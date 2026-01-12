Sản phẩm OCOP đón đầu thị trường Tết

Những ngày cận Tết, nhiều làng nghề cá khô ở xã Long Kiến và xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang càng tất bật ngày đêm để chuẩn bị nguyên liệu sản xuất các mặt hàng khô đặc sản phục vụ người tiêu dùng.

Hương vị đặc trưng mùa nước nổi

Bà Ngô Thị Tuyết Dung, chủ cơ sở sản xuất khô cá lóc 7 Chóp - mặt hàng đã đạt chuẩn OCOP (Chương trình "Mỗi xã 1 sản phẩm") 3 sao - ở xã Thoại Sơn, cho biết An Giang là một trong những địa phương có sản lượng cá khô lớn nhất khu vực ĐBSCL. Nơi đây nổi tiếng với các loại đặc sản như khô cá tra phồng, khô cá sặc bổi, khô cá lóc, khô rắn… Mỗi năm, An Giang có thể cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước hàng trăm tấn khô các loại.

"Tôi bắt đầu từ nghề mua bán cá từ hàng chục năm trước và đã sớm nhận thấy tiềm năng của việc chế biến khô khi thị trường cá tươi ngày càng cạnh tranh. Quyết định chuyển hướng sang làm khô cá lóc đạt chuẩn OCOP là một bước ngoặt, mở ra hành trình mới đầy thách thức nhưng cũng không kém phần ngọt ngào" - bà Dung nhớ lại.

Để làm nên sản phẩm khô cá lóc đạt chuẩn OCOP, bà Dung đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe ngay từ khâu nguyên liệu. Theo đó, cá lóc tươi phải có trọng lượng từ 400-600 g/con. Cơ sở của bà liên kết chặt chẽ với các hộ nuôi cá trong xã và yêu cầu họ nuôi theo hướng VietGAP, được quản lý và giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình chăm sóc. Việc này không chỉ bảo đảm nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng mà còn giúp người nuôi cá có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Nhằm phục vụ thị trường Tết, khô cá lóc 7 Chóp được đóng gói tiện lợi với trọng lượng 500 g và 1 kg. Mức giá cũng dễ được thị trường chấp nhận, dao động 300.000 - 400.000 đồng/kg (loại 1) và 250.000 - 300.000 đồng/kg (loại 2).

Tại Công ty CP Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco), trong số các sản phẩm gắn với thương hiệu OCOP thì mắm cá linh chưng và cá linh kho mía luôn thu hút khách hàng trong dịp Tết. Bởi lẽ, những sản phẩm này mang hương vị đặc trưng mùa nước nổi.

Mắm cá linh chưng được chế biến từ cá linh kết hợp thịt heo, trứng vịt, ớt, tiêu, hành tím theo công thức truyền thống và công nghệ hiện đại, mang hương vị đậm đà, béo ngậy, tiện lợi khi dùng với cơm trắng và các loại rau sống như bông điên điển, chuối chát. Hiện tại, các siêu thị bán 2 sản phẩm này với giá 235.000 đồng/lốc 6 hộp.

Sản phẩm mắm cá linh chưng luôn thu hút khách hàng dịp Tết bởi mang hương vị đặc trưng mùa nước nổi. Ảnh: HOA NẮNG

Tận dụng mạng xã hội để livestream bán hàng

Ông Nguyễn Văn Miên, HTX Ba khía Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau), cho hay các sản phẩm của cơ sở dù đã đạt chuẩn OCOP 4 sao nhưng giá bán "vẫn bình dân".

Cụ thể, ba khía muối loại 1 có giá bán 150.000 đồng/kg, ba khía muối loại 2 giá 130.000 đồng/kg, ba khía muối nước mắm ngon giá 250.000 đồng/kg, ba khía muối con lớn trộn sẵn 180.000 đồng/kg, ba khía muối con vừa trộn sẵn 160.000 đồng/kg… Sản phẩm của HTX Ba khía Đầm Dơi được rất nhiều khách hàng lựa chọn làm quà biếu người thân, bạn bè cũng như sử dụng trong gia đình vào những ngày Tết.

