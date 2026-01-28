HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 28-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng lên mức khó tin

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC sáng nay vượt 181 triệu đồng, theo mốc kỷ lục mới của giá vàng thế giới.

Sáng 28-1, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh vàng niêm yết lên mốc cao mới, mua vào 178,9 triệu đồng/lượng, bán ra 181,4 triệu đồng/lượng, tăng tới 4,4 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

TIN LIÊN QUAN

Đây là mốc đỉnh lịch sử của giá vàng miếng.

Cùng nhịp đi lên mạnh mẽ, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng được Công ty SJC giao dịch mua vào 177,9 triệu đồng/lượng, bán ra 180,9 triệu đồng/lượng, tăng tới 4,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Cả giá vàng miếng SJC, lẫn vàng nhẫn đều đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng miếng SJC tăng kỷ lục 2026 , chạm ngưỡng 181 triệu đồng / lượng - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước tăng lên mức khó tin, một số thương hiệu vàng quy định mỗi khách chỉ được mua tối đa 1 chỉ/lần giao dịch

Giá vàng trong nước leo lên mức rất cao trong bối cảnh giá thế giới biến động rất mạnh. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá vàng thế giới lập đỉnh mới, vượt qua mốc 5.200 USD/ounce.

Tới 10 giờ hôm nay, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.226 USD/ounce, tăng thêm gần 50 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Chỉ trong vòng 1 phiên, mỗi ounce vàng tăng tới 176 USD/ounce (tương đương khoảng 5,5 triệu đồng).

Giá vàng biến động mạnh trong bối cảnh đồng USD lao dốc. Chỉ số đồng USD (DXY Index) rớt xuống chỉ còn 96,1 điểm. Đây là mức thấp nhất của DXY Index kể từ đầu năm 2022 tới nay.

Theo giới phân tích, giá vàng không chỉ hưởng lợi bởi đồng USD suy yếu mà còn tăng nóng khi nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đều đổ vốn vào vàng như kênh trú ẩn an toàn. Bất chấp những cảnh báo giá vàng tăng rất nóng, giá có thể đảo chiều, nhiều người vẫn chọn đổ vốn vào vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng kỷ lục 2026 , chạm ngưỡng 181 triệu đồng / lượng - Ảnh 3.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 28-1: Giá vàng thế giới tăng hơn 170 USD

Giá vàng hôm nay 28-1: Giá vàng thế giới tăng hơn 170 USD

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 28-1, lại lập kỷ lục mới khi nhà đầu tư tháo chạy khỏi đồng USD, dồn vốn sang kim loại quý này

Giá vàng, bạc "nóng bỏng tay"

Giá vàng, bạc ở thị trường quốc tế liên tục lập đỉnh, kéo giá trong nước cao chưa từng có; nhiều người xếp hàng xuyên đêm chờ mua

Tối 27-1, giá vàng nhẫn bất ngờ tăng nhanh

(NLĐO) – Giá vàng nhẫn tăng nhanh hơn vàng miếng SJC trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, nhu cầu mua vào vẫn cao.

giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC
