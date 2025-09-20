HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Sản phụ cùng thai nhi tử vong tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên chưa rõ nguyên nhân

Cao Nguyên

(NLĐO) - Sau nhiều giờ tổ chức cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, sản phụ cùng thai nhi đã tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 20-9, nguồn tin cho biết vừa xảy ra vụ việc mẹ con một sản phụ tử vong trong quá trình cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).

Sản phụ cùng thai nhi tử vong tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên chưa rõ nguyên nhân- Ảnh 1.

Sản phụ và thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, người nhà báo chiều 16-9, sản phụ L.T.A.N. (SN 1986, ngụ xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng) đau bụng nên được đưa vào Bệnh viện Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). Đến ngày 17-9, bệnh nhân bắt đầu chuyển dạ.

Khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, bệnh nhân đột ngột khó thở, tím tái, lơ mơ, không tiếp xúc, mạch nhanh nhỏ khó bắt, ối vỡ trắng đục…

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị với chẩn đoán: Thuyên tắc ối/con lần 3 thai 40 tuần 1 ngày chuyển dạ.

Tại đây, các bác sĩ đã tiếp tục cấp cứu sản phụ N.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, dù được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng sản phụ N. và thai nhi đã tử vong. Sau đó, người nhà đã đưa 2 mẹ con về nhà lo hậu sự.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về trường hợp bệnh nhân tử vong do ngưng hô hấp tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân/theo dõi thuyên tắc ối/rối loạn đông máu nặng/toan chuyển hóa nặng…

Tin liên quan

Sở Y tế Bình Thuận chỉ đạo khẩn sau vụ sản phụ tử vong

Sở Y tế Bình Thuận chỉ đạo khẩn sau vụ sản phụ tử vong

(NLĐO) – Sở Y tế Bình Thuận yêu cầu báo cáo đầy đủ quy trình xử lý ca mổ và thành lập hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân sản phụ tử vong

Mẹ con sản phụ tử vong sau 7 giờ nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng

(NLĐO) - Nhập viện Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng vào sáng 21-4, sản phụ 31 tuổi biến chứng và tử vong trên đường chuyển viện

Vụ mẹ con sản phụ tử vong bất thường: Sẽ khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu tội phạm

(NLĐO)- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ chỉ đạo khởi tố vụ án vụ việc mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc nếu có dấu hiệu tội phạm

sản phụ tử vong chuyện dạ tỉnh Đắk Lắk
    Thông báo