Sáng 18-4, Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tại TP Đà Nẵng

"Đưa trường học đến thí sinh" tại Đà Nẵng

Chương trình được Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng truyền hình trực tiếp trên Kênh DNRT2 và các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, được Báo Người Lao Động tường thuật trực tuyến tại địa chỉ nld.com.vn, fanpage "Đưa trường học đến thí sinh" và các phương tiện xuất bản của báo.

Tham dự chương trình là đội ngũ ban tư vấn hùng hậu đến từ các ĐH, trường ĐH-CĐ, gồm:

+ TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng - ĐHQG TP HCM

+ PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing

+ PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM

+ TS Phạm Tấn Hạ - Trưởng Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, nguyên phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP HCM

+ TS Mai Mỹ Hạnh, Phó Trưởng khoa Tâm lý, Trường Đại học Sư phạm TP HCM

+ TS Nguyễn Đức Quận, Phó Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng

+ TS Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Duy Tân

+ TS Nguyễn Hồng Ngự, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam

+ ThS Trương Quang Trị, Phó Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

+ ThS Nguyễn Đình An, Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic - Cơ sở Đà Nẵng

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo địa phương, đại diện ban giám hiệu của các trường THPT và hơn 1.700 học sinh đến từ 4 trường THPT trên địa bàn gồm Sào Nam, Nguyễn Hiền - Duy Xuyên, Hồ Nghinh và Lê Hồng Phong.

Các em học sinh sẽ được ban tư vấn phổ biến những thông tin mới nhất, quan trọng nhất của mùa thi năm nay, đồng thời tư vấn, định hướng giúp các em giải toả nỗi lo về hướng nghiệp, chọn ngành, chọn trường.

Học sinh đặt câu hỏi cho ban tư vấn trong Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2026 tổ chức tại Tam Thắng - TP HCM

Chương trình cũng sẽ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, đồng thời ban tổ chức cũng sẽ trao các khoản hỗ trợ giảng dạy, học tập cho một số trường THPT trên địa bàn.

"Đưa trường học đến thí sinh" là chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh do Báo Người Lao Động tổ chức xuyên suốt 25 năm qua. Hàng triệu lượt thí sinh đã tham gia chương trình ở hàng trăm điểm trường tại khắp các tỉnh, thành trước mỗi mùa thi. Chương trình đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng rất nhiều thế hệ học sinh. Nhiều em đã được các thầy cô ban tư vấn chương trình định hướng, giải đáp để chọn được những ngành nghề phù hợp, vững bước vào đời, đóng góp cho sự phát triển của quê hương và đất nước. Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank), Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Công ty CP Uniben, Tập đoàn De Heus Việt Nam và các trường ĐH, CĐ tham gia hỗ trợ.



