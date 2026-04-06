Sẵn sàng đón làn sóng đầu tư

Thời gian gần đây, với lợi thế về quỹ đất, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, nhiều địa phương ở ĐBSCL đã trở thành điểm đến đầu tư sôi động.

Nhộn nhịp khảo sát, nghiên cứu

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, TP Cần Thơ liên tục đón tiếp các đoàn doanh nghiệp đến tìm hiểu môi trường đầu tư - kinh doanh. Sang đầu năm 2026, xu hướng này càng rõ nét khi nhiều tập đoàn lớn tăng cường hiện diện, khảo sát thực địa và đề xuất hợp tác.

Đáng chú ý, Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đã cử đoàn khảo sát đến Cần Thơ để nghiên cứu cơ hội đầu tư. Theo ông Eita Fujikawa, Tổng Giám đốc Sumitomo Corporation Việt Nam, các dự án của tập đoàn hiện chủ yếu tập trung tại khu vực phía Bắc. Vì vậy, chuyến khảo sát tại Cần Thơ được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng đầu tư vào khu vực phía Nam, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp (KCN).

Lãnh đạo phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang trao tặng giấy khen cho người dân bàn giao mặt bằng sớm để thực hiện dự án KCN Vàm Cống .Ảnh: HOA NẮNG

Sumitomo vốn có kinh nghiệm phát triển các KCN - đến nay đã thu hút hơn 240 khách hàng với tổng vốn đầu tư trên 3 tỉ USD. Tập đoàn kỳ vọng việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền TP Cần Thơ sẽ giúp các dự án tại địa phương triển khai hiệu quả, tạo nền tảng phát triển công nghiệp bền vững.

TP Cần Thơ cũng đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong nước. UBND thành phố đã ký kết hợp tác với Công ty CP Tập đoàn T&T (T&T Group) nhằm nghiên cứu, đề xuất các dự án quy mô lớn. Trong đó, nổi bật là Tổ hợp Công nghiệp, logistics, khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị hàng không (khu đô thị sân bay Aerotropolis Cần Thơ) với quy mô nghiên cứu 16.000 - 18.000 ha; Trung tâm Thể thao Olympic Cần Thơ khoảng 3.400 ha…

Ông Đỗ Quang Hiển - nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành T&T Group - cho biết doanh nghiệp mong muốn trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Cần Thơ. Không chỉ tham gia đầu tư trực tiếp, tập đoàn còn kỳ vọng đóng vai trò tư vấn, góp ý chính sách, đồng hành với thành phố trong việc thu hút thêm các nhà đầu tư lớn, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cũng tại ĐBSCL, cuối tháng 3 vừa qua, T&T Group đã khởi công dự án KCN Vàm Cống với quy mô gần 200 ha tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang. Dự án này hướng tới mô hình KCN xanh, tập trung thu hút công nghệ cao, chế biến nông sản, thủy sản và logistics, tạo việc làm cho khoảng 7.800 lao động.

Vị trí xây dựng KCN Vàm Cống ở tỉnh An Giang .Ảnh: HOA NẮNG

Đây là dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm tại An Giang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới; gắn với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất nguyên liệu sang chế biến sâu và logistics giá trị cao của tỉnh và toàn vùng ĐBSCL.

Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Cà Mau vừa có buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Xuân Thiện về đề xuất đầu tư tổ hợp KCN - nông nghiệp kết hợp đô thị, du lịch, dịch vụ hậu cần cảng và năng lượng. Đại diện Tập đoàn Xuân Thiện cho hay dự án được định hướng phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn gắn với khai thác tiềm năng kinh tế biển và lợi thế quỹ đất của địa phương.

Cà Mau có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo .Ảnh: VÂN DU

Tổ hợp này sẽ tích hợp các KCN gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi quy mô lớn, chế biến nông sản - thực phẩm; phát triển khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng; trung tâm hậu cần cảng - logistics… Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 260.000 tỉ đồng, khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng đã có buổi làm việc với Vingroup để xem xét nội dung đề xuất hợp tác, đầu tư các dự án năng lượng trọng điểm trên địa bàn. Đại diện tập đoàn này đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà máy điện gió Gành Hào, Cái Đôi Vàm, Tân Tiến, Tam Giang và Tân Ân. Vingroup còn đề xuất thực hiện dự án nhà máy điện gió ngoài khơi với công suất 3.000 MW, phục vụ mục tiêu xuất khẩu năng lượng.

Địa phương "trải thảm đỏ"

Trước làn sóng đầu tư ngày càng gia tăng, chính quyền các địa phương ở ĐBSCL khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cam kết: "Thành phố sẽ hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, cung cấp các thông tin, tài liệu, dữ liệu cần thiết. Các sở, ngành, địa phương liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm cung cấp thông tin và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả".

Theo ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, địa phương hiện có hơn 130 km bờ biển - lợi thế lớn để phát triển năng lượng tái tạo. Hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến cao tốc kết nối với TP HCM và Cần Thơ, đang được triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, thế mạnh về cây ăn trái và nông sản, thủy sản cũng giúp Vĩnh Long có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng sự kết hợp giữa tầm nhìn của nhà đầu tư và lợi thế địa phương sẽ tạo nên các dự án hiệu quả, mang lại lợi ích lâu dài.

Khi môi trường đầu tư - kinh doanh ở địa phương ngày càng cải thiện, nhiều doanh nghiệp cũng quyết định mở rộng quy mô dự án. Điển hình, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus đang hợp tác triển khai chuỗi 12 dự án chăn nuôi công nghệ cao với tổng vốn đầu tư lên đến 10.000 tỉ đồng tại Tây Ninh.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết địa phương định hướng thu hút đầu tư theo hướng xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ cao. Tây Ninh cam kết duy trì môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, thông thoáng và tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp triển khai dự án.

Theo Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP Cần Thơ, nhiều dự án hạ tầng KCN mới đang được nhà đầu tư quan tâm như: KCN Đại Ngãi (196 ha), KCN Mỹ Thanh (217 ha), KCN Sông Hậu (281,57 ha). Các doanh nghiệp còn đề xuất nghiên cứu đầu tư KCN Vĩnh Thạnh 2 với quy mô 519 ha. Bên cạnh việc giữ nguyên hiện trạng các KCN đang hoạt động, TP Cần Thơ dự kiến hình thành thêm 27 KCN mới và mở rộng KCN Vĩnh Thạnh 4 với quy mô khoảng 1.090 ha. Đến năm 2050, Cần Thơ sẽ có 1 khu kinh tế và 40 KCN với tổng diện tích khoảng 61.238 ha, tạo nền tảng phát triển công nghiệp - dịch vụ - logistics đồng bộ, hiện đại.



