Kinh tế

Sáng 21-8 diễn ra talkshow "Cơ hội nào cho sàn giao dịch tiền số?"

Lê Tỉnh - Thái Phương, Đồ họa: Kiến Quí

(NLĐO) – Sáng 21-8, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow "Cơ hội nào cho sàn giao dịch tiền số?"

Số liệu thống kê được công bố gần đây cho thấy, Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản số, xếp hạng thứ 7 toàn cầu. Dòng vốn từ thị trường blockchain đổ vào Việt Nam giai đoạn 2023-2024 là hơn 105 tỉ USD. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi Luật Công nghiệp công nghệ số chính thức có hiệu lực, cùng với việc triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tiền số tại Việt Nam được kỳ vọng trở nên minh bạch hơn. Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị quyết thí điểm sàn giao dịch tài sản số để trình Chính phủ.

Dự kiến sẽ có khoảng 5 sàn giao dịch tài sản số được cấp phép thí điểm, có khả năng kết nối với các sàn quốc tế để bảo đảm tính thanh khoản và cạnh tranh; cho phép giao dịch các loại tài sản mã hóa phổ biến như Bitcoin, Ethereum… Đây không chỉ là nền tảng để tạo lập một kênh đầu tư hợp pháp, mà còn mở ra nhiều lợi ích to lớn: tăng nguồn thu thuế, thu hút dòng vốn ngoại, và tạo cơ hội tiếp cận vốn cho các startup công nghệ.

Cơ hội nào cho sàn giao dịch tiền số tại Việt Nam trong bối cảnh kinh tế hiện nay - Ảnh 2.

Việt Nam nên phát triển sàn giao dịch nội địa hay nên mở cửa cho các sàn quốc tế? Nhà đầu tư sẽ lựa chọn giao dịch ở đâu để bảo đảm an toàn, minh bạch và hiệu quả? Cơ quan quản lý cần xây dựng cơ chế giám sát thế nào để vừa bảo vệ nhà đầu tư, vừa thúc đẩy phát triển bền vững?...

Trong bối cảnh này, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức talkshow "Cơ hội nào cho sàn giao dịch tiền số? với sự tham gia của các khách mời:

- Ông Trần Xuân Tiến, Tổng thư ký Chi hội Blockchain TP HCM

- Ông Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight

- Luật sư Đào Tiến Phong, Giám đốc điều hành hãng luật Investpush

- Ông Huỳnh Quốc Nam, Giám đốc phát triển kinh doanh - OKX Global


Talkshow: Chứng khoán bùng nổ, cơ hội đầu tư nửa cuối năm 2025

Talkshow: Chứng khoán bùng nổ, cơ hội đầu tư nửa cuối năm 2025

(NLĐO) – Sáng nay, 8-7, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức talkshow chứng khoán với chủ đề "Cơ hội đầu tư nửa cuối năm 2025?"

Talkshow "Thay đổi cách tính thuế, hộ kinh doanh cần làm gì?"

(NLĐO) - Talkshow – Giao lưu trực tuyến "Thay đổi cách tính thuế, hộ kinh doanh cần làm gì?" được Báo Người Lao Động tổ chức sáng nay 12-6

Talkshow “Biến động chứng khoán nửa cuối năm 2025”

(NLĐO) - Lúc 10 giờ ngày 26-5, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow tài chính với chủ đề "Biến động chứng khoán nửa cuối năm 2025".

talkshow của báo người lao động tiền số sàn giao dịch tiền số tiền ảo lừa đảo tiền ảo
    Thông báo