Sẵn sàng cho Đại lễ 2-9

Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, bố trí hàng trăm điểm đỗ xe tạm thời, phục vụ miễn phí người dân và du khách đến dự các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức.

Miễn phí đi lại, gửi xe

Đến ngày 26-8, toàn TP Hà Nội đã bố trí được 92 điểm đỗ xe tập trung do Sở Xây dựng quản lý và 73 điểm do các xã, phường rà soát, đăng ký. Những địa điểm này được phân bổ ở nhiều khu vực, tập trung tại các tuyến đường sắt đô thị, trục đường và cửa ngõ ra vào trung tâm Hà Nội.

Người dân và du khách từ nhiều nơi trên cả nước đến Hà Nội xem diễu binh, diễu hành .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hàng chục trường học, công viên, nhà văn hóa tại các phường Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Bạch Mai, Yên Hòa, Ba Vì… cũng tích cực tham gia cung ứng mặt bằng làm nơi gửi xe cho người dân và du khách. Toàn bộ hoạt động trông giữ xe đều miễn phí trong những ngày diễn ra Đại lễ 2-9. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý bãi đỗ xe và chính quyền sở tại huy động lực lượng tại chỗ để hướng dẫn phương tiện, bảo đảm an toàn, an ninh, phòng ngừa ùn tắc.

Từ ngày 30-8 đến hết ngày 2-9, người dân và du khách đến Hà Nội cũng sẽ được miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá - gồm xe buýt và tàu metro.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách theo dõi trực tiếp diễu binh, diễu hành và lễ kỷ niệm, TP Hà Nội lắp 22 màn hình led cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng. Bên cạnh các địa điểm đã được lựa chọn, 136 màn hình led có sẵn tại những nơi công cộng, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, trường học... cũng được ưu tiên sử dụng phục vụ người dân và du khách dịp này.

Người dân giao lưu với các chiến sĩ làm nhiệm vụ diễu binh, diễu hành .Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Để hỗ trợ người dân và du khách theo dõi các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành, TP Hà Nội còn chuẩn bị 60.000 vật phẩm - từ mũ, quạt giấy đến cờ cầm tay; cung cấp hàng trăm ngàn suất ăn nhẹ..., tất cả đều miễn phí. Hơn 830.000 chiếc bánh, gần 1 triệu chai nước, hơn 220.000 hộp sữa, hơn 200.000 thùng nước các loại cũng đã được tập kết để phục vụ các lực lượng và người dân, du khách.

Theo Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, đơn vị đã dựng khoảng 20 nhà bạt, mỗi nhà rộng khoảng 100 m2, đồng thời đang tiếp tục tìm địa điểm để lắp thêm nhà bạt phục vụ người dân và du khách. Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ bố trí thêm nước uống, ghế ngồi để phục vụ người dân và du khách, nhất là cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em.

Phát nước, mời cơm, mở cửa đón khách

Chiều 27-8, trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội, 8.800 bạn trẻ tình nguyện sẵn sàng phục vụ buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Những nụ cười tươi tắn, những bàn tay nhanh nhẹn trao tặng chai nước, chiếc bánh, chiếc quạt đã trở thành hình ảnh đẹp đối với người dân và du khách đến Hà Nội dịp này.

Chị Phùng Thanh Xuân - du khách đến từ tỉnh Ninh Bình - cho biết rất xúc động khi nhận được sự đồng hành, giúp đỡ từ những người trẻ. "Chúng tôi thấy thật ấm lòng" - chị bày tỏ.

Theo sinh viên Hoàng Thanh Ngân, tình nguyện viên đến từ Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội, cô cảm thấy rất may mắn khi được chọn tham gia phục vụ lễ diễu binh, diễu hành. "Đây là niềm vinh dự, em và các bạn tình nguyện viên không hề có cảm giác mệt mỏi dù làm việc từ 8 giờ sáng" - cô hào hứng.

Công nhân môi trường cùng tình nguyện viên túc trực vệ sinh đường phố, bảo đảm TP Hà Nội luôn sạch đẹp trong những ngày đại lễ .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Để chung tay hỗ trợ lực lượng vệ sinh môi trường dịp này, UBND phường Ba Đình đã huy động 1.500 cán bộ, công chức, giáo viên, hội viên, đoàn viên tham gia tổng vệ sinh trên các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Lê Trực, Lê Duẩn, Kim Mã, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Bắc Sơn...

Nhiều ngày qua, trên chiếc xe máy cũ chất đầy nước suối, cà phê lon, bánh mì…, anh Dương Trọng Quý - một người dân Hà Nội - đã miệt mài đến nhiều tuyến phố nơi người dân và du khách tập trung theo dõi tập luyện diễu binh, diễu hành, để trao tặng. Anh còn chào đón các đoàn cựu chiến binh đến quán ăn của mình, mời dùng những bữa cơm miễn phí.

Tương tự, chị Quản Phương Lan dùng ngôi nhà 7 tầng của mình trên phố Thụy Khuê để hỗ trợ người dân và du khách từ nơi xa đến Hà Nội ở miễn phí. Chị còn chu đáo chuẩn bị cả nước uống, đồ ăn khô... để người ở trọ "ăn uống lấy lại sức".

Trong khi đó, được sự chấp thuận của Đài Truyền hình Việt Nam, hệ thống CGV sẽ phát sóng trực tiếp tại các rạp chiếu phim của mình toàn bộ chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Hệ thống rạp chiếu phim của CGV vốn được trang bị âm thanh, hình ảnh chất lượng, giúp người dân và du khách có thể theo dõi, cảm nhận được không khí trang nghiêm, hào hùng của Đại lễ 2-9 ở thủ đô Hà Nội.

Không chỉ ở Hà Nội, CGV còn cho biết sẽ phát sóng trực tiếp chương trình Đại lễ 2-9 tại nhiều cụm rạp trên cả nước, nhất là ở các thành phố lớn như TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng… Người dân không đến được Hà Nội dịp này cũng sẽ có cơ hội hòa chung vào không khí náo nức, tưng bừng của Đại lễ 2-9.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ngày 27-8 đã ký văn bản về việc phục vụ người dân và du khách tham dự Đại lễ 2-9 cũng như các hoạt động liên quan. Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương, Sở Du lịch, UBND các phường, xã phối hợp với những đơn vị chức năng huy động các lực lượng tình nguyện, nhất là thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh…; khuyến khích xã hội hóa hoạt động hỗ trợ cấp phát đồ ăn, nước uống miễn phí phục vụ người dân và du khách xem diễu binh, diễu hành, các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí... Bên cạnh đó, bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân và du khách tại các địa điểm diễn ra những hoạt động trong dịp Đại lễ 2-9.



