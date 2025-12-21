Sẵn sàng cho Trung tâm tài chính quốc tế

Dự kiến hôm nay (21-12), Chính phủ công bố quyết định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam tại TP HCM và Đà Nẵng. Việc xây dựng IFC tại TP HCM không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển mà còn là khát vọng, là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm vị thế của Việt Nam nói chung, của TP HCM và Đà Nẵng nói riêng trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Đã rõ "hình hài"

IFC tại TP HCM được xác định có diện tích khoảng 900 ha, thuộc địa bàn phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường An Khánh (khu vực phía bên kia sông Sài Gòn, khu đô thị mới Thủ Thiêm). Khu vực này có thể hình dung như một "vòng tròn" bao trọn sông Sài Gòn.

Theo ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, vị trí địa lý và quy hoạch này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi các doanh nghiệp (DN), tổ chức tài chính, các tòa nhà và định chế tài chính hoạt động trong phạm vi địa lý này sẽ được hưởng chính sách ưu đãi. Cụ thể, các đơn vị hoạt động trong IFC sẽ được ưu đãi về thuế, điện, nước và các yếu tố liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh hằng ngày. Trên toàn bộ khu vực này, hạ tầng viễn thông sẽ được bố trí đồng bộ, phủ sóng đầy đủ để bảo đảm điều kiện vận hành thông suốt. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tại khu vực này được tính toán phù hợp với đặc thù vận hành của một trung tâm tài chính quy mô lớn. "Trước mắt, bộ phận điều phối sẽ được đặt tại tầng 6 - số 123 Trương Định, là Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo của TP HCM, chính thức vận hành từ ngày 21-12" - ông Bùi Hòa An thông tin thêm.

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cho biết lộ trình hình thành IFC tại TP HCM được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 và 2 sẽ tận dụng hạ tầng sẵn có tại vùng lõi trung tâm hiện hữu. Trong giai đoạn 3, thành phố sẽ tập trung nguồn lực để kiến tạo một trung tâm tài chính quy mô lớn, hiện đại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

"Thông qua trung tâm này, thành phố mong muốn thu hút mạnh mẽ các định chế tài chính, quỹ đầu tư, DN và công nghệ tài chính hàng đầu. Đây cũng sẽ là không gian tạo đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư - kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa động lực phát triển ra toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" - ông Quách Ngọc Tuấn nói.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM được xác định có diện tích khoảng 900 ha, trong đó một phần diện tích thuộc phường An Khánh (khu vực phía bên kia sông Sài Gòn, khu đô thị mới Thủ Thiêm) Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhiều tập đoàn lớn muốn đầu tư

Sau khi IFC chính thức vận hành, những việc cần làm ngay để thu hút nhà đầu tư trong nước và quốc tế là gì?

Chia sẻ tại hội thảo "Thu hút vốn đầu tư để TP HCM xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế", do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 20-12, ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán VikkiBankS, cho rằng cần triển khai ngay hệ thống cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích các công ty tham gia vào trung tâm và đầu tư vào DN trong nước niêm yết trên thị trường chứng khoán. "Khi IFC hình thành, nhiều DN lớn hoàn toàn có thể huy động vài tỉ USD trên thị trường vốn, không phải huy động vốn ở nước ngoài" - ông Huỳnh Anh Tuấn nói.

Hiện có gần 30 DN, trong đó có một số tập đoàn nước ngoài, đăng ký tham gia và có kế hoạch đầu tư vào IFC. Ông Peng Yang, CEO Tập đoàn Công nghệ Tài chính Ant International (Singapore), cam kết đồng hành với TP HCM trong quá trình xây dựng và phát triển trung tâm. Tập đoàn này đang xem xét chuyển một trung tâm nghiên cứu - phát triển về thanh toán số về TP HCM, đồng thời mở rộng các dịch vụ hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

Còn theo bà Chanida Klyphun, Tổng Giám đốc TikTok khu vực Đông Nam Á, TikTok đang cân nhắc phương án chuyển 3 dịch vụ từ nhà cung cấp xuyên biên giới (off-shore) thành nội địa (on-shore) tại IFC. Tập đoàn dự kiến nộp hồ sơ xin phép thành lập 3 công ty tại IFC để triển khai các hoạt động trên.

Ông Vugar Usi, Giám đốc vận hành MEXC Global, cho rằng để xây dựng thị trường trong IFC an toàn và minh bạch, Việt Nam cần sự kết nối đồng bộ giữa cơ quan quản lý, DN trong ngành và các tổ chức đào tạo. Trong đó, để hệ sinh thái tài sản số bền vững cần phải dựa trên 3 trụ cột cơ bản, bao gồm: quy định rõ ràng và cơ chế thực thi để bảo vệ người dùng; hạ tầng công nghiệp mạnh mẽ với các giải pháp bảo mật, lưu ký, minh bạch hoạt động và quản trị rủi ro quy mô lớn; giáo dục người dùng ở mọi cấp độ được trang bị kiến thức về rủi ro và thực hành an toàn.

"Nếu tiếp tục thực hiện đồng bộ 3 trụ cột này và duy trì đối thoại cởi mở với các bên liên quan, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đáng tin cậy, hấp dẫn cả nhà sáng tạo lẫn dòng vốn toàn cầu có trách nhiệm" - ông Vugar nhấn mạnh.

Ông HỒ KỲ MINH, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng: Kỳ vọng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng mới Đà Nẵng đang từng bước hoàn thiện các điều kiện nền tảng cho việc hình thành IFC. Thành phố xác định trung tâm tài chính không chỉ là một cấu phần kinh tế mới, mà còn là động lực chiến lược, tạo sức lan tỏa cho phát triển hạ tầng, logistics, du lịch, thương mại và đổi mới sáng tạo. Theo định hướng của Trung ương, IFC tại Đà Nẵng sẽ được xây dựng trên 3 trụ cột chính - gồm tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính. Thành phố hướng tới trở thành "phòng thí nghiệm" cho các mô hình tài chính mới, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, blockchain, thanh toán số và tài sản số, đồng thời thúc đẩy quản lý quỹ và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Thông qua trung tâm tài chính, Đà Nẵng kỳ vọng tạo lập môi trường tài chính hiện đại, minh bạch, lấy DN và nhà đầu tư làm trung tâm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi số và đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung và cả nước. B.Vân ghi



