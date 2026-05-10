Kinh tế

Sản phẩm giải nhiệt mùa nóng hút hàng

Tin-ảnh: L.Giang

Theo các trung tâm, siêu thị điện máy, nhìn chung sức mua các mặt hàng giải nhiệt đều tăng cao, mức tăng gấp 2-4 lần so với trước mùa nắng nóng.

Mùa nóng năm nay ở TP HCM và khu vực phía Nam có dấu hiệu khắc nghiệt hơn năm trước nên sức mua các mặt hàng điện máy giải nhiệt như máy lạnh, quạt điện, quạt hơi nước... cũng tăng mạnh.

Theo các trung tâm, siêu thị điện máy, nhìn chung sức mua các mặt hàng giải nhiệt đều tăng cao, mức tăng gấp 2-4 lần so với trước mùa nắng nóng. Cao điểm tiêu thụ máy lạnh rơi vào đầu tháng 4 vừa qua, kéo dài khoảng 1 tuần. Thời điểm này, sức mua máy lạnh tăng 30%-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến tháng 5 này, sức mua máy lạnh dù giảm so với tháng 4 nhưng vẫn tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến giảm dần khi mùa mưa đến.

Về số liệu cụ thể, ước tính mùa nắng nóng năm nay (tháng 4 và tháng 5), thị trường cả nước tiêu thụ khoảng 600.000 bộ máy lạnh. Dẫu vậy, tồn kho máy lạnh tính đến thời điểm này lên đến 1,5 triệu bộ. Các hệ thống bán lẻ đang tổ chức nhiều chương trình ưu đãi giá, bao vật tư lắp đặt... để giải phóng hàng tồn. Một số nhà bán lẻ còn bày các mặt hàng này ra trước cửa hàng để gây sự chú ý, thu hút khách hàng trong thời gian còn lại của mùa nóng. Nhiều hệ thống giới thiệu những mẫu máy lạnh có mức giá chỉ 5-6 triệu đồng/bộ nhằm "đánh" vào tâm lý ưa chuộng giá rẻ của người tiêu dùng.

Sản phẩm giải nhiệt mùa nóng hút hàng - Ảnh 1.

Mặt hàng máy lạnh, quạt điện tràn ra đường nhằm gây sự chú ý với khách hàng

Ngoài mặt hàng máy lạnh bán chạy trong mùa nắng nóng, nhiều sản phẩm quạt điện, quạt hơi nước cũng được tiêu thụ mạnh, tăng 40%-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Sức mua tăng cao đã tạo cơ hội cho giá bán quạt điện, quạt hơi nước tăng lên khoảng 10% so với đầu năm. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng thông tin giá kim loại đồng - một trong những nguyên liệu chính sản xuất quạt điện, quạt hơi nước từ đầu năm đã tăng 30% - cùng với chi phí vận chuyển tăng do ảnh hưởng bởi chiến sự tại Trung Đông đã tác động đến giá bán sản phẩm.

Theo ông Đoàn Thanh Hùng - chủ cửa hàng quạt điện tại phường Chợ Lớn, TP HCM - mặt hàng quạt điện, quạt hơi nước tuy giá tăng nhưng nguồn cung còn dồi dào, tồn kho vẫn báo động ở mức cao. Mùa mưa sắp tới, 2 mặt hàng này sẽ tiêu thụ chậm, gây áp lực lớn đến tồn kho, buộc hệ thống bán lẻ phải đàm phán với nhà sản xuất, nhà phân phối để điều chỉnh giá giúp đẩy hàng ra. Các đơn vị cũng phải cắt giảm chi phí kho bãi, nỗ lực thu hồi vốn nhanh để giảm gánh nặng lãi vay ngân hàng.

