Sáng 18-4, Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tại TP Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sáng 18-4, Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tại TP Đà Nẵng

Nhóm Phóng viên

(NLĐO) - Vào lúc 7 giờ sáng 18-4, Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 năm 2026 diễn ra tại Trường THPT Sào Nam (Xã Nam Phước, TP Đà Nẵng)

"Đưa trường học đến thí sinh" tại Đà Nẵng

Chương trình  được Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng truyền hình trực tiếp trên Kênh DNRT2 và các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, được Báo Người Lao Động tường thuật trực tuyến tại địa chỉ nld.com.vn, fanpage "Đưa trường học đến thí sinh" và các phương tiện xuất bản của báo.

Tham dự chương trình là đội ngũ ban tư vấn hùng hậu đến từ các ĐH, trường ĐH-CĐ, gồm:

+ TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng - ĐHQG TP HCM

+ PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing

+ PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM

+ TS Phạm Tấn Hạ - Trưởng Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, nguyên phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP HCM

+ TS Mai Mỹ Hạnh, Phó Trưởng khoa Tâm lý, Trường Đại học Sư phạm TP HCM

+ TS Nguyễn Đức Quận, Phó Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng

+ TS Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Duy Tân

+ TS Nguyễn Hồng Ngự, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam

+ ThS Trương Quang Trị, Phó Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

+ ThS Nguyễn Đình An, Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic - Cơ sở Đà Nẵng

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo địa phương, đại diện ban giám hiệu của các trường THPT và hơn 1.700 học sinh đến từ 4 trường THPT trên địa bàn gồm Sào Nam, Nguyễn Hiền - Duy Xuyên, Hồ Nghinh và Lê Hồng Phong. 

Các em học sinh sẽ  được ban tư vấn phổ biến những thông tin mới nhất, quan trọng nhất của mùa thi năm nay, đồng thời tư vấn, định hướng giúp các em giải toả nỗi lo về hướng nghiệp, chọn ngành, chọn trường.

Sáng 18-4, Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tại TP Đà Nẵng - Ảnh 1.

Học sinh đặt câu hỏi cho ban tư vấn trong Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2026 tổ chức tại Tam Thắng - TP HCM

Chương trình cũng sẽ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, đồng thời ban tổ chức cũng sẽ trao các khoản hỗ trợ giảng dạy, học tập cho một số trường THPT trên địa bàn.

"Đưa trường học đến thí sinh" là chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh do Báo Người Lao Động tổ chức xuyên suốt 25 năm qua. Hàng triệu lượt thí sinh đã tham gia chương trình ở hàng trăm điểm trường tại khắp các tỉnh, thành trước mỗi mùa thi.

Chương trình đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng rất nhiều thế hệ học sinh. Nhiều em đã được các thầy cô ban tư vấn chương trình định hướng, giải đáp để chọn được những ngành nghề phù hợp, vững bước vào đời, đóng góp cho sự phát triển của quê hương và đất nước.

Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank), Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Công ty CP Uniben, Tập đoàn De Heus Việt Nam và các trường ĐH, CĐ tham gia hỗ trợ.


Tin liên quan

Tin liên quan: "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25, năm 2026: Lựa chọn ngành nghề phát triển bền vững

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo