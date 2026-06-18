Sáng đẹp phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Sáng 17-6, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 456 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đến dự đại hội còn có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trình bày diễn văn khai mạc, khẳng định Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng. Đại hội sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội phù hợp với tình hình mới; đồng thời sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành mới có phẩm chất, năng lực toàn diện để lãnh đạo Trung ương hội hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Phát biểu chúc mừng đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - nhấn mạnh trong những trang sử hào hùng của dân tộc luôn ghi đậm dấu ấn cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân ngũ, trở về với đời thường, các cựu chiến binh tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam Ảnh: LÂM HIỂN

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương, chúc mừng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp hội, toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua. Những thành tích đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tiếp tục làm sáng đẹp phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng lớn, mục tiêu cao và yêu cầu rất khẩn trương. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam không chỉ là làm tốt nhiệm vụ truyền thống mà còn phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức hội. "Các cấp hội phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", phát huy truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"; xây dựng tổ chức hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân; đồng thời phát huy vai trò của cựu chiến binh như một nguồn lực phát triển của đất nước.

Chiều cùng ngày, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam họp phiên bế mạc; ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII gồm 88 người và Ban Thường vụ Trung ương hội gồm 21 người.