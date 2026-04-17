Thời sự Chính trị

Đề xuất đầu tư gần 30 ngàn tỉ đồng xây Trung tâm hành chính TPHCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Dự kiến trung tâm hành chính sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc cố định cho khoảng 6.000 – 8.000 cán bộ, công chức, viên chức TPHCM

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM và Sở Tài chính liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TPHCM tại phường An Khánh, TPHCM.

Vì sao đề xuất chia thành 4 dự án thành phần?

Theo tờ trình, dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TPHCM thuộc dự án nhóm А; người quyết định đầu tư là Chủ tịch UBND TPHCM.

Tổng mức đầu tư sơ bộ đã bao gồm lãi vay của dự án khoảng 29.592 tỉ đồng.

Đề xuất đầu tư gần 30 ngàn tỉ đồng xây Quảng trường và Trung tâm hành chính TPHCM - Ảnh 1.

Phối cảnh Trung tâm hành chính TPHCM tại phường An Khánh, TPHCM

Thời gian thực hiện dự án 2 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng BT. Trong quá trình triển khai căn cứ tình hình thực tế đầu tư xây dựng, nhà đầu tư được lựa chọn báo cáo cơ quan nhà nước điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn đề xuất 4 dự án thành phần:

Dự án thành phần 1: Thực hiện đầu tư Hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực trung tâm hành chính, nhà hát và công viên cảnh quan.

Dự án thành phần 2: Thực hiện đầu tư Trung tâm hành chính của thành phố.

Dự án thành phần 3: Thực hiện đầu tư Nhà hát.

Dự án thành phần 4: Thực hiện đầu tư Dự án Quảng trường trung tâm và hầm xe.

Theo Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn, dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TPHCM là dự án đầu tư quy mô lớn, quan trọng. Mỗi hạng mục chính trong dự án yêu cầu quy trình vận hành riêng biệt. Do vậy việc phân chia thành các dự án thành phần là một giải pháp cần thiết nhằm giúp bộ máy quản lý tập trung chuyên môn hóa vào từng lĩnh vực cụ thể.

Ngoài ra việc phân chia dự án thành các dự án thành phần thay vì phải dồn lượng vốn khổng lồ ngay từ đầu, nhà đầu tư có thể phân bổ nguồn lực theo từng giai đoạn, đồng thời các tổ chức tín dụng dễ dàng đánh giá rủi ro và giải ngân dựa trên tiến độ và hiệu quả thực tế của từng phân khu.

Bên cạnh đó sẽ tối ưu hóa việc kiểm soát tiến độ và quản lý rủi ro trong quá trình đầu tư thực hiện dự án.

Tiếp đón hàng ngàn lượt người mỗi ngày

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn đề xuất thực hiện dự án, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT thanh toán kết hợp bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước.

Dự án được triển khai trên khu đất khoảng 46,7 ha; phía Bắc giáp đường Tổ Hữu, phía Tây giáp sông Sài Gòn, phía Nam giáp đường Mai Chí Thọ, phía Đông giáp đường Nguyễn Cơ Thạch.

Dự kiến trung tâm hành chính – chính trị đáp ứng nhu cầu làm việc cố định cho khoảng 6.000 – 8.000 cán bộ, công chức, viên chức.

Trung tâm hành chính – chính trị sẽ tiếp đón mỗi ngày khoảng 1.500 đến 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp thông qua hệ thống "một cửa" hiện đại.

Công suất thiết chế văn hóa và sự kiện cộng đồng với vai trò là tâm điểm văn hóa với hệ thống nhà hát dự kiến thu hút từ 2.000 – 3.000 lượt khách/ngày khi tổ chức các sự kiện.

Công viên tiếp đón khoảng 1.000 – 3.000 lượt khách/ngày vào các ngày trong tuần.

Quảng trường trung tâm thành phố quy mô sức chứa tối đa cho các lễ hội chính trị dự kiến khoảng 268.000 người và lễ hội văn hóa khoảng 500.000 người.

Hạ tầng vẽ lại bản đồ di chuyển, dẫn dòng vốn về trung tâm hành chính mới Tây Bắc TP HCM

TPHCM Sở Tài chính trung tâm hành chính UBND TPHCM Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn
