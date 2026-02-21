HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 21-2, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn sáng nay tăng thêm cả triệu đồng theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới.

Sáng 21-2 (mùng 5 Tết), Công ty Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 180,5 triệu đồng/lượng, bán ra 183 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. 

Công ty Bảo Tín Mạnh Hải thông báo giá giao dịch vàng miếng SJC 179,5 triệu đồng/lượng mua vào, 182,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đi lên mạnh mẽ theo giá thế giới, khi được nhiều công ty giao dịch quanh 181 – 183 triệu đồng (chiều bán ra), chiều mua vào từ 177,5 – 180,5 triệu đồng, tăng khoảng 2 triệu đồng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh Sáng 21 - 2 , ảnh hưởng từ thị trường quốc tế - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước tăng tiếp

Nếu tính từ trước kỳ nghỉ Tết tới nay, giá vàng trong nước tăng cao nhất lên tới 4 triệu đồng.

Đà đi lên mạnh mẽ của giá vàng trong nước cùng nhịp với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 5.107 USD/ounce, tăng tổng cộng khoảng 107 USD/ounce so với phiên trước.

Theo giới phân tích, bất chấp thông tin Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, giá vàng vẫn tăng rất mạnh. Bởi ngay sau phán quyết của Tòa án Tối cao, ông Trump tiếp tục chỉ trích quyết định này và dự kiến sẽ sớm áp đặt mức thuế toàn cầu mới 10% dựa trên cơ sở pháp lý khác.

Đồng thời, nhà đầu tư cũng lo ngại căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, nguồn cung dầu mỏ có thể bị gián đoạn và tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn. Giá vàng lên mức cao nhất trong gần 1 tháng qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 161 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh Sáng 21 - 2 , ảnh hưởng từ thị trường quốc tế - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới đóng cửa mức cao nhất trong gần 1 tháng qua


