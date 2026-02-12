HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 12-2, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do thấp hơn trong ngân hàng, công ty vàng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do được một số cửa hàng vàng nhỏ bán ra chỉ khoảng 179,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với tại công ty SJC.

Sáng 12-2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 178 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua. 

TIN LIÊN QUAN

Eximbank thông báo giao dịch vàng miếng SJC mua vào 178,5 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng/lượng, chiều mua vào cao hơn tại công ty SJC nửa triệu đồng.

Một số công ty vàng khác mua vào vàng miếng SJC ở mức thấp hơn, như Tập đoàn Phú Quý niêm yết 177,5 – 181 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ổn định quanh 177,5 triệu đồng/lượng mua vào, 180,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Diễn biến đáng chú ý trên thị trường tự do, khi một số cửa hàng vàng báo giá vàng miếng SJC mua vào 177,4 triệu đồng/lượng, bán ra 179,4 triệu đồng/lượng, giảm thêm khoảng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng SJC tự do đang thấp hơn ở các ngân hàng và công ty vàng khoảng 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay 12 - 2 - 2026: Thị trường tự do thấp hơn ngân hàng - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới khoảng 21 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước ổn định khi giá thế giới biến động trong vùng hẹp. Lúc 9 giờ 30, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 5.066 USD/ounce, ổn định so với đầu phiên sáng và giảm nhẹ khoảng 5 USD/ounce so với sáng hôm qua.

Theo giới phân tích, giá vàng đang được giao dịch chậm lại trong vùng tích lũy, sau cú sập mạnh hồi cuối tháng 1, đầu tháng 2 vừa qua. Báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ cho thấy tăng trưởng vượt xa kỳ vọng, với 130.000 vị trí được tạo ra so với dự báo từ 66.000 đến 70.000 trước đó. Tỉ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 4,3%, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động ở quốc gia này.

Những con số khả quan hơn dự kiến trên đã loại bỏ triển vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất vào tháng 3 tới, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 cũng để ngỏ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn đang chuẩn bị cho khả năng giảm lãi suất của FED vào tháng 7 và tháng 12 năm nay – yếu tố hỗ trợ và củng cố sức hấp dẫn của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn của chính sách tiền tệ.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết 159,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 21 triệu đồng/lượng.


