Sáng mai, HĐND TPHCM họp xem xét dừng chủ trương đầu tư dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch

Theo đó, kỳ họp thứ hai HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào sáng mai (18-4) tại trụ sở HĐND - UBND TPHCM.

Theo kế hoạch, các nội dung dự kiến được trình bày tại kỳ họp gồm: dừng chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Cung Thiếu nhi TPHCM và dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch; quyết định chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TPHCM theo phương thức đối tác công tư PPP loại Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT); thông qua Danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT trên địa bàn TPHCM (đợt 1).

Phối cảnh Cung Thiếu nhi TPHCM

Dự án Xây dựng Cung Thiếu nhi TPHCM đặt tại phường An Khánh; được khởi công xây dựng vào tháng 10-2025.

Công trình có quy mô 10 tầng (gồm 1 tầng hầm, 1 tầng trệt và 9 tầng lầu), tổng diện tích sàn hơn 38.000 m², tổng vốn đầu tư 1.124 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2028.

Dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch nằm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 10-2018.

Nhà hát có quy mô 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng lớn và nhỏ.

Vị trí nhà hát được xây tại góc cầu Ba Son, kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ bằng cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.