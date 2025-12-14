Sẵn sàng nguồn điện an toàn, chất lượng cao phục vụ Sân bay Quốc tế Long Thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Sẵn sàng nguồn điện an toàn, chất lượng cao phục vụ Sân bay Quốc tế Long Thành

Tâm Quân

(NLĐO) - Sân bay Quốc tế Long Thành có công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa khi hoàn thành tất cả 3 giai đoạn

Công ty Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) cho biết tháng 11 vừa qua đã phối hợp Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đấu nối thành công các lộ ra 22kV của Trạm biến áp 110kV Long Thành, chính thức hòa lưới điện quốc gia vào hệ thống phân phối nội bộ của sân bay, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong hạ tầng cấp điện phục vụ Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, sẵn sàng đảm bảo điện an toàn, tin cậy khi Sân bay Quốc tế Long Thành đi vào hoạt động và đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19-12 tới.

Sân bay Quốc tế Long Thành có công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa khi hoàn thành tất cả 3 giai đoạn. Dự kiến,vào ngày 16-12, dự án sẽ khánh thành và đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19-12, sau 5 năm xây dựng thần tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ hoạt động của Sân bay Quốc tế Long Thành - công trình trọng điểm của quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và PC Đồng Nai đã chủ động đầu tư xây dựng công trình "Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối". Công trình có quy mô xây mới trạm biến áp 110kV với công suất 2x40MVA và đường dây đấu nối dài 3,8 km, tổng mức đầu tư 158 tỉ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ đóng điện vào quý II/2025. Song với tinh thần "Điện đi trước một bước", bằng sự nỗ lực cao, quyết tâm của lực lượng thi công và lãnh đạo các cấp, đặc biệt là được sự hỗ trợ của địa phương, sự đồng thuận của người dân, công trình đã đóng điện giai đoạn 1 vào tháng 11-2024, vượt tiến độ đề ra.

Tiếp đó, giai đoạn 2 (lắp máy biến áp T2 - 40MVA) được khởi công vào tháng 9-2025 cũng đã đóng điện thành công vào ngày 24-11 - chỉ sau chưa đầy 2 tháng thi công nước rút.

Hiện nay, trung bình mỗi tháng, khu vực thi công sân bay đang tiêu thụ khoảng 730.000 kWh (mức tiêu thụ tương đương một doanh nghiệp lớn).

Trạm biến áp 110kV Long Thành được đầu tư theo tiêu chí không người trực. Toàn bộ hệ thống giám sát điều khiển của trạm được số hóa, điều khiển từ xa qua hệ thống SCADA và tuân thủ giao thức quốc tế IEC 61850. Hệ thống này cho phép giám sát tình trạng thiết bị theo thời gian thực.

Khi đi vào hoạt động, công trình góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện liên tục, chất lượng cao phục vụ hoạt động của Sân bay Quốc tế Long Thành, đồng thời góp phần giảm bán kính cấp điện 22kV, giảm tổn thất, đảm bảo chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực lân cận.

Trong thời gian tới, nhằm đảm bảo hệ thống điện cho Sân bay Quốc tế Long Thành vận hành an toàn, tin cậy, PC Đồng Nai tổ chức trực vận hành 24/7 qua SCADA, giám sát theo thời gian thực; tăng cường kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề, thực hiện duy tu, bảo dưỡng theo quy chuẩn ngành điện; xây dựng phương án dự phòng đa tầng: Vận hành chế độ N-1 cho toàn bộ thiết bị quan trọng; chuẩn bị sẵn kịch bản xử lý sự cố và chuyển tải nhanh trong mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ và Ban Quản lý dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành trong việc kiểm tra, giám sát an toàn điện; tăng cường công tác PCCC, hệ thống cảnh báo và các biện pháp phòng ngừa sự cố lưới điện…

Song song đó, PC Đồng Nai cũng phối hợp với Ban Quản lý dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành tiếp tục hoàn thiện hạ tầng nguồn/lưới phục vụ các giai đoạn mở rộng sân bay, như: Quy hoạch và chuẩn bị đầu tư nâng cấp lưới trung áp - cao áp để đáp ứng nhu cầu điện tăng trưởng lớn trong tương lai; xây dựng thêm các xuất tuyến 22kV, đánh giá khả năng nâng công suất khi Sân bay đạt công suất 100 triệu hành khách/năm…

Sẵn sàng nguồn điện an toàn, chất lượng cao phục vụ Sân bay Quốc tế Long Thành - Ảnh 1.

Sẵn sàng nguồn điện an toàn, chất lượng cao phục vụ Sân bay Quốc tế Long Thành - Ảnh 2.

Sẵn sàng nguồn điện an toàn, chất lượng cao phục vụ Sân bay Quốc tế Long Thành - Ảnh 3.

Sẵn sàng nguồn điện an toàn, chất lượng cao phục vụ Sân bay Quốc tế Long Thành - Ảnh 4.

Toàn cảnh trạm biến áp "Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối"

Sẵn sàng nguồn điện an toàn, chất lượng cao phục vụ Sân bay Quốc tế Long Thành - Ảnh 5.

Sân bay Quốc Tế Long Thành nhìn từ trên cao

Sẵn sàng nguồn điện an toàn, chất lượng cao phục vụ Sân bay Quốc tế Long Thành - Ảnh 6.

Sẵn sàng nguồn điện an toàn, chất lượng cao phục vụ Sân bay Quốc tế Long Thành - Ảnh 7.

EVNSPC triển khai các hạng mục đóng điện máy biến áp T2, công suất 40MVA vào ngày 24-11

Tin liên quan

EVNSPC và những con số ấn tượng trong 9 tháng năm 2025

EVNSPC và những con số ấn tượng trong 9 tháng năm 2025

9 tháng năm 2025, EVNSPC đã khởi công 48 công trình, đóng điện 83 công trình lưới điện 110kV, với tổng vốn giải ngân gần 12.300 tỉ đồng, đạt 84,7% kế hoạch

CNVCLĐ EVNSPC đóng góp gần 10 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Đây là số tiền tính riêng trong việc vận động CNVCLĐ của EVNSPC quyên góp tại đơn vị để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và nhân dân Cu Ba.

IMG Phước Đông và EVNSPC hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng điện

Với cam kết đồng hành cùng phát triển công nghiệp Tây Ninh, EVNSPC sẽ trực tiếp đầu tư hệ thống trạm biến áp và đường dây 110kV tại Khu công nghiệp Phước Đông.

sân bay Long Thành công ty điện lực EVNSPC Đồng Nai điện lực miền Nam cảng hàng không quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo