Sáng cuối tuần se lạnh, thời tiết TP HCM thế nào trong dịp lễ?

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết từ ngày 30-12-2023 đến 1-1-2024, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu dần. Tuy nhiên, từ ngày 2 đến 3-1-2024 tăng cường trở lại phía Bắc nước ta.

TP HCM có thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời

Do đó, từ ngày 30-12-2023 đến 2-1-2024 thời tiết TP HCM phổ biến không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 32 đến 34 độ C.



Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, do trời nắng nhiều và khá hanh khô, nắng mạnh vào thời điểm từ 12 - 15 giờ hằng ngày, từ sau 17 giờ trời mát nên thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Bảng mô tả dự báo thời tiết của TP HCM trong kỳ nghỉ Tết dương lịch

"Các điểm Đầm Sen, Bến Bạch Đằng, Suối Tiên, Cần Giờ, khu phần mềm Quang Trung thời tiết đều thuận lợi để tổ chức các sự kiện ngoài trời và bắn pháo hoa" - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng lưu ý người dân cần đề phòng xảy ra cháy nổ.