Những ngày này, HTX thu mua từ người dân trên dưới 1 tấn ba khía nguyên liệu với giá dao động 43.000 - 72.000 đồng/kg để sản xuất các sản phẩm OCOP bán ra thị trường từ nay đến cuối năm. "HTX tận dụng mạng xã hội để livestream bán hàng nên không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn được khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trong nước đặt mua với số lượng lớn. Lúc đầu, khách hàng mua số lượng ít ăn thử, thấy ngon nên sau đó họ đặt mua nhiều để làm quà biếu dịp Tết sắp tới" - ông Miên tự tin.

Tại tỉnh Vĩnh Long, ông Phạm Đình Ngãi, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Trà Vinh Farm (Sok-farm), cho biết để phục vụ thị trường Tết, công ty tăng sản lượng 130% - 140% so với ngày thường và cam kết giữ giá bán ổn định. Các sản phẩm được tập trung sản xuất là 6 mặt hàng OCOP chủ lực, trong đó có 4 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao, gồm: mật hoa dừa cô đặc, rượu mật hoa dừa hữu cơ, giấm mật hoa dừa hữu cơ, mật hoa dừa hữu cơ lên men; cùng 2 sản phẩm OCOP 4 sao là nước tương mật hoa dừa hữu cơ và mật hoa dừa tươi hữu cơ.

Theo ông Ngãi, dù năm nay gặp một số khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào nhưng công ty đã chủ động khắc phục để bảo đảm kế hoạch sản xuất. Thị trường Tết trọng tâm vẫn là trong nước, với việc mở rộng các điểm bán tại hệ thống siêu thị và trên các nền tảng thương mại điện tử. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Dự kiến vào cuối tháng 1, Sokfarm sẽ thực hiện một đơn hàng xuất khẩu khoảng 3.000 sản phẩm sang thị trường Myanmar, góp phần quảng bá thương hiệu OCOP ra thế giới.

Trong khi đó, bà Quách Mỹ Phương (ngụ xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) cũng đang tích cực chuẩn bị sản phẩm dừa sáp chất lượng cao để phục vụ dịp Tết. Nhận thấy nhu cầu quà biếu sẽ tăng vào mỗi dịp xuân về, bà chọn lọc kỹ những trái đạt chuẩn: ruột đặc, cơm dày mềm dẻo, hương vị thơm béo và nước đặc quánh.

"Để tiện cho khách hàng mua dừa sáp làm quà tặng dịp Tết, cơ sở chúng tôi sẽ lột sạch lớp vỏ và đựng trái trong túi lưới có quai xách, kèm theo chứng nhận OCOP 3 sao nhằm "bảo chứng" chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi sẽ mở rộng phương thức đặt hàng trực tuyến để tiếp cận nhiều khách hàng hơn" - bà Phương tiết lộ.

Công đoạn cho ba khía vào keo để chuẩn bị phân phối ra thị trường Tết. Ảnh: VÂN DU

Ông Khưu Tấn Bửu làm tranh gạo thư pháp, giúp thị trường quà Tết thêm phong phú. Ảnh: CA LINH

Ra mắt bộ tranh OCOP độc đáo Dịp Tết Bính Ngọ 2026, ông Khưu Tấn Bửu (ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) sẽ chính thức cho ra mắt bộ sưu tập tranh gạo độc đáo, với chủ đề xoay quanh hình tượng linh vật của năm là ngựa và thư pháp. Dòng tranh gạo thủ công tinh xảo này của ông Bửu đã đạt được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao, minh chứng cho chất lượng và giá trị nghệ thuật. Đề cập bộ sưu tập này, ông Bửu hào hứng: "Bộ sưu tập gồm 7 bức tranh, nổi bật nhất là tác phẩm "Mã đáo thành công" khắc họa hình ảnh 9 con ngựa. Bức tranh này được tôi tỉ mỉ ghép hoàn toàn từ những hạt gạo tự nhiên, giá bán 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, phần tranh thư pháp trong bộ sưu tập sẽ tập trung thể hiện các câu đối Tết, mang đậm không khí xuân và những thông điệp ý nghĩa đầu năm mới". Nhiều người nhận xét bộ sưu tập tranh gạo của ông Bửu góp phần làm phong phú thêm sản phẩm OCOP trong dịp Tết.



