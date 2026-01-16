Sẵn sàng phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25-1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội) với 1.586 đại biểu đại diện hơn 5 triệu đảng viên trên cả nước tham dự. Tại cuộc tổng duyệt ngày 14-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc đại hội.

Phố phường rực rỡ

Những ngày này, thủ đô Hà Nội khoác lên mình một diện mạo rực rỡ, trang trọng và tràn đầy khí thế. Từ các trục đường lớn đến từng khu dân cư, từ những quảng trường lịch sử đến các tuyến phố cổ, sắc màu của cờ Đảng, cờ Tổ quốc hòa cùng biểu ngữ, panô, hoa tươi đã tạo nên một không gian chính trị - văn hóa đặc biệt, chào đón Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tranh cổ động và biểu ngữ hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng tại cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia trên đại lộ Thăng Long. Ảnh: HẢI ANH

Trên khắp các tuyến đường Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Chí Thanh, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền…, không khí náo nức hiện hữu trong từng góc phố. Hệ thống cờ, panô, áp phích, cụm mô hình trang trí được thiết kế đồng bộ, trang trọng, nổi bật với cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Tại Quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm, khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia hay các nút giao thông lớn, những điểm nhấn trang trí, chiếu sáng nghệ thuật càng làm nổi bật không gian sự kiện chính trị của đất nước.

Biểu trưng phía trước trụ sở Bộ Ngoại giao trên đường Tôn Thất Đàm, phường Ba Đình, TP Hà Nội .Ảnh: HẢI ANH

Bên cạnh việc trang trí, hoạt động bảo đảm vệ sinh môi trường cũng được TP Hà Nội tăng cường triển khai. Từ cuối tháng 12-2025, các đơn vị chức năng đã đồng loạt ra quân làm sạch đường phố, duy trì chế độ vệ sinh 24/24 giờ tại những khu vực trọng điểm như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi lưu trú của đại biểu, các trục đường chính... Hệ thống xe quét hút bụi hiện đại, xe thu gom rác tự động, đội ngũ công nhân môi trường được tăng cường; hàng loạt thùng rác và nhà vệ sinh lưu động được bố trí hợp lý, bảo đảm thành phố luôn xanh - sạch - đẹp trong suốt thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Ở cấp cơ sở, các phường, xã đều được giao nhiệm vụ cụ thể, như trực 24/24 giờ, xử lý kịp thời mọi điểm phát sinh rác thải, không để xảy ra tình trạng ùn ứ hay ô nhiễm. Các điểm thường xuyên xảy ra việc đổ trộm phế thải, gây bụi bẩn bị giám sát chặt chẽ. Việc che chắn, tưới nước chống bụi tại các công trình xây dựng cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt...

Những việc làm tưởng chừng không quan trọng ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh một Hà Nội văn minh, kỷ cương và hiện đại trong những ngày trọng đại này.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn

Cùng với không gian đô thị xanh - sạch - đẹp, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được đặt lên hàng đầu. Phương châm "bên ngoài bình thường, bên trong chặt chẽ" được Công an TP Hà Nội quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ.

Công an TP Hà Nội diễn tập phương án dẫn đoàn, xếp xe phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng .Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Phương án tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng được xây dựng bài bản, khoa học; phân công "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm". Từ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông, PCCC đến an ninh mạng..., tất cả đều được triển khai đồng bộ, khép kín địa bàn, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Các lực lượng tham gia phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng .Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở và trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu lợi dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để xuyên tạc, chống phá, gây rối. Kinh nghiệm bảo vệ thành công các sự kiện lớn trước đây, như dịp A80, được vận dụng linh hoạt để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIV của Đảng; góp phần xây dựng hình ảnh một thủ đô an toàn, thân thiện và mến khách.

Một yêu cầu quan trọng khác trong công tác phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng là y tế. Sở Y tế TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổng thể, huy động tối đa mọi nguồn lực - từ phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm đến cấp cứu, khám chữa bệnh.

Hệ thống giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát chất lượng nước sạch được triển khai tại các địa điểm tổ chức đại hội và nơi lưu trú của đại biểu. Các tổ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn; các đội cơ động an toàn thực phẩm luôn trong trạng thái sẵn sàng, không để xảy ra bất kỳ rủi ro nào ảnh hưởng đến sức khỏe đại biểu.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm với những biểu trưng lớn, thu hút sự chú ý của người dân và du khách .Ảnh: HẢI ANH

Trong lĩnh vực cấp cứu và điều trị, các bệnh viện lớn tại Hà Nội được phân công theo chuyên khoa, từ tim mạch, nội khoa đến ngoại khoa, chấn thương. Mỗi bệnh viện đều bố trí giường bệnh chất lượng cao, đội cấp cứu cơ động và xe cứu thương trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn phản ánh năng lực tổ chức, điều hành của ngành y tế TP Hà Nội trong những sự kiện mang tầm vóc quốc gia.

Từ không gian đô thị, môi trường, an ninh đến y tế..., tất cả đều đang vận hành nhịp nhàng, sẵn sàng phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, mỗi công nhân môi trường, mỗi y - bác sĩ, mỗi tình nguyện viên… ở thủ đô Hà Nội đều sẵn sàng góp phần vào thành công chung, bằng những việc làm trách nhiệm, nghiêm túc, cẩn trọng.

TP Hà Nội không chỉ rực rỡ cờ hoa mà còn rực rỡ niềm tin - niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai phát triển của đất nước và vào trách nhiệm của thủ đô trong những thời khắc trọng đại của Đảng, của đất nước.

Chương trình bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ được TP Hà Nội tổ chức vào tối 23-1. Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa dự kiến diễn ra trong khoảng 30 phút, bắt đầu từ 20 giờ 10 phút. Điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong đó, pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trên mái và hai bên cánh gà khán đài B. Pháo hoa nổ tầm cao được bố trí tại khu vực từ giữa đường Lê Đức Thọ qua cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung Thể thao dưới nước ở phường Từ Liêm. Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 4.600 quả tầm cao, 950 giàn phun hoa các loại và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật. Chương trình bắn pháo hoa được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn ấn tượng, khép lại đêm nghệ thuật bằng những hình ảnh rực rỡ, lan tỏa thông điệp về niềm tin, khát vọng phát triển và tương lai tươi sáng của đất nước.



