2026, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Lâm Đồng.

"Chào mùa du lịch hè năm 2026" ở Lâm Đồng sẽ được tổ chức với chủ đề chính "Đến Lâm Đồng - săn mây ngàn, lướt sóng bạc" gồm các thông điệp "Lâm Đồng - Đến để yêu", "Người Lâm Đồng - Trải nghiệm Du lịch Lâm Đồng" diễn ra trên khắp các địa bàn từ vùng biển đến cao nguyên.

Du khách xếp hàng trải nghiệm dịch vụ xe trượt tại khu du lịch thác Datanla

Từ cuối tháng 5-2026, tỉnh sẽ tổ chức khảo sát, xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch, chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch trên địa bàn, diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Tháng 6-2026, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tổ chức giải chạy Đà Lạt Music Night Run 2026 và đêm Concert. Đây là giải chạy thường niên và độc đáo tổ chức quanh hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại phường Phan Thiết trong tháng 8-2026 sẽ diễn ra Lễ hội Cầu ngư chính mùa tại Vạn Thủy Tú và Lễ hội Nghinh Ông tại Quan Đế Miếu cùng việc diễu hành quanh địa bàn.

Ðặc biệt, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Ðồng sẽ phối hợp với Sở Du lịch TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM và các sở, ngành liên quan tổ chức Ngày Văn hóa - Du lịch Lâm Đồng tại TP HCM năm 2026 trong tháng 8-2026 để quảng bá du lịch Lâm Ðồng đến với người dân TP HCM.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tổ chức hội thảo phát triển kinh tế biển tỉnh Lâm Đồng với chủ đề "Phát huy lợi thế, phát triển đột phá kinh tế biển đưa Lâm Đồng vươn mình trong kỷ nguyên mới cùng đất nước" tại đặc khu Phú Quý; hội thảo khoa học về giải pháp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại phường Phan Thiết.

UBND tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng "Chào mùa du lịch hè năm 2026" sẽ góp phần phát triển thương hiệu điểm đến "Lâm Đồng - Hành trình của biển, hoa, đại ngàn"; định vị và nâng cao giá trị thương hiệu du lịch Lâm Ðồng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Chuỗi hoạt động cũng sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu đón hơn 25 triệu lượt khách trong năm 2026, đóng góp chung vào việc thực hiện mục tiêu "tăng trưởng 2 con số" năm 2026 của tỉnh Lâm Đồng.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Ðồng, giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm các nội dung kế hoạch này.

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, tỉnh Lâm Đồng đón 970.000 lượt du khách, trong đó có 35.000 lượt du khách quốc tế, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của tỉnh đạt 2.188 tỉ đồng.

Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không ghi nhận tình trạng ép giá, chèo kéo khách gây bức xúc trong dư luận.